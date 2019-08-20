«Ночной бухгалтер». Новый повод для блокировки карт

Как бы забота о сохранности средств на картах не переросла в новую волну бессмысленных блокировок...

Докажи, что не мошенник

Карты будут блокировать при поступлении подозрительных платежей.

Блокировать смогут на месяц, если банк считает, что на счет поступили мошеннически списанные средства.

Сейчас заморозить деньги могут только в момент списания из банка отправителя. Но о схеме обманутый клиент обычно узнает позже.

Поправки упростят решение ситуации в пользу пострадавшего. Главное, чтобы именно так и получилось, а не как у нас обычно.

Пока, вмененка!

Отмена ЕНВД не принесет радости никому, кроме властей.

Сделали таблицу с расчетом, сколько бизнес потеряет из-за отмены этого налогового режима.

Регионы уже начинают отменять ЕНВД, досрочно.

Обзор изменений

Пробежитесь по новациям.

— Два изменения в бухучете: в правах главбуха и ФСБУ.

— Изменения в судебных процессах. Новые правила примирения сторон в суде.

28 августа Иван Кузнецов проведет вебинар по оптимизации налогов. Сможете оценить налоговые риски и найдете работающие решения. В чем разберетесь? — Законная налоговая оптимизация (и отдельно для группы компаний); — Безопасный отказ от использования спорных контрагентов; — Налоговые риски; — Создание источников легального дохода для собственников бизнеса; — Безналоговое рефинансирование в группе компаний, которое предотвратит кассовые разрывы. Зарегистрироваться можно здесь.

Обзор страшилок

Про рубль

Рублю конец, новые санкции нас задушат?

26 августа вступают в силу очередные санкции США против России. Наш Минфин говорит, что ничего страшного. Эксперты — сомневаются.

Про грусть бизнеса

В рубрике «Предпринимательские истории» рассказывают, каково это — стартапу не увязнуть из-за налоговой нагрузки.

Ваша против страшилок редакция