115-ФЗ: что нужно знать бухгалтерам и юристам про личный кабинет в Росфинмониторинге

В связи с последними изменениями в законодательство и рекомендациями Росфинмониторинга, я решила написать чек-лист для юристов, бухгалтеров и так называемых «иных лиц» по 115-ФЗ.

К «иным лицам» 115-ФЗ (Федеральный закон от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») относятся адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, если они готовят или осуществляет от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

сделки с недвижимым имуществом;

управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;

создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

Для аудиторов, агентов недвижимости, финансовых компаний, операторов связи и других субъектов, указанных в 115-ФЗ действуют другие нормативные требования.

Что регулирует этот закон?

115-ФЗ регулирует физических и юридических лиц, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с ПОД/ФТ/ФРОМУ (противодействие легализации (отмыванию) доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения), создан на основе 40 Рекомендаций ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Без соответствия рекомендациям страна попадает в "черный список ФАТФ", следствием которого являются санкции. Для того чтобы снять с себя ограничения, был разработан указанный 115-ФЗ для субъектов первичного контроля для ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также иных лиц, деятельность которая связана с денежными средствами и иным имуществом.

Изменения в законодательстве в 2018 г. связаны с проверкой ФАТФ, которая прошла в марте 2019 г., а также несоблюдением ряда рекомендаций Россией (четвертый ряд оценок ФАТФ), поэтому было выпущено множество писем, информационных сообщений и рекомендаций Росфинмониторинга, внесены изменения в сам 115-ФЗ и в связанные с ним нормативные акты.

Что важно знать юристам, бухгалтерам, а также иным лицам, перечисленным выше?

Если кратко, то чеклист состоит из трех пунктов:

Личный кабинет (регистрация, проверка, работа с личным кабинетом). Внутренние документы (наличие и соблюдение документов по внутреннему контролю). Риск-оценка (соблюдение требований Росфинмониторинга).

Возможно два варианта регистрации личного кабинета: с использованием электронной подписи и без наличия таковой. В первом случае порядок достаточно простой: заполняется информация на организацию, подписывается электронным ключом и далее отправляется заявка.

Если у вас отсутствует электронная подпись, то нужно заполнить на сайте заявку, подписать, поставить печать и отправить Почтой России по адресу: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1.

Дополнительно необходимо предоставить протокол/решение на подписанта. Особое внимание необходимо обратить на электронную почту, так как именно туда придет логин-пароль для входа в личный кабинет.

Основные обязанности перечислены в статье 7.1 115-ФЗ, но нужно помнить про другие нормативные акты:

Постановление Правительства № 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации";

Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 № 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок";

Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 N 366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма";

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 № 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 г. № 110 "Об утверждении Инструкции о предоставлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

а также инструкции и разъяснения Росфинмониторинга.

Шаг второй. Соблюдение требований 115-ФЗ, внутренние документы для внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Написание правил внутреннего контроля (ПВК). Требования к правилам носят общий характер для всех субъектов 115-ФЗ, но они должны быть: выполнимыми в конкретном обществе (или у ИП); конкретными, то есть с поименованием должностей из штатного расписания (при их наличии).

При формальном соблюдении требований законодательства при написании ПВК штрафа не будет, но могут написать замечание в акте проверки. В правила обязательно включаются все программы, указанные в Постановлении № 667: идентификации, изучение клиента, выявление операций и другие.

2. Назначение специального должностного лица (СДЛ) (ответственного сотрудника).

Ответственным сотрудником может быть любое физическое лицо, соответствующее требованиям:

прохождение обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ,

отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти.

Обучение СДЛа.

Лицо, планирующее осуществлять функции ответственного сотрудника, обязано пройти целевой инструктаж единожды до начала осуществления функций. Целевой инструктаж проходят один раз в жизни. По итогам обучения выдается документ (акт, свидетельство, иной) подтверждающий участие СДЛа в мероприятии.

Повышение уровня знаний (инструктаж) проводится не реже одного раза в три года.

Идентификация клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.

Идентификация – мероприятия по установлению сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов и (или) копий документов, и (или) с подтверждением из государственных информационных систем (например, ЕСИА).

