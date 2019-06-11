«Ночной бухгалтер». Сбербанк выдаст деньги по секретному смс

Карты для получения перевода будут скоро не нужны.
Сбербанк запустил новый сервис переводов с использованием секретного кода из смс.
Наличные можно будет получать в банкоматах и офисах банка без карт.
Уголовку для предпринимателей и бухгалтеров хотят смягчить
Налоговиков могут вернуть в уголовные дела о недоимках.
Вообще, по замыслу авторов законопроекта, это должно снизить количество уголовок.
Сейчас следователь при возбуждении дела запрашивает решение ИФНС, но может им и не руководствоваться.
Есть в проекте и другие позитивные поправки.
Как живется самозанятым
Несмотря на обещания властей, не так просто.
Оказалось, что налоговики на местах плохо разобрались в НПД и не знают, что режим освобождает от взносов.
Не знают этого и многие бухгалтеры, показало обсуждение новости.
Три «как» дня
— Как завести деньги в ООО без налогов;
— Как налоговики выявляют разрывы и дробление и перекрывают кислород;
— Как налоговики применили ст. 54.1 НК к «физику».
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