«Ночной бухгалтер». Главбуха все будут обязаны слушаться. Так пропишут в законе

Ибо нечего!
Новое для бухгалтеров
1. Сделали обзор поправок в закон о бухучете.
Главное оттуда:
- Главбух укажет, как должна оформляться «первичка». А сотрудники должны исполнять это указание.
- Исправлять бухотчетность запретят. Правда, с оговорками.
Смотрите подробности.
2. Как оформлять путевые листы по новым правилам.
Многие организации игнорируют новые правила, которые действуют с 1 марта. А вот зря, налоговики не дремлют.
Старое для бухгалтеров
1. Многими забытые проверки ККТ возвращаются.
Советник госслужбы рассказывает, как они проходят на самом деле.
2. Несколько советов, как избежать претензий банков при открытии и ведении счета.
На что вы готовы пойти, чтобы не возиться с первичкой перед сдачей отчетности?
Заключить сделку с дьяволом? Нанять раба? Пойти на курсы скоропечатанья? Или наконец-то подключить сервис Entera по обработке первички?
После установки Entera вам надо будет всего лишь отсканировать документы (можно пачкой). Entera распознает все данные (даже нечеткие), проверит их и перенесет в 1С.
Обработка первички с Entera в 10 раз быстрее ручного ввода! Значит вы в 10 раз быстрее окажетесь летом на природе.
Быстрое для бухгалтеров
Неделя на «Клерке» за 5 минут — просмотрите наш обзор главного:
«Бухучет изменят. Пенсии заморозят. Чем удивят электронные паспорта».
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