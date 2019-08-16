После 45 лет бухгалтеры уже работают невнимательно?

Отобрали самые обсуждаемые топики из «Красного уголка бухгалтера».

Сложности трудоустройства в возрасте 45

Что бы ни говорили, но начать карьеру бухгалтера не так то и просто. В лет 20, имея на руках диплом, по большому счету, как специалист ты мало кому интересен без опыта. В лет 25 — работодатель смотрит на тебя, как на потенциальную беременную и тоже не торопится принять на работу. В 30 — детский сад со своими утренниками, болеющие дети — и снова ты не самая лучшая кандидатура для бухгалтерии.

Так пролетает жизнь! В один момент тебе 45 лет, когда дети уже выросли, за плечами накопленный опыт. Возраст, когда много сил и энергии для работы. Но опять работодателя что-то не устраивает.

Может кто-то из вас сталкивался или это надуманная проблема — сложности в трудоустройстве в возрасте 45 ? Екатерина Мягкова

Действительно ли после 45 лет трудно трудоустроиться?

Коллеги в группе рассказывают, что увидев в резюме возраст 45 , работодатели дальше резюме и не читают. Как вариант, можно попробовать не указывать свой возраст. Понятно, что придя на собеседование, возраст не скроешь, но есть шанс, что работодатель знания поставит выше возрастных ограничений:

«Результат собеседования зависит не от паспортного возраста, а от того, возникнет ли «химия» между работодателем и кандидатом» (Алена Виноградова).

Кушать хочется и в 30, и после 45, так где же найти работу?

Как говорит Светлана: после 40 лет устраиваться на работу через кадровые агентства не совсем солидно:

«Морально готовлюсь. После 40 уже нельзя устраиваться через HH. Надо иметь „имя“».

В ответ Екатерина рекомендует поискать вакансии на Клерк.ру.

«Состою в группе Клерк.ру; нередко вижу предложения от потенциальных работодателей-попробуйте».

Действительно, в группе «Красный уголок бухгалтера» на ФБ много интересных вакансий, с хорошей заработной платой .

С другой стороны, если решение о приеме нового бухгалтера принимает главбух, то для своей безопасности, и чтобы его не подсидели, он вполне логично отдаст предпочтение более молодому специалисту и с меньшим опытом. Так тоже бывает!

«Есть такая проблема. А если захотите устроиться „на участок“ — то на вас будут смотреть с подозрением и бояться — как бы не вы не претендовали-таки на место главбуха...» (Ирина Ку).

На самом ли деле бухгалтер в районе 55 лет теряет свои профессиональные способности к бухгалтерии?

«Мой друг хотел занедорого буха 55-60. Честно?! Ну, не тянут. Рассеянность и голова не работает. Мы взяли. Но каждый божий день я офигеваю от того, что она вымачивает. Прекрасный человек. Старается. Но. Я считаю это возраст. И делаю на него поправку и чуда не жду. Сама такая буду» (Nataliya Melentsova).

Платежи за третьих лиц

Банки ужесточили требования к клиентам. Поэтому сейчас любая организация сто раз перепроверяет своего контрагента на благонадежность, чтобы не попасть в банковскую немилость и не ощутить на себе всю силу 115-ФЗ:

Мне нужно было оплатить два счета в одну компанию. Я оплатила через Сбербанк с карты мужа, в назначении платежа я указала номер счёта и свою ФИО. Теперь бухгалтерия требует от меня, чтобы муж написал сопроводительное письмо,что он произвел оплату со своей карты по счету такому-то. До этих пор деньги будут висеть. Насколько правомерно их требование? Ева Новикова

Как правило, на практике при оплате за третьих лиц поставщик просит плательщика предоставить письмо, с указанием за кого была произведена оплата:

«Т.е. на расчетный счет упало 100 рублей от Иванова Ивана Ивановича. Документы выставлены на Иванову Марию. Имеем двух разных контрагентов. При выгрузке из банка назначение платежа не всегда видно и ваша запись о том, что это платеж за вас, возможно, вообще нигде не отражено.

Почему бы и не написать письмо?» (Юлия Криницкая).

Лариса рассказывает, что ей пришлось столкнуться с организациями, которые категорически не принимают платежи за третьих лиц:

«У меня у Роснефти в ЛК огромное объявление: платежи за третьих лиц не принимаются. Радуйтесь,что ещё только сопроводительное просят, могли бы просто так послать и бегайте по судам».

Некоторые бухгалтеры склоняются, что не нужны лишние бумаги, а бухгалтеру надо быть повнимательнее и читать назначение платежа. По мне, это не выход, т.к. периодически в назначении платежа указано «без НДС» или «в том числе НДС...». Как выявить здесь, за кого произведена оплата?

Очередной произвол налоговиков

В последнее время налоговики зачастили со своими уведомлениями о вызове, под которые они маскируют требования по проверке деклараций в рамках камеральных проверок с истекшим сроком.

Пришло уведомление о вызове в ФНС директора для предоставления пояснений, почему заявлен убыток в декларации по УСН (ну бывает так, компания сработала в минус) (на основании подп. 4 п. 1 ст. 31 Налогового кодекса РФ). Т.е. они не требование прислали к декларации в рамках камеральной проверки, а уведомление о вызове. В котором внимание помимо пояснений требуют предоставить документы (КуДиР, оборотки) — **это вообще как??** Позвонила в инспекцию, говорю пояснения напишу, все распишу не проблема — но с чего друг я должна давать КуДиР? Срок прошел, запрос не правомочен. Или я в чем-то не права? Вера Мокрецова

Камеральная проверка проводится в течение 3-х месяцев . В этот срок налоговые органы должны уложиться с проведением всех мероприятий по проверке.

Некоторые требования налоговиков о представлении пояснений или документов можно не исполнять и при этом не опасаться неприятностей.

На подобный запрос налоговой можно ответить кратко, как советует Елена:

«Стандартный ответ: В ответ на ваше требование ООО....уведомляет, что на основании ст. ...НК срок камеральной проверки составляет 3 месяца и истек 30.06.19. точка».

А можно и углубиться в ответ:

«Был похожий запрос по годовой убыточной декларации на прибыль, список документов почти на 2 листа, расписала доходы и расходы по строкам декларации кратко, документов не предоставляла, имхо пп. 4 п. 1 ст. 31 НК -пояснения, без документов. Также писала: В соответствии с пунктом 3 статьи 88 НК РФ при проведении камеральной налоговой проверки налоговой декларации (расчета), в которой заявлена сумма полученного в соответствующем отчетном (налоговом) периоде убытка, налоговый орган вправе требовать у налогоплательщика представить в течение пяти дней необходимые пояснения, обосновывающие размер полученного убытка. В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 21 НК РФ налогоплательщик вправе не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов, иных уполномоченных органов и их должностных лиц, не соответствующие Кодексу или иным федеральным законам» (Ольга Самсонова ).

Важно, получив требование о представлении пояснений или документов от налоговых органов, оценить последствия его неисполнения. Случаи бывают разные, иногда проще подготовить пояснения или дать документы, чем потом тратить время и нервы на оспаривание штрафов.