Таковыми сведениями являются (перечислены лишь некоторые из них!):

в отношении физических лиц — фамилию, имя, а также отчество, гражданство, дату рождения, и другие. Отдельные повышенные требования предъявляются к идентификации публичных должностных лиц;

в отношении юридических лиц — наименование, организационно-правовую форму, идентификационный номер (ИНН) налогоплательщика и другие;

в отношении иностранной структуры без образования юридического лица — наименование, регистрационный номер (номера) (при наличии) и другие.

Также необходимо обеспечить хранение сообщений, анкет, заявлений и иных документов в срок не менее пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом.

Фиксирование информации.

Основаниями документального фиксирования информации являются:

запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;

несоответствие сделки целям деятельности организации, указанными в учредительных документах;

отказ клиента от совершения разовой операции, в отношении которой у работников организации возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

иные обстоятельства, перечисленные в 115-ФЗ.

Если есть такие основания, то ответственный сотрудник обязан составить сообщение (форма сообщения устанавливается в правилах, образец есть в приложении к этой статье).

Выявление и блокирование операций.

Операции могут быть следующих видов:

Операции, подлежащие обязательному контролю (ст. 6 115-ФЗ);

При наличии признаков операций, подлежащих обязательному контролю общество (ИП) обязано уведомить об этом Росфинмониторинг не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем совершения соответствующей операции (сделки).

Операции, содержащие в себе признаки и критерии необычной сделки (в соответствии с приказом №103 Росфинмониторинга);

При наличии указанных критериев, Ответственный сотрудник выносит решение о необходимости отправки сообщения в Росфинмониторинг. При положительном вердикте сделку называют подозрительной.

Операции, признанные подозрительными.

При наличии подозрений (признаков необычной сделки) в легализации, общество (ИП) обязано уведомить об этом Росфинмониторинг не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующей операции (сделки). После уведомления

Информация о подозрительных операциях в виде формализованных электронных сообщений (ФЭС). Подготовка, корректировка, отправка ФЭС происходит через Личный кабинет при помощи электронной подписи. При невозможности отправки, возможно направление сообщения Почтой России.

При выявлении операций не стоит забывать про запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых вами мерах ПОД/ФТ/ФРОМУ, за исключением информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию (блокированию)/приостановлению/отказе в выполнении распоряжения клиента.

1. Добровольное сотрудничество – оценка активности в личном кабинете. Это может быть заполнение анкет «Проверь свой риск», опросных листов и иных, ознакомление с типологиями и иной информацией в личном кабинете Росфинмониторинга и другие.

Я рекомендую проверять кабинет ежедневно или раз в два дня максимум. Информация по новым перечням и типологиям в обязательном порядке приходит к вам на почту, но появление тестов, писем нужно контролировать самостоятельно.

2. Организация внутреннего контроля – оценка работы Ответственного сотрудника и самой системы в целом. В этом «лепестке» оценивается например отправка отчетов СДЛа или своевременное прикрепление правил.

3. Представление сообщений – оценка направленных сообщений без нарушений. Это сформированные ФЭС о необычных (подозрительных операций), операций обязательно контроля, сообщения о рисках.

Применение мер не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности перед вашими клиентами. 115-ФЗ является негласно приоритетным законом в данном случае.

4. Работа с перечнем – оценка работы с Перечнем экстремистов (террористов). Регулярное скачивание и просмотр перечней и решений, которые отправляет Росфинмониторинг. Чаще всего перечень выходит раз в неделю по четвергам, но бывают и исключения.

Также нужно скачивать решения комиссии о замороженных (периодичность не установлена), Перечень лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения (публикуют раз в год).

5. Устранение нарушений – оценка работы о Общества (ИП) с нарушениями, которые выявлял Росфинмониторинг.

6. Самообучение – оценка прохождения тестов в разделе "Обучение" (срок не установлен, но он должен быть разумным).

При проверке соответствия каждого из секторов присваивается итоговый уровень риска (низкий-зеленый, средний-желтый, высокий-красный).

Чем больше зеленых секторов с низким уровнем риска, тем меньше шансов на выездную проверку Росфинмониторинга.

Несоответствие указанным выше требованиям квалифицируется статьей 15.27 КоАП, подробнее на вопросе ответственности, я остановлюсь в следующей статье.