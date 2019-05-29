Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Из-за чего еще налоговики стали отказывать в вычетах НДФЛ

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Следите за работодателем, чтобы не получить отказ в вычете.

Про вычеты

ИФНС отказала в имущественном вычете из-за того, что работодатель не сдал 2-НДФЛ.

Хотя в НК нет такого условия для получения вычета.

На практике иначе. В результате ни в чем неповинный налогоплательщик, у которого на руках 2-НДФЛ с печатью и подписью налогового агента, получает отказ в предоставлении вычета при покупке квартиры.

Про переводы с карты на карту

Что писать в назначении платежа, чтобы налоговики и банкиры не придрались?

Вариант с «возвратом долга» рискованный.
 
 

Про то, что бухгалтер плохо защищен

Большая статья про то, как отстоять свои права перед работодателем, налоговиками и силовиками.

На примерах про дисциплинарную, материальную, налоговую, административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность бухгалтера.
 
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Про ИП

Инспекторы плотнее взялись за выявление тех, кто не зарегистрирован как ИП.
 
Как налоговики будут определять, человек еще просто физлицо или уже обязан зарегистрироваться как предприниматель?
 

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Ваша почти летняя редакция

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