Онлайн-кассы при расчетах с населением за услуги. Что учесть с 1 июля

Кто обязан применять ККТ

ККТ обязаны применять все организации и ИП при осуществлении расчетов наличными деньгами и (или) в безналичном порядке ( ст. 1.1 п. 1 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ) при приеме (получении) оплаты, в том числе предоплаты (аванса), за товары (работы, услуги).

С 1 июля 2019 г. такая обязанность возникает и при удержании денежных средств из зарплаты сотрудников в погашение задолженности перед организацией и ИП за приобретенные товары (работы, услуги) (Письмо ФНС России от 14.08.2018 N АС-4-20/15707).

Если расчеты осуществляются через подотчетное лицо, то ККТ применяет организация (ИП) — продавец, т.е. используется один кассовый аппарат (см. Письма Минфина России от 11.09.2018 N 03-01-15/65050 (п. 2), ФНС России от 10.08.2018 N АС-4-20/15566@ (п. 2)).

На подотчетное лицо оформляется доверенность, а организации (ИП) заключают договор.

Если статус лица как подотчетного не подтвержден (не предъявлена доверенность), продавец должен применить ККТ в порядке, предусмотренном для расчета с покупателем-физическим лицом.

В этом случае чек оформляется независимо от формы расчета:

выплате денег за товары (работы, услуги): в связи с возвратом покупателем приобретенного товара; приобретением товара у физических лиц, в том числе с привлечением подотчетных лиц, для перепродажи (Письмо ФНС России от 14.08.2018 N АС-4-20/15707);

возврате предоплаты (аванса);

предоставлении и погашении займов для оплаты товаров (работ, услуг). Такая обязанность возникает у заимодавца;

организации и проведении азартных игр и лотерей: прием ставок, выплата денежных средств в виде выигрыша.

Следует ли применять ККТ при безналичных расчетах

Да. Но есть исключения.

Организации и ИП при получении денежных средств (в том числе предоплаты (аванса)) в безналичном порядке за товары (работы, услуги) в общем случае применяют ККТ (ст. 1.1, п. 1 ст. 1.2 Закона о применении ККТ).

Применение ККТ при безналичных расчетах зависит:

от статуса покупателя (клиента): организация, ИП или физическое лицо, которое не относится к ИП;

формы безналичных расчетов.

Если организации и (или) ИП осуществляют безналичные расчеты между собой, то ККТ они применяют только при расчетах с использованием электронного средства платежа с предъявлением. При расчетах с помощью иных форм безналичных расчетов (платежными поручениями) эти субъекты ККТ не применяют ( п. 9 ст. 2 Закона о применении ККТ).

Электронными средствами платежа являются:

банковские платежные карты;

электронные кошельки;

банковские переводы через онлайн-банкинг (систему дистанционного доступа к счету типа «Клиент-Банк»);

переводы со счетов мобильных телефонов.

Когда организации и ИП получают оплату от физических лиц, которые не являются ИП, в безналичном порядке, ККТ применяется при расчетах с использованием электронных средств платежа. Данный порядок действует независимо от того, предъявляется средство платежа или нет.

До 1 июля 2019 г. при расчетах с такими клиентами с помощью иных форм безналичных расчетов ККТ можно не применять (ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ).

ККТ при оказании услуг населению

До 1 июля 2019 г. не применять ККТ, выдавая вместо этого БСО, можно исключительно при оказании услуг населению, то есть гражданам, включая ИП (ч. 8 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ, п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 31.07.2003 N 16 «О некоторых вопросах практики применения административной ответственности, предусмотренной статьей 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за неприменение контрольно-кассовых машин»).

Под услугами населению понимаются услуги:

поименованные в Собирательной классификационной группировке «Платные услуги населению» на основе ОКВЭД2;

поименованные в Собирательной классификационной группировке «Платные услуги населению» на основе ОКПД2;

прямо не поименованные в собирательных группировках, но по своему характеру являющиеся услугами населению.

Не могут отказаться от применения ККТ при оказании услуг общественного питания ( ч. 8 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ):

организации;

ИП, имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры.

С 1 июля 2019 г. не применять ККТ при оказании услуг населению можно только по общим основаниям

Какие штрафы установлены за нарушение порядка применения ККТ

Штраф могут наложить за следующие правонарушения:

неприменение ККТ;

применение ККТ, которая не соответствует установленным требованиям, или применение ККТ с нарушением порядка регистрации, перерегистрации и применения;

непредставление информации и документов по запросам налоговых органов (представление с нарушением установленных сроков);

не направление (невыдача) покупателю (клиенту) кассового чека.

Назначение административного наказания не освобождает от исполнения обязанности, за неисполнение которой оно было назначено ( ч. 4 ст. 4.1 КоАП РФ).

Срок давности привлечения к ответственности за правонарушения, связанные с применением ККТ, составляет один год. Этот срок начинает исчисляться со дня совершения правонарушения, а при длящемся правонарушении — со дня его обнаружения проверяющим (ч. 1, 2 ст. 4.5КоАП РФ).

Штрафы за неприменение ККТ (работу без кассового аппарата)

на должностных лиц (ИП) — в размере от 1/4 до 1/2 суммы расчета без применения ККТ, но не менее 10.000 руб.;

на организацию — в размере от 3/4 до одного размера суммы расчета без применения ККТ, но не менее 30.000 руб.

Повторное нарушение (неприменение ККТ), если сумма расчетов без применения ККТ составила в том числе в совокупности 1.000.000 руб. и более, влечет (ч. 3 ст. 14.5 КоАП РФ):

дисквалификацию должностных лиц на срок от одного года до двух лет;

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток в отношении ИП и организаций.