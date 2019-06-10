Клерк.Ру

За старые налоговые схемы смогут посадить. ИФНС поплатилась за блокировку. Неделя на «Клерке»

По налоговым преступлениям могут отменить срок давности. Отсрочка по онлайн-кассам окончательно утверждена. С инспекции взыскали миллион за незаконную блокировку. Главное за неделю на «Клерке».

Главные новости

1. Подписан закон с новыми льготами по применению ККТ. Узнайте, кто их получил;

2. ИФНС требует пояснений об отсутствии операций с наличкой;

3. С инспекции взыскали миллион рублей за блокировку счета;

4. На «Клерке» вышел онлайн-курс о налоговых проверках;

5. Бизнес в 2018 году заплатил 179 млрд рублей штрафов.

Темы недели

1. Верховный суд может отменить срок давности по налоговым преступлениям.

За старые огрехи в налоговой оптимизации смогут посадить.

2. Налоговики жестят при камералках.

Во время камералок по НДС налоговики стали слать запросы в ГИБДД о штрафах.

И до кучи — запросы еще в несколько ведомств.

Дзен для бухгалтеров

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1. ФНС грозит компаниям, чтобы не связывались к самозанятыми;

2. Огласили, как изменят пенсии и пособия;

3. Новое мошенничество про компенсации: многие ведутся;

4. Как и почему штрафуют за отдых у водоема.

«Ночной бухгалтер»

За 3 июня: Инспекция заплатила 1 млн за незаконную блокировку счета;

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Интересные посты в блогах

1. История о налоговых доначислениях ИП на 1 млрд. руб: продолжение;

2. Почему я удалил «Сбербанк Онлайн» с телефона.

 

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