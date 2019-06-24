«Ночной бухгалтер». Большие изменения по кадровым документам

Работодатели и раньше подделывали подписи работников, а скоро им будет еще проще.

Может, не надо, а?

Беспощадная цифровизация, которая выкашивает налоговые отношения, скоро доберется и до трудовых. Уже осенью 2019 года трудовые договоры станут электронными.

В Госдуму внесли проект поправок в ТК. Трудовые договоры, заявления об отпуске и увольнении можно будет оформлять в электронном виде.

Основные опасения по поводу того, как все это будут подписывать.

Если квалифицированной ЭЦП, то это траты порядка 4 тыс руб.

Если «просто», то могут быть манипуляции со стороны работодателя и трудно будет доказать, подписал работник документ или нет.

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Россия и секс на работе Сексуальные домогательства на рабочем месте запретили . На сессии Международной организации труда приняли конвенцию. Россия воздержалась от голосования, потому что наши замечания к проекту МОТ не приняла. Россия предлагала не распространять действие конвенции на работников без постоянного трудового договора (с ними можно, что ли?...). Когда перевод на карту обложат НДФЛ Минфин еще раз подчеркнул: деньги, безвозмездно полученные от физлица, в том числе банковским переводом, налогом не облагаются. Посмотрите, когда налог заплатить все же придется.

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