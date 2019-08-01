«Ночной бухгалтер». Налоговая не разблокирует счет, пока не сдадите ненужную отчетность

Бухгалтеры готовы вызвать на дуэль тех, кто писал алгоритмы для АИС Налог 3.

Доколе?!

Нам рассказали очередную историю хождения по замкнутому кругу из-за неправильных настроек программы ФНС.

Предпринимателю, зарегистрированному в декабре 2018, заблокировали счет за несдачу декларации по УСН за 2018 год.

Но он ее сдавать и не обязан — налоговики не спорят. А сделать ничего не могут.

В программе заложено: пока декларация не сдана, счет не разблокируют. Неважно, что декларация ненужная.

Разместили перевод статьи британских СМИ про нашу фискальную систему. Что-то подсказывает, что они все не так поняли.

Что нового

Абсурдные требования

50 лопат на производстве с 30 сотрудниками, изъятие колбасы, коньячка и конфет при проверке магазина и другие идиотские требование проверяющих собрал «Общероссийский народный фронт».

А еще, не поверите: пока космические корабли бороздили просторы цифровизации, Минтруд решил изменить правила работы с трудовыми книжками, и работодателям больше не придется покупать сургуч. А из-за него ведь штрафовали...

Вы еще успеваете получить 15% скидку на наш онлайн-курс по кадровым документам. Научим кадровому учету, к которому не смогут придраться инспекторы. Записывайтесь.

Ваша августовская редакция