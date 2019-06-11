«Ночной бухгалтер». Сбербанк выдаст деньги по секретному смс

Карты для получения перевода будут скоро не нужны.

Сбербанк запустил новый сервис переводов с использованием секретного кода из смс.

Наличные можно будет получать в банкоматах и офисах банка без карт.

Уголовку для предпринимателей и бухгалтеров хотят смягчить

Налоговиков могут вернуть в уголовные дела о недоимках.

Вообще, по замыслу авторов законопроекта, это должно снизить количество уголовок.

Сейчас следователь при возбуждении дела запрашивает решение ИФНС, но может им и не руководствоваться.

Есть в проекте и другие позитивные поправки.

Как живется самозанятым

Несмотря на обещания властей, не так просто.

Оказалось, что налоговики на местах плохо разобрались в НПД и не знают, что режим освобождает от взносов.

Не знают этого и многие бухгалтеры, показало обсуждение новости.

Три «как» дня

— Как завести деньги в ООО без налогов;

— Как налоговики выявляют разрывы и дробление и перекрывают кислород;

— Как налоговики применили ст. 54.1 НК к «физику».

За короткодневная редакция