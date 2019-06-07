Требования налоговиков о пояснениях: штрафы, сроки, пример

Как известно, если в процессе «камералки» в налоговой декларации будут выявлены различного рода ошибки, противоречия и несоответствия сведениям, имевшимся у налогового органа, он сообщает об этом налогоплательщику и требует от него представить (в течение пяти дней) необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок (п. 3 ст. 88 НК РФ). Тем самым реализуется возможность урегулирования потенциально налогового спора.

Причем эти действия налогового органа являются не только правом, но и обязательной процедурой перед составлением акта камеральной налоговой проверки. В статье пойдет речь о том, как ответить на требование ИФНС о дачи пояснений.

Полномочия налогового органа, предусмотренные ст. 88 НК РФ, носят публично-правовой характер, что не позволяет ему произвольно отказаться от необходимости истребования дополнительных сведений, объяснений и документов, подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты налогов. При осуществлении возложенной на него функции выявления налоговых правонарушений налоговый орган во всех случаях сомнений в правильности уплаты налогов (тем более обнаружения признаков налогового правонарушения) обязан воспользоваться предоставленным ему правомочием истребовать у налогоплательщика необходимую информацию (Определение КС РФ от 12.07.2006 N 267-О).

Пунктом 3 ст. 88 НК РФ предусмотрена обязанность налогового органа при обнаружении ошибки в представленных налогоплательщиком документах поставить его в известность для исправления (Определение ВАС РФ от 30.11.2007 N 15699/07).

Таким образом, п. 3 ст. 88 НК РФ установлена обязанность налогового органа направлять налогоплательщику требование о представлении пояснений.

Соответственно, ИФНС может запросить пояснения у вашей организации при проведении камеральной проверки. При выездной проверке инспекторы могут запрашивать пояснения по выявленным нарушениям, чтобы уточнить вашу позицию по ним (Письмо ФНС от 13.08.2014 N ЕД-4-2/16015). Организация так же может представить пояснения и без требования ИФНС, например при подаче уточненной декларации.

Получив электронное требование либо уведомление из налоговой инспекции, бухгалтер должен отправить в ответ подтверждение (п. 5.1 ст. 23 НК РФ). В противном случае у проверяющих появляется законное основание заблокировать банковский счет (подп. 2 п. 3 ст. 76 НК РФ).

Квитанцию о получении требования бухгалтер должен отправить в налоговую инспекцию в течение шести рабочих дней после даты получения соответствующего требования (п. 5.1 ст. 23 НК РФ).

Как уже было отмечено, требование по камеральной проверке налоговики вправе направить в течение трех месяцев со дня представления декларации (расчета), за исключением случаев, когда требование направлено в рамках дополнительных мероприятий налогового контроля (в этом случае налоговики могут направить его и за пределами указанного срока).

При этом компания вправе не исполнять требования налоговиков, направленные за пределами трехмесячного срока камеральной проверки (подп. 11 п. 1 ст. 21, п. 2 ст. 88, п. 1 ст. 93 НК РФ). Ответственности по ст. 126 НК РФ не будет.

В своих разъяснениях чиновники указывают, что по общему правилу камеральная проверка длится три месяца и этот срок не продлевается. При этом использование доказательств, полученных после окончания проверки и до составления соответствующего акта, возможно при условии направления требования о представлении документов только в пределах сроков, предусмотренных нормами Налогового кодекса ( письма ФНС России от 22.08.2014 N СА-4-7/16692 Минфина России от 18.02.2009 N 03-02-07/1-75 ). Так же считают и судьи (п. 27 постановления ВАС РФ от 30.07.2013 N 57, информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.03.2003 N 71).

Однако игнорировать требование рискованно, поэтому в подобных ситуациях нужно ответить на запрос мотивированным отказом со ссылкой на п. 2 ст. 88 НК РФ, разъяснения чиновников и практику высших судов.

Обратите внимание: если до окончания камеральной проверки компанией представлена уточненная декларация (расчет), камеральная проверка ранее поданной декларации (расчета) прекращается и начинается новая камеральная проверка на основе уточненной декларации (расчета). Прекращение камеральной проверки означает прекращение всех действий налогового органа в отношении ранее поданной налоговой декларации (п. 9.1 ст. 88 НК РФ).

В письме от 21.11.2012 N АС-4-2/19576@ ФНС России разъяснила, что под моментом окончания камеральной проверки следует понимать истечение предусмотренного п. 2 ст. 88 НК РФ трехмесячного срока со дня представления налогоплательщиком декларации либо момент ее окончания, определяемый по дате, указанной в акте налоговой проверки, в зависимости от того, что наступило ранее.

Срок исполнения требования

Налоговики могут запросить документы, потребовать представить пояснения либо внести соответствующие исправления в декларацию при проведении как камеральной, так и выездной налоговой проверки.

Подать пояснения или внести исправления в представленную декларацию компания должна в течение пяти рабочих дней после даты получения требования (п. 3 ст. 88 НК РФ).

На представление документов компании отводится 10 рабочих дней после даты получения такого сообщения из ИФНС (п. 3 ст. 93 НК РФ).

