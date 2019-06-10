«Ночной бухгалтер». Кого выявит новая компьютерная технология ПФР

Вы бедны? Новый робот ПФР уже идет к вам, чтобы определить уровень вашей бедности и помочь ее преодолеть.

А богатых тоже определят?

Тот самый момент, когда еще одно ведомство захотело «лавров» ФНС по цифровизации.

Объявили, что фонд запустит технологию автоматического определения бедных.

Посмотрите, в каких регионах.

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Кстати, если вас коснулась беспощадная налоговая цифровизация, и вам выписали штраф за якобы просроченную отчетность, ловите инструкцию от самих инспекторов, как избежать ответственности.

ПМЭФ такой ПМЭФ

Описали свои ощущения (как есть, уж простите за откровенность) от экономического форума.

ПМЭФ-2019 глазами простого журналиста: досмотры, шик, недоумение, секс и еще раз недоумение.

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— Ваш любимый недельный: «За старые налоговые схемы смогут посадить. ИФНС поплатилась за блокировку»;

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За свободу Ивана Голунова редакция