За старые налоговые схемы смогут посадить. ИФНС поплатилась за блокировку. Неделя на «Клерке»

По налоговым преступлениям могут отменить срок давности. Отсрочка по онлайн-кассам окончательно утверждена. С инспекции взыскали миллион за незаконную блокировку. Главное за неделю на «Клерке».
Главные новости
1. Подписан закон с новыми льготами по применению ККТ. Узнайте, кто их получил;
2. ИФНС требует пояснений об отсутствии операций с наличкой;
3. С инспекции взыскали миллион рублей за блокировку счета;
4. На «Клерке» вышел онлайн-курс о налоговых проверках;
5. Бизнес в 2018 году заплатил 179 млрд рублей штрафов.
Темы недели
1. Верховный суд может отменить срок давности по налоговым преступлениям.
За старые огрехи в налоговой оптимизации смогут посадить.
Во время камералок по НДС налоговики стали слать запросы в ГИБДД о штрафах.
И до кучи — запросы еще в несколько ведомств.
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1. ФНС грозит компаниям, чтобы не связывались к самозанятыми;
2. Огласили, как изменят пенсии и пособия;
3. Новое мошенничество про компенсации: многие ведутся;
4. Как и почему штрафуют за отдых у водоема.
«Ночной бухгалтер»
За 3 июня: Инспекция заплатила 1 млн за незаконную блокировку счета;
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На пообсуждать
1. История о налоговых доначислениях ИП на 1 млрд. руб: продолжение;
2. Почему я удалил «Сбербанк Онлайн» с телефона.
- Первое видео — бесплатно.
- Даем сертификат в конце обучения.
- Дистанционное обучение.