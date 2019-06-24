«Ночной бухгалтер». Большие изменения по кадровым документам

Работодатели и раньше подделывали подписи работников, а скоро им будет еще проще.
Может, не надо, а?
Беспощадная цифровизация, которая выкашивает налоговые отношения, скоро доберется и до трудовых. Уже осенью 2019 года трудовые договоры станут электронными.
В Госдуму внесли проект поправок в ТК. Трудовые договоры, заявления об отпуске и увольнении можно будет оформлять в электронном виде.
Основные опасения по поводу того, как все это будут подписывать.
Если квалифицированной ЭЦП, то это траты порядка 4 тыс руб.
Если «просто», то могут быть манипуляции со стороны работодателя и трудно будет доказать, подписал работник документ или нет.
Обзоры дня
— Недельный: «Физлиц стали чаще допрашивать налоговики. Землю отберут за нескошенную траву».
— Про отплату отпусков: 10 вопросов-ответов.
— Про ответственность директора про штрафам: как снизить риски.
Россия и секс на работе
Когда перевод на карту обложат НДФЛ
Минфин еще раз подчеркнул: деньги, безвозмездно полученные от физлица, в том числе банковским переводом, налогом не облагаются.
Посмотрите, когда налог заплатить все же придется.
Ваша летняя редакция
- Первое видео — бесплатно.
- Даем сертификат в конце обучения.
- Дистанционное обучение.