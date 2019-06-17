«Ночной бухгалтер». Расскажут ли Путину про сбой в ФНС?

Бухгалтеры решают, есть ли смысл жаловаться на косяки новой программы ФНС Президенту.
Сомнения дня
У нас в «КУБе» дискутируют: стоит ли заваливать линию с Президентом вопросами о том, когда закончится сбой из-за перехода на новое ПО в налоговых и кто ответит за последствия.
Кто-то считает, что обязательно надо обращаться. И даже рассказывают о положительном опыте обращения на прямую линию.
Есть и скептики.
Мы считаем, что молчать точно не стоит.
Цифры дня
С краткими ответами.
— С 17 июня новая ключевая ставка: как это влияет на работу бухгалтера.
Примеры новых расчетов.
— 18 признаков «грязного» аутсорсинга.
Когда налоговики скажут, что аутсорсинг был только на словах?
Новое дня
Cнятие денег с карт, ККТ, маркировка, вычет НДС и многое другое.
— Бухотчетность будем составлять по-новому.
Готов проект ФСБУ.
Проверочное дня
Разместили 44 правила остаться в живых при налоговой проверке.
Откровенное дня
Резонансный эксперт Михаил Жуховицкий завел блог на «Клерке».
В сегодняшнем посте он рассказывает (без купюр, конечно), у кого получается с бумажным НДС без разрывов и доначислений.
Ваша откровенная редакция
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