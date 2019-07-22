Клерк.Ру

Бухучет изменят. Пенсии заморозят. Чем удивят электронные паспорта. Неделя на «Клерке»

Наши пенсии будут морозить и дальше. Электронные паспорта — уже совсем скоро (и они вообще-то пластиковые...). За обналичку дают безумные сроки. Правила бухучета серьезно изменят. Главное за неделю на «Клерке».

Главные новости

1. Заморозку накопительной части пенсии опять продлят;

2. Скоро начнут выдавать электронные паспорта;

3. У трудинспекторов станет больше прав по наказанию компаний;

4. В работе компьютерной системы ЗАГС произошел глобальный сбой;

5. НДФЛ с аванса удерживать нельзя. Как бухгалтеры выкручиваются из этой ситуации;

6. Новогодние и майские праздники 2020 года. Календарь;

7. Семейный бизнес пропишут в законе. Узнайте, какие фирмы и ИП признают семейными.

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Темы недели

1. За обналичку можно получить больший срок, чем за убийство нескольких человек.

За обналичивание денег нет какой-то одной конкретной статьи Уголовного кодекса. Но это не значит, что это ненаказуемо.

2. Бухгалтеры будут по-новому учитывать доходы.

Новый ФСБУ «Доходы» вступит в силу с отчетности за 2022 год.
Банковская карта вместо расчетного счета, возможно ли это?
 
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Дзен для бухгалтеров

Лучшие материалы из нашего канала на Яндекс.Дзен (подпишитесь — не будет никаких уведомлений, просто на главной Яндекса будут появляться ссылки на лучшее из «Клерка»).

1. С имущественными налогами и НДФЛ произошла путаница;

2. Работодателей обяжут финансировать экс-сотрудников?

3. Три поправки «да они обнаглели» вскоре вступят в силу;

4. Карты Сбербанка шалят.

«Ночной бухгалтер»

За 15 июля: ИП заплатил за Ксению, а его бухгалтер теперь мучается;

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Важные статьи

1

Ликвидация ООО: мифы, страхи и реальность

2

Как получить штраф, подыскивая сотрудника

3

Учет незавершенного производства в строительстве: что нужно знать бухгалтеру

4

Как оформить иностранца на работу и не получить штраф — пошаговая инструкция

5

ЕНВД: когда уплата неправомерна

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Интересные посты в блогах

1. О разнице между советскими и китайскими реформами в 80-90-х годах. Почему мы сегодня топчемся в районе нуля;

2. Как наказали тех, кто сдавал квартиру и не платил налоги: реальные примеры;

3. Кто-нибудь вообще копит на старость?

4. И смех, и грех: оригинальный способ заполнения платежек.

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