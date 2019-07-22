Проверки ККТ: как это происходит на самом деле

На вопросы отвечает советник государственной гражданской службы РФ 3-го класса.

В НК РФ ничего не сказано про проверки ККТ. На основании каких законов эти проверки проводятся?

проверки ККТ не регламентируются НК РФ. Данные проверки проводятся на основании Административного Регламента, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 17.10.2011 № 132н. В этом документе и прописаны порядок, законность и суть таких проверок. Также нарушения и штрафные санкции предусмотренные за эти нарушения установлены ст. 14.5 КоАП РФ. В связи с переходом на онлайн кассы все нарушения, штрафы и проверки регулируются, с учетом всех последних изменений.

Кто имеет право приходить и проверять ККТ?

Административным регламентом, указанным выше, функции по контролю за правильностью и законностью применения ККТ возложена на ФНС РФ. Только сотрудники налоговой инспекции имеют право проводить проверки ККТ. Ни какие другие контролирующие организации не могут этого делать. Они могут задать вам вопрос о наличии ККТ и сообщить информацию об отсутствии или не применении онлайн-кассы в налоговую инспекцию, но проверять правильность применения ККТ, а уж тем более налагать штрафные санкции они не имеют права. Никто кроме сотрудников налоговой инспекции не располагает информацией о том обязаны вы применять ККТ или нет.

Исключение составляют только силовые структуры такие как Прокуратура РФ, МВД, ОРЧ, СК. Сотрудники этих ведомств имеют право изымать ККТ в рамках совместных выездных налоговых проверок либо самостоятельных проверок. Изъятие ККТ может произойти если установлены факты грубейшего нарушения налогового законодательства либо сокрытие выручки в больших размерах. Больше ни каких действий с ККТ сотрудники данных ведомств проводить не могут.

Существует ли план проверок и где его можно посмотреть?

нигде невозможно посмотреть план проверок ККТ, т.к. его просто нет. Есть план по количеству проверок в месяц или квартал, который назначает вышестоящий налоговый орган той или иной инспекции. Количество проверок напрямую зависит от количества ККТ зарегистрированных в налоговых инспекциях. Плана с конкретными налогоплательщиками, назначенных на проверку, не существует.

Как проходят проверки ККТ?

в каждой налоговой инспекции создан отдел оперативного контроля. Сотрудники этого отдела и занимаются регистрацией ККТ, снятием с учета ККТ и проверками ККТ. Проверки могут проходить в здании инспекции. При таких проверках анализируются все данные поступающий с онлайн-касс, информация о налогоплательщике имеющаяся в федеральных базах. Если сотрудники выявляют нарушения или какие-либо несоответствия в этих данных, то налогоплательщики приглашаются для дачи пояснений или для привлечения к административной ответственности в виде штрафа. Также проводятся проверки на местах установки ККТ.

К вам в офис, магазин, торговую точку и т.д. приходят сотрудники налоговой инспекции для проверки законности применения ККТ. Такие проверки могут проводится визуально, это когда проверяющие просто наблюдают со стороны, применяется ли ККТ, при этом может проводится фото или видео съемка. Или проверяющие приобретают у вас товар либо услугу за наличные денежные средства и смотрят будет ли применена ККТ. Денежные средства для проведения проверок выделяются сотрудникам инспекций из бюджета, поэтому после окончания проверки товар как правило возвращается продавцу, а деньги проверяющему.

Есть еще один вид проверок ККТ их называют перекрестные проверки. Это когда сотрудники одной налоговой инспекции приезжают на территорию другой налоговой инспекции и проверяют ее налогоплательщиков. В основном это практикуется в небольших городах, где как говорится все друг друга знают в лицо и когда начинается проверка тут же и применяется ККТ, т.к. инспекторов узнали. По закону никто не обязан вас оповещать о начале проверки. При таких рейдах как раз и срабатывает эффект неожиданности.

Инспектор, в ходе проверки, когда уже установлен или не установлен факт нарушений, обязан предъявить поручение на проведение проверки, подписанное начальником налоговой инспекции (или его заместителем) и предъявить служебное удостоверение. Проверку проводят только сотрудники указанные в этом поручении. В ходе проверки в поручение вписывается проверяемое лицо. Это не делается заранее, т.к. проверки не запланированы. По результатам проверки составляется протокол и акт, в независимости были допущены нарушения или нет. Если нарушения установлены, с сотрудника их допустившего, берутся объяснения. Сотрудник должен собственноручно в протоколе описать по каким причинам произошли нарушения законодательства по применению ККТ или также в письменном виде отказаться от дачи объяснений.

