«Ночной бухгалтер». Налоговики начнут новую охоту на ИП

Тревожные вести с полей про предпринимателей и тех, кто с их помощью экономил на налогах.

Как из-за дурацких мелочей вскрываются миллионные схемы

Источник рассказал: налоговики пойдут проверять ваших ИП.

История-блокбастер. Человеку показалось, что ему начислили слишком большой налог на квартиру, о чем он пришел на высоких тонах возмущаться в налоговую. Там посмотрели его карточку налогоплательщика и сказали, что «вообще-то, гражданин, у вас такие доходы, что грех жаловаться из-за таких копеек». Гражданин ответил, что не видел он никаких больших доходов и обиженный ушел.

Инспектор пошла к руководству и все рассказала.

Так и вскрылась схема. Человек уже пять лет как ИП, давно оформил доверенность и просто получал «за услуги» 10-20 тысяч в месяц. А через него гоняли до 80 млн в год.

Завели кучу уголовных дел.

Больше того, в налоговых верхах дали задание проверять ИП на предмет соответствия доходов, имущества и остатка на счетах.

Мораль:

1) схемы с использованием ИП становятся крайне опасными;

2) не ходите вы зря к налоговикам!

Банкиры не всегда плохиши?

За ИПешников вступились банки. Они просят Минфин запретить блокировку личных счетов ИП. Инспекторы стали активно блокировать личные счета граждан за долги по предпринимательским налогам.

Банкирам это не нравится.

Еще банкирам не нравится, как их чихвостят в сети из-за блокировок. У нас пост о том, что «хватит кошмарить Тинькофф»: с блокировками в других банках еще хлеще.

А вы согласны?

И посмотрите три ошибки при общении с банками по 115-ФЗ, которые все допускают.

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Справочники для бухгалтера

Хочется чего-то чисто бухгалтерского: проводочек, расчетов. Успокоиться хочется.

Ловите инструкции:

— Учет в строительстве: оцениваем договоры и учитываем операции;

— Как в «1С:УНФ» отразить подарочные сертификаты;

— Патентная система налогообложения: справочник.

Ваша дождавшаяся лета в конце августа редакция