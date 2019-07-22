Бухучет изменят. Пенсии заморозят. Чем удивят электронные паспорта. Неделя на «Клерке»

Наши пенсии будут морозить и дальше. Электронные паспорта — уже совсем скоро (и они вообще-то пластиковые...). За обналичку дают безумные сроки. Правила бухучета серьезно изменят. Главное за неделю на «Клерке».
Главные новости
1. Заморозку накопительной части пенсии опять продлят;
2. Скоро начнут выдавать электронные паспорта;
3. У трудинспекторов станет больше прав по наказанию компаний;
4. В работе компьютерной системы ЗАГС произошел глобальный сбой;
5. НДФЛ с аванса удерживать нельзя. Как бухгалтеры выкручиваются из этой ситуации;
6. Новогодние и майские праздники 2020 года. Календарь;
7. Семейный бизнес пропишут в законе. Узнайте, какие фирмы и ИП признают семейными.
Темы недели
1. За обналичку можно получить больший срок, чем за убийство нескольких человек.
За обналичивание денег нет какой-то одной конкретной статьи Уголовного кодекса. Но это не значит, что это ненаказуемо.
Дзен для бухгалтеров
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1. С имущественными налогами и НДФЛ произошла путаница;
2. Работодателей обяжут финансировать экс-сотрудников?
3. Три поправки «да они обнаглели» вскоре вступят в силу;
«Ночной бухгалтер»
За 15 июля: ИП заплатил за Ксению, а его бухгалтер теперь мучается;
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Учет незавершенного производства в строительстве: что нужно знать бухгалтеру
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Как оформить иностранца на работу и не получить штраф — пошаговая инструкция
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На пообсуждать
1. О разнице между советскими и китайскими реформами в 80-90-х годах. Почему мы сегодня топчемся в районе нуля;
2. Как наказали тех, кто сдавал квартиру и не платил налоги: реальные примеры;
3. Кто-нибудь вообще копит на старость?
4. И смех, и грех: оригинальный способ заполнения платежек.
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