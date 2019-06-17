«Ночной бухгалтер». Расскажут ли Путину про сбой в ФНС?

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк. ру

Бухгалтеры решают, есть ли смысл жаловаться на косяки новой программы ФНС Президенту.

Сомнения дня

У нас в «КУБе» дискутируют: стоит ли заваливать линию с Президентом вопросами о том, когда закончится сбой из-за перехода на новое ПО в налоговых и кто ответит за последствия.

Кто-то считает, что обязательно надо обращаться. И даже рассказывают о положительном опыте обращения на прямую линию.

Есть и скептики.

Мы считаем, что молчать точно не стоит.

Цифры дня

— 99 вопросов про маркировку.

С краткими ответами.

— С 17 июня новая ключевая ставка: как это влияет на работу бухгалтера.

Примеры новых расчетов.

— 18 признаков «грязного» аутсорсинга.

Когда налоговики скажут, что аутсорсинг был только на словах?

 

Новое дня

Cнятие денег с карт, ККТ, маркировка, вычет НДС и многое другое.

— Бухотчетность будем составлять по-новому.

Готов проект ФСБУ.

Проверочное дня

Разместили 44 правила остаться в живых при налоговой проверке. 

И правила о том, как к ней подготовиться. 

Откровенное дня

Резонансный эксперт Михаил Жуховицкий завел блог на «Клерке».

В сегодняшнем посте он рассказывает (без купюр, конечно), у кого получается с бумажным НДС без разрывов и доначислений.

Ваша откровенная редакция

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