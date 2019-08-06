«Ночной бухгалтер». За что еще компании стали штрафовать до 400 тыс руб.

КоАП как кормушка: бессмысленная и беспощадная.

Отправляете груз покупателям? Ждите огромного штрафа

В КоАП есть замечательная (для властей, конечно) ст. 12.21.1 КоАП. По ней за превышение нагрузки на ось транспортного средства штрафуют тех, кто перевозил груз. ИП — от 80 до 100 тысяч, компании — от 250 до 400.

Проблема в том, что часто договор перевозки и контроль за машинами — на грузополучателе. А виноват все равно оказывается продавец.

Посмотрите, во что это выливается.

Блокировка счетов: две новости

Начинаем с плохой: возможностей парализовать бизнес по 115-ФЗ станет еще больше.

Хорошая новость. Налоговиков призовут к дисциплине. Минфин подчеркивает: разблокировать счет надо за 24 часа.

Про то, что происходит

Сборная солянка про то, каково это — работать в России.

Обсуждали, зачем государству предприниматели? Выводы неутешительные.

Про необычный заработок рассказали в посте о бизнесе РПЦ. На что живет церковь?

А еще россиянам хотят запретить подрабатывать.

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