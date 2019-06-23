Физлиц стали чаще допрашивать налоговики. Землю отберут за нескошенную траву. Неделя на «Клерке»

На допросы в инспекции стали вызывать чаще (и «физиков» тоже): рассказываем, какие именно вопросы задают. Какие нарушения стала находить трудовая инспекция. И почему за непрополотые сорняки чиновники хотят отнимать землю. Главное за неделю на «Клерке».

Главные новости

1. «Зеркальный реестр» избавит бизнес от лишних проверок;

2. За нескошенную траву и мусор могут отобрать землю;

3. Налоговики признали проблемы с требованиями из-за АИС «Налог-3»;

4. Минфин объяснил, какой период ставить в платежках на перечисление НДФЛ;

5. Доступ к некоторым сведениям из ЕГРЮЛ ограничен с 18 июня.

Темы недели

1. Какие вопросы стали задавать на допросах в налоговой и как на них отвечать.

Эксперты говорят, что вызывать на допросы стали чаще. И физлиц тоже.

2. Самые частые нарушения, которые находит инспекция по труду.

уУже 1,5 года ГИТ проводит плановые проверки по новой схеме. Инспекторы задают вопросы по вопросам трудового законодательства только из утвержденных чек-листов.
Составление актов сверки расчетов стала настолько рутинной операцией, что бухгалтеры перестали задумываться о последствиях.
 

Дзен для бухгалтеров

Лучшие материалы из нашего канала на Яндекс.Дзен (подпишитесь — не будет никаких уведомлений, просто на главной Яндекса будут появляться ссылки на лучшее из «Клерка»).

1. Частный сектор тоже будет брать новый налог?

2. Кто сможет отдохнуть за счет работодателя;

3. Как обезопасить себя, если продаете или покупаете недвижимость;

4. Как ответить на требование, пока главбух в отпуске.

«Ночной бухгалтер»

За 17 июня: Расскажут ли Путину про сбой в ФНС?

Важные статьи

1

Новшества лета—2019 для бухгалтеров

2

Бухотчетность будем составлять по-новому. Готов проект ФСБУ

3

С 17 июня новая ключевая ставка: как это влияет на работу бухгалтера

4

Ежегодный отпуск: все, что нужно знать работодателю

5

Что такое новое совместное завещание и зачем его составлять?

Интересные посты в блогах

1

Когда бизнес долго в минусе. Операционная эффективность и правильная прибыль

2

PEACE ДЕЛУ ВАШЕМУ: Корпоративный договор о правах участников ООО

3

У кого получается с бумажным НДС без разрывов и доначислений?

4

18 признаков «грязного» аутсорсинга

5

Сотрудник летит в командировку по электронному билету: что прикладывать к авансовому отчету

6

Не нужно искусственно переплачивать налоги

7

Изменились правила заполнения книг продаж при возврате товаров

На пообсуждать

1. Добровольная переплата, очередные проблемы программы ФНС и новое в ККТ: топ обсуждений;

2. Как планируемые изменения в НК станут ловушкой для бизнеса;

3. Какой будет бухгалтерия через пять лет.

 

Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
  • Первое видео — бесплатно.
  • Даем сертификат в конце обучения.
  • Дистанционное обучение.
Записаться на курс за 5 500 руб.

Посетить семинар по теме «Обзоры для бухгалтера»

Все семинары по теме Обзоры для бухгалтера