Далее в протоколе указывается дата и время, когда руководитель организации или ИП обязаны явиться на прием к начальнику налоговой инспекции, для дальнейшего разбирательства по факту нарушений. Копия протокола вручается сотруднику. Почему руководитель или ИП вызываются в инспекцию? Административный штраф, согласно КоАП, накладывается не на сотрудника, допустившего на рушение, а на руководителя или ИП. Если вы в назначенное время просто не прейдете на рассмотрение нарушений, то это будет проходить без вашего присутствия и штрафные санкции в любом случае будут применены.

Как общаться с проверяющими при проверке?

сотрудники налоговой инспекции такие же люди, как и вы, которые выполняют свою работу. Не нужно ругаться, разговаривать на повышенных тонах, оскорблять проверяющих. Не стоит препятствовать в доступе инспекторов на территорию где установлена ККТ. Силой они к вам вламываться не будут, у них нет таких полномочий, но они прейдут с сотрудниками ведомств, у которых такие полномочия есть и результат от такой проверки может быть печальным.

Ведите себя спокойно, факт установления нарушений, еще не означает, что к вам будут применены штрафные санкции. Штрафы накладывает только начальник налоговой инспекции и от вас, ваших действий или бездействий, будет зависеть его размер.

Сколько раз меня имеют право проверять?

законом не установлены временные рамки по проверкам ККТ. Вас могут проверять каждый день. Если были допущены грубые нарушения по применению ККТ, проверки будут проходить до полного устранения этих нарушений.

Почему прислали уведомление о том, что я должен применять онлайн-кассу, если на мой вид деятельности распространяется отсрочка до 2021 года?

в 90 процентах таких ситуаций вы виноваты сами. Это происходит в том случае, когда вы занимаетесь деятельностью, которая не заявлена вами при регистрации организации или ИП. То есть в ЕГРЮЛ или в ЕГРИП у вас внесены одни виды деятельности, которые должны применять онлайн-кассы, а по факту занимаетесь другими, которые получили отсрочку по их применению. Поэтому, вы считаете, что не должны применять ККТ, а инспектор уверен в обратном. Чтобы избежать разногласий и штрафных санкций, необходимо как можно быстрее внести все изменения по видам деятельности в регистрирующие документы.

Можно ли избежать штрафных санкций если нарушения уже допущены?

: однозначно можно. Это четко прописано в законах о ККТ. Если налогоплательщик самостоятельно обнаружил, что допустил ошибки или совершил правонарушение при применении или не применении ККТ, в письменном виде сообщил об этом в налоговую инспекцию и предпринял все действия по устранению этих нарушений, то в этом случае ни какие штрафные санкции не применяются. Не применяются штрафы если нарушения произошли не по вашей вине и по причинам от вас не зависящим. Если нарушение совершено впервые, вы признали свою вину и дали четкие, грамотные объяснения, выносится предупреждение, а не штраф. Вот почему нельзя игнорировать приглашение на рассмотрение ваших нарушений в налоговой инспекции, а обязательно на них присутствовать.

Также если все же к вам применены штрафные санкции, а вы с этим не согласны, можно обратится в суд. Очень много судебной практики, когда суд или полностью снимает штрафные санкции или значительно снижает их.

Вопросов очень много. Особенно часто их задают ИП, т.к. очередной этап перехода на онлайн-кассы в основном затронул их. Как правило небольшие ИП экономят не только на бухгалтерах, считая, что они им не нужны, но и не хотят лишний раз просто получить грамотную, квалифицированную консультацию. Отсюда нарушения законодательства, штрафные санкции, головная боль и лишние затраты на оплату этих штрафов. Задавайте больше вопросов, обращайтесь в свои территориальные налоговые инспекции, звоните на горячую линию ФНС РФ, смотрите информацию на сайте ведомства. Чем больше информации вы получите, тем меньше нарушений будет допущено, соответственно меньше штрафов начислено.