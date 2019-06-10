За старые налоговые схемы смогут посадить. ИФНС поплатилась за блокировку. Неделя на «Клерке»

Entera Ситуации бывают разные, иногда нужно поработать и в выходной, и если этой работой будет ввод перв... Нужны ли бухгалтеру современные технологии?

Дмитрий424 Если рассматривать экономику нашей страны как замкнутую систему, то всем сразу не может быть... Кудрин считает, что Росстат следует вывести из подчинения Минэкономразвития

Iren У нас тоже путаница в сверке. Ещё по всем налогам платежи за апрель пропали. И конечно пени ни за... Налоговики формируют выписку операций по расчету с бюджетом без соблюдения хронологии

mityai Расстреляны после суда и следствия. Зато в молодой демократической России после косяков обосравши... Кудрин считает, что Росстат следует вывести из подчинения Минэкономразвития

mityai Не не! Заработал - обналичил - в офшор - выпил! Силуанов обвинил бизнес в нигилизме

svetlana1707 А в чем похабство этой поговорки и прочих советских??? Не в защиту Кудрина,но справедливости ради... Кудрин предложил распространить «регуляторную гильотину» на налоговый и валютный контроль

Olgabsh Столько лет Олег ходит под забором элиты с плакатом "впустить меня в свою тусовку, у меня тоже ес... Тиньков предложил основателю «Яндекса» объединить бизнесы

Olgabsh Как же сей гражданин незатейлив в своих эротических фантазиях! Нигилизм во время завтрака! ? з... Силуанов обвинил бизнес в нигилизме

Olgabsh не, заработал это долго)Получил кредит - обналичил - в офшор... Силуанов обвинил бизнес в нигилизме

ZZZhanna в сканер кто их складывать будет в выходной? Нужны ли бухгалтеру современные технологии?

Entera Программа готова распознать Ваши документы в любое время, как только Вы их загрузите, она сразу ж... Нужны ли бухгалтеру современные технологии?

ZZZhanna да ну смешно уже выглядят ваши рекламные лозунги, ну как в выходной день программа сама, без сот... Нужны ли бухгалтеру современные технологии?

Entera Спасибо Вам за отзыв, дам пару комментариев.Мы всегда рады видеть Вас среди наших пользователей. ... Нужны ли бухгалтеру современные технологии?

Entera Нанять человека конечно хорошо, но во-первых найти аккуратного и внимательного человека на неболь... Нужны ли бухгалтеру современные технологии?

Галина1977 Если мы заключаем договор аренды транспорта, то такие выплаты сюда не подпадают?... Правительство РФ: Постановление № 388 от 01.04.2019

Nаdine Вопрос. Может ли ИП без работников на патенте, оказывающий услуги населению, иметь терминал для э... Отсрочка по онлайн-кассам: кому рано радоваться

Людмила РБК Брал интервью у француженки на форуме, отвечающей за коммуникацию французов. Типа что вы дум... И на этом спасибо!