«Ночной бухгалтер». Из-за чего еще налоговики стали отказывать в вычетах НДФЛ

Следите за работодателем, чтобы не получить отказ в вычете.
Про вычеты
ИФНС отказала в имущественном вычете из-за того, что работодатель не сдал 2-НДФЛ.
Хотя в НК нет такого условия для получения вычета.
На практике иначе. В результате ни в чем неповинный налогоплательщик, у которого на руках 2-НДФЛ с печатью и подписью налогового агента, получает отказ в предоставлении вычета при покупке квартиры.
Про переводы с карты на карту
Что писать в назначении платежа, чтобы налоговики и банкиры не придрались?
Про то, что бухгалтер плохо защищен
Большая статья про то, как отстоять свои права перед работодателем, налоговиками и силовиками.
Про ИП
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