Физлиц стали чаще допрашивать налоговики. Землю отберут за нескошенную траву. Неделя на «Клерке»

На допросы в инспекции стали вызывать чаще (и «физиков» тоже): рассказываем, какие именно вопросы задают. Какие нарушения стала находить трудовая инспекция. И почему за непрополотые сорняки чиновники хотят отнимать землю. Главное за неделю на «Клерке».
Главные новости
1. «Зеркальный реестр» избавит бизнес от лишних проверок;
2. За нескошенную траву и мусор могут отобрать землю;
3. Налоговики признали проблемы с требованиями из-за АИС «Налог-3»;
4. Минфин объяснил, какой период ставить в платежках на перечисление НДФЛ;
5. Доступ к некоторым сведениям из ЕГРЮЛ ограничен с 18 июня.
Темы недели
1. Какие вопросы стали задавать на допросах в налоговой и как на них отвечать.
Эксперты говорят, что вызывать на допросы стали чаще. И физлиц тоже.
2. Самые частые нарушения, которые находит инспекция по труду.
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«Ночной бухгалтер»
За 17 июня: Расскажут ли Путину про сбой в ФНС?
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