Что нового ждет нас в августе

Рассказываем, кому в августе пересчитают пенсии, какое рабство отменят, кого освободят от НДФЛ и что будет с заморскими цветами и фруктами.

Пенсии

С 1 августа ПФР проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров. Он коснется всех получателей страховых пенсий, за которых в прошлом году поступали страховые взносы.

Перерасчет зависит от размера заработной платы пенсионера: чем она выше, тем больше прибавка к пенсии. Вместе с тем есть ограничения: максимальное увеличение в результате перерасчета ограничено тремя пенсионными баллами, стоимость которых зависит от года выхода на пенсию.

Согласно предварительным данным, перерасчет страховых пенсий получат около 14 млн пенсионеров. На эти цели в бюджете ПФР предусмотрено 10,6 млрд рублей.

Ипотечные каникулы без НДФЛ

Накануне вступил в силу закон об ипотечных каникулах для оказавшихся в трудной жизненной ситуации заемщиков.

Материальную выгоду, которую россияне получат в связи с экономией на процентах во время таких каникул, не будут облагать налогом на доходы физлиц (НДФЛ). Поправки, внесенные в НК Федеральным законом № 158-ФЗ от 03.07.2019, вступают в силу 1 августа.

Кроме того, документом предусмотрено освобождение от НДФЛ сумм господдержки многодетных семей на погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере задолженности (но не более 450 тыс. рублей), предоставляемых в соответствии с Законом о мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. Такая господдержка предоставляется в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей, начиная с 2019 года.

Нет зарплатному рабству!

Устанавливается административная ответственность за воспрепятствование работодателем осуществлению работником права на смену кредитной организации для получения зарплаты.

ИП за указанное нарушение придётся заплатить штраф от 1 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 10 до 20 тысяч рублей, юрлицам — от 30 до 50 тысяч рублей.

Одновременно работников обязали в письменной форме сообщить работодателю об изменении реквизитов для перевода зарплаты не позднее чем за 15 календарных дней до дня ее выплаты.

Лотереи

С 6 августа ФНС получит право совершать контрольные закупки для выявления нарушений при проведении лотерей. Соответствующие нормы содержатся в Федеральном законе от 26.07.2019 № 239-ФЗ

Подобные закупки позволят выявлять доменные имена и сетевые адреса, позволяющие определить сайты, используемые для такой деятельности.

Прежде ФНС фактически формировала списки таких сайтов только на основании полученных ими жалоб россиян, чьи родственники проигрывают значительные суммы через такие ресурсы. Закон позволит службе самостоятельно заключать сделки, позволяющие выявлять номера счетов для перечисления средств, а также подтверждать, что на данных сайтах гражданам предлагаются азартные игры, передает «Парламентская газета».

Напомним, для этих целей государство должно будет выделять ежегодно 533 250 руб. Эти деньги, как говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту, пойдут на пополнение виртуальных счетов онлайн-казино, через которые делаются ставки. Размер средней ставки — 240 руб. Полномочиями по совершению сделок планируется наделить трех сотрудников ФНС. Каждый ежедневно будет совершать в среднем три сделки. Как будет декларироваться прибыль в случае выигрыша, в документах не указано.

Цветы, фрукты и овощи

С 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через границу России.

С этой даты в багаже и ручной клади без оформления фитосанитарных сертификатов можно будет провозить не более 5 кг овощей и фруктов.

Ограничен и провоз цветов — провести можно не более трех букетов цветов, в каждом из которых может быть максимум 15 цветков, листьев или иных частей растений.

Поправки в правила фитосанитарного контроля внесены Постановлением Правительства РФ от 17.07.2019 № 907.

Страхование жилья

С 4 августа дома и квартиры россиян можно будет застраховать от чрезвычайных ситуаций. При этом страхование жилплощади останется добровольным.

Органы государственной власти регионов теперь наделены правом разрабатывать, утверждать и реализовывать программы организации возмещения ущерба, причинённого расположенным на своих территориях жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования. Методика разработки программ утверждается Минфином, а ЦБ вправе устанавливать методику расчёта страховых тарифов.

Предполагается, что перечень страховых рисков каждый регион будет устанавливать самостоятельно. Например, ими могут стать природные стихийные бедствия или техногенные катастрофы.

Указанные нормы введены Федеральным законом от 03.08.2018 № 320-ФЗ.

Кроме того, Постановлением Правительства установлен минимальный объём обязательств страховщиков по риску утраты жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации. Он устанавливается в предельных значениях страховой суммы от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.