Ошибки при общении с банками по 115-ФЗ, которые все допускают

Я решил написать о трех наиболее распространенных ошибках при общении с банками по 115-ФЗ. Их допускают и начинающие индивидуальные предприниматели, и опытные бизнесмены.

Компании закрывают счета в одних банках и открывают в других, так и ходят из банка в банк, но они продолжают наступать на те же грабли снова и снова, с завидной регулярностью.

Первая ошибка

При общении с клиентами я слышу примерно следующее: «Ничего противозаконного мы не делаем ... все наши операции — в рамках закона ... это же законом не запрещено!?»

Да, вы правы. Законом не запрещено ИП снимать все деньги со счета наличными. Закон не запрещает вместо бухгалтера в штате заключить договор с ИП и платить ему 500 тр. в месяц. Можно покупать и продавать векселя, брать займы, заключать агентские договора и договора цессии, арендовать строительную технику и т.д.

Увы, то что «законом не запрещено» — только необходимое условие ведения бизнеса, проведения операций. Необходимое, но недостаточное.

Кроме этого, еще нужно, чтобы все ваши операции имели ясную деловую цель и экономический смысл.

А вот с этим у большинства предпринимателей проблемы. Ежедневно читая запросы банков и те ответы, которые дают компании, вижу одну и ту же картину.

Правильно описать схему ведения бизнеса и разъяснить экономический смысл проводимых операций предприниматели не могут. Не могут, несмотря на штат бухгалтеров и юристов, и многочисленные «советы» в Интернете.

Случай из практики Компания — производитель медицинской техники (приборы для физиотерапии). Реальное производство, проектирование, пайка, сборка, наладка. Используют труд самозанятых. Банк запросил все, что только можно. Вот не нравится банкам, когда деньги отправляются на счет физлиц без уплаты НДФЛ. Причем, суммы перечислялись вполне разумные. Да, с самозанятыми сейчас непросто. С одной стороны, еще не все банки адаптировались к новому налоговому режиму, а с другой стороны, предприниматели пытаются использовать самозанятых, как инструмент «агрессивной налоговой оптимизации». Пришлось обосновывать банку почему эту работу не могут выполнять сотрудники в штате, для чего нужно привлекать самозанятых.

Еще про самозанятых. Строительная компания. Работы выполняют бригады, но, самозанятых из бригады — 1-2 человека. Остальные рабочие не могут оформиться по разным причинам.

Вот и решил директор выплачивать «зарплату» всей бригады на одного самозянятого. А что, законом ведь не запрещено, главное не превысить лимит 2,4 млн. в год. Так по 500 — 700 т.р. в месяц на одного человека и перечислял. Но, такие доходы у самозанятого строительного рабочего показались банку подозрительными. Дальше все стандартно — запрос — «блокировка» счета.

Вторая ошибка

Эта ошибка возникает как следствие первой: «Я ничего не должен доказывать банку. Пусть банк доказывает, что я нарушаю закон и занимаюсь отмыванием...»

Я хорошо понимаю возмущение, негодование владельцев бизнеса, когда банк требует от них доказательств легальности их деятельности. Как же так? Банк всегда был для клиента и за клиента. Раньше банки, насколько могли, старались защитить нас от претензий контрольно-надзорных органов.

Что же случилось сейчас? Где же наше любимое: «Клиент всегда прав?» Почему банк мне указывает, что я могу делать со своими честно заработанными деньгами, а что нет.

Теперь мы все живем в другой реальности. Государство поняло, что самый действенный способ борьбы с обналичкой — заставить банки контролировать все денежные потоки.

В руках банков эффективное оружие — 115-ФЗ, и банки вынуждены его применять под страхом отзыва лицензии. И это оружие крайне опасно, фактически 115-ФЗ — «оружие массового поражения».

Государство никогда не откажется от такого результативного инструмента. Сейчас много говорят о смягчении этого закона, внесении в него изменений. Да, возможно, «на бумаге» что-то изменится, но, на практике все будет по-прежнему (если не хуже).