Представляем пояснения

В случае камеральной проверки декларации по НДС пояснения должны быть представлены в электронной форме по утвержденному ФНС формату (п. 3 ст. 88 НК РФ, письмо ФНС России от 11.01.2018 N АС-4-15/192@ ). По остальным налогам пояснения составляются в произвольной форме.

Если не составить пояснения либо представить не вовремя, то компанию могут оштрафовать на 5 000 руб., а при повторном нарушении в течение года — на 20 000 руб. (ст. 129.1 НК РФ).

Кроме того, непредставление пояснений (сведений) в установленном формате XML на требование налоговиков влечет административную ответственность для должностных лиц компании по п. 1 ст. 15.6 КоАП РФ (постановление Сыктывкарского городского суда (Республика Коми) от 14.11.2017 N 5-3446/2017).

Отвечаем на требования налоговиков

Пояснения составляются в произвольной форме. А при камеральной проверке декларации по НДС — в электронной форме по утвержденному ФНС формату (п. 3 ст. 88 НК РФ, Письмо ФНС от 11.01.2018 N АС-4-15/192@ ).

Содержание пояснений зависит от того, есть ли в декларации ошибки и насколько они существенны (каков их характер). Поэтому, получив из ИФНС требование о представлении пояснений, проверьте, правильно ли вы заполнили проверяемую декларацию (расчет).

Вариант 1. Декларация заполнена правильно, и налог к уплате не занижен. Тогда в пояснениях укажите, что вы не допустили ошибок при заполнении декларации и оснований для ее исправления нет. Также разъясните, почему выявленные ИФНС расхождения (несоответствия и т.п.) не являются ошибкой (Письмо ФНС от 03.12.2018 N ЕД-4-15/23367@).

Например, ИФНС нередко запрашивает объяснение причин несоответствия сумм выручки в отчете о финансовых результатах и декларациях по НДС за тот же год. Это может быть обусловлено тем, что часть ваших операций по реализации товаров (работ, услуг) не облагается НДС.

Вариант 2. Ошибки в декларации есть, но они не привели к занижению налога. Часто такие ситуации вызваны сбоями в компьютерных программах или несоблюдением порядка заполнения декларации.

При таких ошибках можно указать в пояснениях причины допущенных ошибок и тот факт, что они не привели к занижению налога. Вместо пояснений вы можете подать уточненную декларацию, в которой ошибки будут исправлены (п. 1 ст. 81, п. 3 ст. 88 НК РФ, Письмо ФНС от 03.12.2018 N ЕД-4-15/23367@).

Вариант 3. Ошибки в декларации привели к занижению налога.В этом случае вы должны подать в ИФНС уточненную декларацию (п. 1 ст. 81 НК РФ, Письмо ФНС от 03.12.2018 N ЕД-4-15/23367@). Представлять пояснения в такой ситуации уже не обязательно. Однако вы можете это сделать, если хотите сообщить ИФНС причины допущенных ошибок.

Как представить пояснения

Пояснения можно представить в ИФНС на бумаге или в электронном виде по ТКС. Исключение — пояснения, истребованные при камеральной проверке декларации по НДС. Их можно представить только в электронном виде по ТКС. Если сдать на бумаге, они будут считаться непредставленными (Письма ФНС от 03.12.2018 N ЕД-4-15/23367@, от 11.01.2018 N АС-4-15/192@).

К пояснениям можно приложить выписки из учетных регистров и другие документы, подтверждающие доводы, которые вы приводите в пояснениях (п. 4 ст. 88 НК РФ).

Если истребованные при камеральной проверке декларации пояснения или уточненная декларация не представлены в ИФНС в пятидневный срок, на организацию наложат штраф 5 000 руб. За повторное нарушение в течение календарного года штраф составит 20 000 руб. (п. п. 1, 2 ст. 129.1 НК РФ).

Пример

Ответ на требование N 5/53 от 06.08.2018 о наличии высокой доли вычетов в налоговой декларации по НДС

Компания в ответ на сообщение (с требованием представления) N 5/53 от 06.08.2018 поясняет следующее. Высокий удельный вес вычетов в декларации по НДС за II квартал 2018 года обусловлен такими факторами:

1. Основным видом деятельности компании является оптовая продажа и хранение в резервуарах нефтепродуктов. Основной объем закупаемых нефтепродуктов приходится на Санкт-Петербургскую товарно-сырьевую биржу.

В силу сложной экономической ситуации торговля нефтепродуктами была заморожена в период с марта по апрель 2018 года. Торговля возобновилась лишь с мая 2018 года. Поэтому компания приобретала значительное количество нефтепродуктов для последующей продажи, что и обусловило рост вычетов НДС.

2. Цены на нефтепродукты неуклонно росли, а договоры поставки нефтепродуктов были заключены на фиксированные цены. В связи с этим компания в данный период понесла убытки. Кроме того, в связи с неопределенностью на рынке нефтепродуктов сократились объемы продаж.

Из-за снижения покупательского спроса выручка от реализации товаров во II квартале 2018 года снизилась по сравнению с предыдущим кварталом на 35%.

3. В III квартале 2018 года компания планирует увеличить объем продажи продукции путем заключения договора с новыми АЗС. Это должно привести к уменьшению доли вычетов НДС и увеличению облагаемой НДС выручки.