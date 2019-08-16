«Ночной бухгалтер». Почему клиентам Сбера теперь особенно важно лицо

Поистине пятничный «НБ». Сбер и инновации...

А еще я в него ем!

Новость, которую невозможно воспринимать серьезно. Эпично: «Клиенты Сбербанка будут оплачивать покупки своим лицом».

Хорошо хоть, не телом.

Если у вас смартфон с технологией разблокировки по лицу, вы наверняка знаете, что пока такие системы не совершенны.

Но Сберу такие мелочи нипочем.

Посмотрите, чем опасна биометрия и почему ее не рекомендуют сдавать.

Про рынок бухуслуг

И то, как он меняется.

На «Клерке» теперь есть крутой рейтинг бухгалтерских продуктов. Заполните в своем профиле, чем пользуетесь: потратите на это секунд 30.

Рейтинг дает впечатляющие результаты: сегодня обсуждали, почему «Гарант» упал на дно.

Про новые требования налоговиков

Налоговики требуют копии больничных листов.

Причем, ФНС считает, что даже если сам больничный электронный, то в инспекцию надо послать бумажную копию.

Тот момент, когда государство потратило бешеные деньги на внедрение электронных больничных, но налоговикам все равно нужна бумажка.

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