«Лес рубят — щепки летят». Для банка намного лучше пресечь работу пяти подозрительных компаний, среди которых только одна «однодневка», чем допустить ошибку и оставить эту компанию работать. Клиентов у банка много, а лицензия — одна.

Поэтому, когда вы не отвечаете на запросы банка, или даете формальные пояснения, не предоставляете документы, которые нужно предоставить, банку проще с вами расстаться, чем потом доказывать ЦБ, что ваша компания занимается реальной деятельностью, защищать вас.

Теперь доказывать банку легальность нашей деятельности должны мы сами, если, конечно, хотим сохранить свой бизнес.

Случай из практики Обратился владелец строительной компании. Уже третий банк отказался с ним работать. Я предложил провести анализ его деятельности, понять, что он делает не так. Найти варианты работы, которые бы всех устроили. Клиент отказался, сказал, что сам прекрасно понимает причины блокировки, и знает, что в его деятельности не нравится банкам. На этом и расстались. Но, ненадолго. Спустя месяц он опять позвонил, потому что чуда не произошло. В четвертом банке все повторилось. Ситуация усугубилась еще двумя отказами в проведении операций.

Еще Альберт Эйнштейн говорил о том, что вы никогда не сумеете решить возникшую проблему, если сохраните то же мышление и тот же подход, который привёл вас к этой проблеме.

Третья ошибка

«Мы предоставили все документы, которые просил банк, но, нам все равно заблокировали счет».

Практически каждый клиент говорит мне это. Слышу по несколько раз в день.

В отделах финмониторинга банков сидят опытные квалифицированные сотрудники. Они прекрасно понимают, что и у фирм — однодневок документы тоже в порядке. Бумажка — к бумажке. Везде есть подписи и печати. «Комар носа не подточит». И все документы однодневки предоставляют быстро, они у них всегда наготове.

Что же делать?

Перестать относиться к предоставлению документов формально. Дело ведь не в самих документах, а в той информации, которая в них содержится. И вся эта информация, кусочек за кусочком, словно «пазл», должна сложиться у сотрудника отдела финмониторинга в единую и непротиворечивую картинку, описывающую ваш бизнес.

Для этого составляйте пояснения развернуто, предоставляйте не только те документы, которые просит банк, но, и другие факты, которые смогут доказать банку, что ваша деятельность реальна и полностью легальна.

Случай из практики ИП передает специальную технику в аренду. Переводил деньги на свой счет физлица, снимал наличные по корпоративной карте. Банк запросил документы. Как обычно — договора, приложения, акты, путевые листы, паспорта на технику и т.д. Стали все это смотреть. Из договоров абсолютно непонятно, что это за деятельность. То ли аренда без экипажа, то ли работы, то ли услуги. Акты составлены формально, про путевые листы предприниматель впервые слышал. Пришлось много поработать, пояснить, кто этой техникой управлял, есть ли у этих людей соответствующая квалификация, как эта техника попала на стройплощадку, кто занимался ее техобслуживанием, заправкой топливом и еще ряд вопросов. Но, все закончилось хорошо. Банк все документы принял, изучил, и дал «зеленый свет». Предприниматель продолжает работать.

Несколько дней назад мы завершили сложное и интересное дело. Реабилитировали строительную компанию с 4-мя отметками в «черном списке».

Хорошие обороты и госконтракты, счета в нескольких банках. Но, проблемы из-за некоторых контрагентов. Компания исправно отвечала на запросы банка, предоставляла все документы. Не помогло. Отметки в «черном списке», отключение ДБО, зависшие деньги на счете.

Мы подключились к работе как раз на этом этапе. Ситуация была сложной, нестандартной. 1,5 месяца переговоров, переписки с банками, созвонов, ожидания ответов. Полный анализ операций клиента и повторный сбор всех необходимых документов.

Перелом наступил, когда компании включили ДБО. Все! «Лед тронулся!»

Теперь оставалось только ждать. Через неделю отметки из списка были «сняты».

Репутация компании восстановлена, можно спокойно работать.