«Ночной бухгалтер». Расскажите банку, куда потратите деньги со вклада

Банкам теперь надо знать, откуда вы заработали на открытие вклада и на что вы его собираетесь тратить.

Банки все чаще требуют отчета о деньгах, снятых со вкладов.

Сегодня СМИ рассказали о нескольких таких историях.

Наш финансовый обозреватель Саша Баязитова в своем блоге «Адские бабки» написала, что не все так просто:

«Банки потребовали объяснить источник средств не просто для „вклада“, а специального вклада, с хитрой опцией для VIP или корпоративных клиентов. Такой вклад можно получить переводом в другой банк или по доверенности.

То есть вы кладете некую сумму в Сбербанк, по окончании срока он автоматически переводит вклад, например, в СМП-банк, где по доверенности его получает некий гражданин. Обычно этой опцией пользовались чиновники, так они получали взятки. И вот, наконец, эту услугу по выдаче взяток банки решили прикрыть».

А еще у нас веселенькая история про то, как из-за обычного займа от работодателя (бешеные 150 тыс руб. на два года) Сбер заблокировал карту и требует странные пояснения.

Не виноватая я!

Мы теперь знаем, кто виноват в несуществующих долгах из-за сбоя в ФНС. Инспекторы на местах рассказали. Нет, не верхушка ФНС, которая плохо спланировала переход на новое ПО. Не технари, которые плохо все рассчитали. Внимание, во всем виноваты бухгалтеры!

Оказывается, налогоплательщики плохо составляют таблички для самопроверки.

Станьте партнёром банка для предпринимателей Точка. Вы сможете автоматизировать работу с ИП на УСН 6%, ЕНВД и патенте, начнёте вести всех клиентов в одном окне без переключений и получите подарки от 1С, систем «Главбух», FreshDoc, EFSOL. А ещё — до 100 000 бонусами на бухгалтерские сервисы компаний-партнёров банка. А главное, Точка будет бесплатно рекомендовать вас предпринимателям. Достаточно оставить заявку — вам позвонят и расскажут обо всех условиях. Подробности здесь.

Новые налоги

Чубайс, видимо, считает, что налогов мало, и нужен еще один.

Повысится и нашумевший мусорный сбор.

Про будущее рубля

Китайский бизнес уходит из России. Скажете, ну, и Бог с ним? Эксперты не согласны.

Рынки пустеют, а раньше точка могла зарабатывать и по 500 тысяч в день. Люди перестали покупать даже дешевые китайские товары.

К чему это приведет?

Вообще, отток капитала из России вырос в два раза.

Ваша не теряющая веры в рубль (а что остается) редакция