«Ночной бухгалтер». Уголовок по налогам может стать больше

Если честно, очень невеселые новости от Верховного суда.
Верховный суд может отменить срок давности по налоговым преступлениям.
Судьи предлагают считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.
Отменят срок давности еще и с обратной силой.
Защитите себя при налоговых проверках.
Про онлайн-кассы
Вот-вот Президент подпишет закон с поправками по применению ККТ.
Изменения активно пиарятся в сети как мощные послабления для ИП и другого бизнеса.
Но не всем сестрам раздали по сережкам. Кому рано радоваться отсрочке по онлайн-кассам?
Про 6-НДФЛ
— 6-НДФЛ при переходящем отпуске в 2019: как отражать;
— Как заполнить на закрытое обособленное подразделение.
От Кудрина
Сегодня жжет глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
На Петербургском международном экономическом форуме он предложил:
— распространить «регуляторную гильотину» на налоговый и валютный контроль;
— вывести Росстат из подчинения Минэкономразвития;
— сравнить дело Калви и роман Пушкина «Дубровский»...
Про лето
Рыбалка и купание в этом году могут обойтись очень дорого.
Какие штрафы грозят в 2019-м за отдых возле водоёма: подробный перечень.
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