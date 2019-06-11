Как налоговики выявляют разрывы и дробление и перекрывают кислород

И побуждают добровольно доплатить налоги.

Налоговики все активнее «просеивают» налогоплательщиков, выявляя «схемотехников».

Какие инструменты и методы они применяют?

АСК НДС-2

Эта автоматизированная система ФНС была внедрена в 2015 году.

Система автоматизирует налоговые процедуры и сводит к минимуму влияние человеческого фактора. Сведения из отчетности налогоплательщика автоматически сопоставляются с данными его поставщиков и покупателей. Если в цепочке есть расхождение, программа сигнализирует об этом.

АСК НДС-2 хорошо выявляет налоговые разрывы в автоматическом режиме и в «полуавтоматическом» — ищет их выгодоприобретателя, то есть реальный бизнес или физлицо, с которого есть, что взять. При этом не важно, насколько далеко в цепочке контрагентов от него находится налоговый разрыв.

В 2018 году по результатам работы с АСК НДС-2 в бюджет дополнительно поступило 13 млрд рублей, из них 12,4 млрд рублей обеспечены за счет самостоятельного уточнения налогоплательщиками своих обязательств.

«Выбор объектов для назначения ВНП не случаен. Он основан на детальном анализе данных АСК НДС-2, позволяющем контролировать все товарные цепочки», — заявил глава ФНС Михаил Мишустин.

24 — 25 июня в Москве пройдет двухдневный семинар, на котором расскажут много полезного интересного про то, как уменьшать НДС без «налоговых разрывов» и не привлекать внимания налоговиков. Опытный консультант Кузьминых А.Е. научит вас основам налогового планирования без «помоек» и черного нала. Приходите!

Выявление бенефициаров

Выгодоприобретатель — фактический владелец бизнеса (конечный бенефициар-физлицо) — норма.

С 3 февраля 2019 года вступил в силу зарегистрированный Минюстом 22.01.2019 Приказ ФНС от 20.12.2018 г. № ММВ-7-2/824@, утвердивший формат запроса налогового органа о представлении юрлицом сведений о его бенефициарных владельцах. За непредставление запрошенных сведений по истечении 5 рабочих дней предусмотрена административная ответственность.

Такой запрос предусмотрен пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Борьба с дроблением

В последнее время налоговики активно взялись за выявление фактов дробления бизнеса.

ФНС поручила инспекциям на местах усилить контрольно-аналитическую работу в отношении налогоплательщиков, которые создают видимость деятельности нескольких самостоятельных налогоплательщиков, прикрывающих деятельность одного налогоплательщика, с целью получения или сохранения права на применение специального налогового режима, предусматривающего пониженную, по сравнению с общим режимом налогообложения, налоговую нагрузку.

В письме ФНС № ЕД-4-2/25984 от 29.12.2018 сообщается, что схемы дробления бизнеса особенно часто распространены, в частности, в розничной торговле, оказании бытовых услуг и услуг общественного питания.

Судиться по дроблению бизнеса стало почти бессмысленным — суды встают на сторону налоговиков.

Обзор судебной практики, связанной с обжалованием налогоплательщиками ненормативных актов налоговых органов, вынесенных по результатам проверок, в ходе которых установлены факты получения необоснованной налоговой выгоды путем дробления бизнеса, в частности, приведен в письме ФНС № СА-4-7/15895@ от 11.08.2017.

Побуждение

«Побуждение» налогоплательщиков к «добровольной» доплате дополнительных налогов даёт хорошие поступления в бюджет, и скоро обгонит доначисления по итогам проверок.

Налоговики проводят мероприятия, направленные на прекращение применения налогоплательщиками схем ухода от налогообложения и схем агрессивного налогового планирования.

Для устранения расхождений налогоплательщикам предлагают провести анализ представленной отчетности, в целях самостоятельной проверки правильности формирования налоговой базы и заявленных налоговых вычетов. Рекомендуется самостоятельно провести оценку рисков по результатам своей финансово-хозяйственной деятельности, на основании общедоступных критериев, используемых налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения ВНП.

Как результат — добровольное уточнение налогоплательщиками своих налоговых обязательств.

«Нужно платить правильные налоги — то есть столько, сколько вы должны, а не столько, сколько хотят с вас взять налоговики для выполнения своих плановых заданий по сбору налогов», — это один из тезисов семинара, который пройдет 24 — 25 июня. На мероприятии вас сориентируют, как найти законные альтернативы серым схемам, платить налоги, но не переплачивать. Записывайтесь!

Хартии

Налоговики успешно «обеляют» целые отрасли: налогоплательщиков заставляют подписывать всякие «Хартии белого бизнеса» и увеличивать нагрузку по налогам, уходить от «серости».

Так, в мае 2017 года крупнейшие российские экспортеры зерна по инициативе ФНС в рамках проведения совместной политики по противодействию незаконным действиям в сфере оборота сельскохозяйственной продукции подписали Хартию, которая декларирует отказ от услуг посредников и от недобросовестных методов налоговой оптимизации. Суть Хартии в том, чтобы экспортеры зерна работали напрямую с его производителями или их представителями по агентским договорам и избегали сотрудничества с недобросовестными посредниками, которые уходят от уплаты НДС.

Добавим, что многие бизнесмены, подписавшие эту хартию, договоренностей не соблюдали. Напомним, в начале этого года сотрудники управления «К» ФСБ России, а также ФНС провели обыски и выемку документов на предприятиях крупных агрохолдингов РФ в 13 регионах.

Кроме аграриев налоговые хартии уже заключили налогоплательщики лесопромышленного комплекса, участники рынка торговли электроникой. Обсуждается заключение аналогичной хартии в сфере перевозок и транспортировки грузов.

Статья 54.1 НК

В 2017 году Налоговый кодекс был дополнен новой статьей 54.1 НК РФ «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов».

Статья 54.1 НК направлена на предотвращение использования «агрессивных» механизмов налоговой оптимизации.

Основная цель — сформировать новый подход к проблеме злоупотребления налогоплательщиком своими правами с учетом сформированной судебной практики.

Судебная практика после выхода статьи 54.1 НК РФ складывается не в пользу налогоплательщиков, налоговые органы успешно доказывают создание формального документооборота между сторонами для минимизации расходов и необоснованного получения налоговых вычетов. Примером тому служат Постановления АС Западно-Сибирского округа от 29 мая 2018 г. по делу N А75-7919/2017, АС Волго-Вятского округа от 4 июня 2018 г. по делу N А79-5339/2017.