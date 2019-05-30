10 лайфхаков и 5 новостей про налоговые проверки

Уже на днях, 3 июня у нас стартует первый онлайн-курс «Налоговые проверки. Тактика защиты».

Почему мы выбрали темой первого курса налоговые проверки? Во-первых, провели опрос в «Красном уголке бухгалтера», где с огромным разрывом победила именно эта тема.

Во-вторых, мы ориентируемся на статистику: за три года, с 2015 по 2018 года средний «чек» проверки вырос до 22 млн с 9. А такой суммы доначислений, как 22 млн вполне хватает на ч. 2 ст. 199 УК РФ.

В-третьих, последние события с субсидиарной ответственностью бухгалтера показали: даже внештатный бухгалтер не защищен от того, чтобы ему не предъявили многомилионные долги компании.

Поэтому остается одно: учиться, как противостоять давлению налоговиков. К курсу можно присоединиться и позже, чем 3 июня. Покупайте доступ и проходите обучение в удобном вам ритме полностью удаленно.

Решили сделать дайджест новостей и практических советов экспертов о том, как защитить себя при проверке.

Советы по проверкам

1. Не уступайте инспектору место.

Отведите инспектора в переговорку. Лучше всего в ту, что с видеонаблюдением. Не давайте ему садиться за рабочее место бухгалтера, где у него будет доступ ко всем документам и базам.

2. Регулярно проводите инструктажи сотрудников.

Налоговики прекрасно понимают, что главный источник ценной информации — не подготовленные бухгалтеры или директор, а дворники или секретари. Они расскажут все про вашу схему дробления.

Есть консультанты, которые специализируются на проведении тренингов для обычных сотрудников. Можно провести его и силами бухгалтерии.

Главное, на КПП должны понимать: если в здание пришли налоговики, они должны, пока проверяют их удостоверения и записывают у журнал посещений, любыми способами оповестить бухгалтерию.

3. Будьте готовы, что схемы с фиктивной реорганизацией после того, как стало известно о налоговой проверке, налоговики стали раскалывать на раз.

Посмотрите, что роют налоговики для победы в суде.

4. Теперь при проверках у налоговиков новый фетиш — ст. 54.1 НК РФ.

Эта практика становится угрозой для существования бизнеса. Суть проблемы заключается в том, что из-за неуплаты НДС одним из многочисленных поставщиков зачастую страдает конечный производитель продукции, предприятие реального сектора экономики.

Вот тут — сборник советов, как обезопасить себя в такой ситуации. Договор с однодневкой — это не приговор, говорят эксперты.

5. Налоговики практически всегда работают на проверке вместе с полицией.

Но правоохранители могут проверять вашу предпринимательскую деятельность и безотносительно действий налоговиков.

Если вам пришел запрос из полиции о предоставлении документов, не торопитесь, внимательно изучите документ.

Запрос о предоставлении документов должен быть обоснован. Помимо ссылки на закон, в запросе должен быть указан номер проводимой проверки.

6. Налоговики изымают жесткие диски.

И противостоять им сложно даже в суде (к тому же, к моменту судебного разбирательства инспекторы все, что нужно, уже узнали). Формальные ошибки в постановлении о производстве выемки суди стали часто не брать во внимание.

Поэтому совет один: не храните то, что не нужно знать налоговикам, в компьютерах, которые стоят общедоступно в офисе.

7. Не отказывайтесь получать копию протокола допроса при налоговой проверке. Это не сделает его недействительным. Но может подставить вас. И всегда ставьте прочерки на пустых местах протокола, чтобы там ненароком не появились не принадлежащие вам слова.

8. Результаты проверки оспаривайте без паники и не везде, где только можно. Если УФНС в удовлетворении жалобы отказало, не тратьте время на жалобу в ФНС. Идите в суд. При обращении в арбитражный суд не забудьте указать все основные доводы и обоснования своей позиции.

9. После того, как вы получили решение о проведении проверки, максимально тщательно следите за сроками.

Заведите специальный календарь. Как правильно считать сроки и указывать налоговикам на их нарушения, рассказывается в курсе по проверкам.

10. Во время приостановления проверки, чтобы вам не говорили налоговики, налоговики не имеют права ни требовать документы, ни приходить к вам в офис или на склады.

Системно про все виды проверок — выездные, камеральные и встречные и про все мероприятия налогового контроля (опрос, выемка, инвентаризация и т.п.) рассказывает автор нашего курса Иван Кузнецов. Он раньше работал в ОБЭП, и уже много лет работает как консультант на сопровождении налоговых проверок.

Новости про проверки

1. Налоговые проверки будут проходить дистанционно.

Выходить на налоговые проверки, когда вся информация о продажах находится в распоряжении налоговых органов, нет необходимости, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Соблюдение законодательства будет отслеживаться дистанционно, заранее предупреждая о возможных нарушениях. Эти задачи поставлены перед основными администраторами — ФНС и ФТС.

Даже не знаем, радоваться ли такой новости...

2. Начали действовать новые правила вынесения решения по итогам налоговых проверок.

Изменения позитивные. Налоговики должны знакомить проверяемую компанию с собранной информацией до рассмотрения материалов проверки, а также вручать дополнение к акту налоговой проверки в течение 5 рабочих дней и еще 15 дней давать на подачу письменных возражений.

3. ИП тоже проверяют. Недавно ФНС заявила: даже после прекращения статуса ИП его могут проверить. Поэтому бежать и «закрывать» ИП не стоит. Ищите другие способы защиты.

4. Уведомление о невозможности представить документы по требованию надо будет направлять по новой форме.

5. Налоговики уже сейчас пытаются штрафовать компании, работающие до 1 июля без онлайн-касс.

Проверка онлайн-касс — это не привычная выездная проверка.

Чему вы научитесь в нашем онлайн-курсе: грамотно и без лишнего стресса и трудозатрат противостоять давлению налоговиков при проверках;

определять, какие действия налоговиков и полиции при проверках незаконны;

правильно читать документы, сопутствующие проверкам: решение о проверке, требования о документах, акт, протоколы допросов;

правильно отвечать на допросах;

разбираться во всех мероприятиях налогового контроля: встречка, допрос, инвентаризация, осмотр, выемка;

защищать информацию от проверяющих;

правильно выстраивать защиту при угрозе уголовки;

понимать, какие действия бухгалтера приведут его к субсидиарной ответственности. Записывайтесь!