«Ночной бухгалтер». Главбуха все будут обязаны слушаться. Так пропишут в законе

Ибо нечего!

1. Сделали обзор поправок в закон о бухучете.

Главное оттуда:

Смотрите подробности.

2. Как оформлять путевые листы по новым правилам.

Многие организации игнорируют новые правила, которые действуют с 1 марта. А вот зря, налоговики не дремлют.

1. Многими забытые проверки ККТ возвращаются.

Советник госслужбы рассказывает, как они проходят на самом деле.

2. Несколько советов, как избежать претензий банков при открытии и ведении счета.

На что вы готовы пойти, чтобы не возиться с первичкой перед сдачей отчетности?

Заключить сделку с дьяволом? Нанять раба? Пойти на курсы скоропечатанья? Или наконец-то подключить сервис Entera по обработке первички?

После установки Entera вам надо будет всего лишь отсканировать документы (можно пачкой). Entera распознает все данные (даже нечеткие), проверит их и перенесет в 1С.

Обработка первички с Entera в 10 раз быстрее ручного ввода! Значит вы в 10 раз быстрее окажетесь летом на природе.