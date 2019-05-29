«Ночной бухгалтер». Из-за чего еще налоговики стали отказывать в вычетах НДФЛ

Следите за работодателем, чтобы не получить отказ в вычете.

Про вычеты

ИФНС отказала в имущественном вычете из-за того, что работодатель не сдал 2-НДФЛ.

Хотя в НК нет такого условия для получения вычета.

На практике иначе. В результате ни в чем неповинный налогоплательщик, у которого на руках 2-НДФЛ с печатью и подписью налогового агента, получает отказ в предоставлении вычета при покупке квартиры.

Про переводы с карты на карту

Что писать в назначении платежа, чтобы налоговики и банкиры не придрались?

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