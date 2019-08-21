Налоговики пойдут проверять ваших ИП: популярная схема становится супер-опасной

Рассказываем об уголовном деле, который может радикально изменить практику налогового контроля.

Сейчас часто пишут о возможности налоговых органов раскрывать различные схемы ухода от налогов, как с применением программных средств, так и с помощью обиженных бухгалтеров.

Действительно, в настоящее время возможность ухода от уплаты НДС практически сведена к «0», дробление с целью возможности использования специальных налоговых режимов, также под налоговым контролем. Об использовании фирм однодневок можно даже не говорить.

Но все еще часто используются возможности оптимизации налогообложения через «своего» индивидуального предпринимателя, находящегося на УСН или ЕНВД. Эти ИП помогают предприятиям на общей системе налогообложения снизить налог на прибыль и при необходимости обеспечить наличными средствами.

Вскоре и этот способ станет слишком рискованным, а все только из-за одного случая.

Этот случай произошел осенью 2018 года в Центральном Федеральном округе, в связи с тем, что дело еще не завершено, конкретных лиц, и точное место называть преждевременно.

Итак, осенью 2018 г. в одну из налоговых инспекций обратился гражданин, назовем его «К.», который с возмущением доказывал о излишне начисленном налоге на его двухкомнатную квартиру. Вел себя он агрессивно и инспектор вынуждена была полностью проверить карточку налогоплательщика. При проверке оказалось, что налог начислен правильно и обиженный инспектор сказала гражданину, что при таких доходах, какие получает гражданин, не следует так возмущаться из-за нескольких рублей. На что К. в запальчивости сказал, что особых доходов у него нет и каждый рубль на счету.

Инспектор сообщила об этом случае руководству, особенно обратив внимание на то, что К. является индивидуальным предпринимателем, но отрицает получение им значительных доходов.

В ходе дальнейшей проверки установлено, что К. в течении 5 лет являлся индивидуальным предпринимателем, его доход (по предоставленным декларациям) составлял от 50 до 80 млн. руб. в год. При проверке счетов К., установлено, что всего за 5 лет поступления составили более 280 млн. руб., а на момент проверки остаток средств составил 220 тыс. руб. Из поступивших средств только 14 млн. руб. израсходованы на оплату труда работников и 16 млн.руб. на уплату единого налога, остальные средства получены наличными.

При проверке установлено, что у К. в собственности была только двухкомнатная квартира и больше никакой недвижимости и автотранспорта не было.

Далее было установлено, что К. в своей предпринимательской деятельности сотрудничал поочередно только с тремя фирмами, т.е. в течении определенного времени с фирмой «1», затем ее сменяла фирма «2» и фирма «3».

Проверив эти фирмы, налоговый орган установил, что во всех этих трех фирмах были одни и те же учредители, которые, отработав год или два, закрывали фирму и открывали новую.

Договора, заключенные ИП с данными фирмами, были идентичными, документы, обосновывающие оказанные ИП услуги, также были однотипными и даже подписи на актах выполненных работ со стороны Заказчика были одинаковыми, хотя фирмы то были разные.

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К проверке были подключены сотрудники силовых ведомств, в результате было установлено:

К. действительно был ИП, но в самом начале ведения деятельности он выдал доверенность другому лицу, который и вел все дела, а также получал денежные средства в банке по чековой книжке. Фирмы (1, 2, 3) учреждались одними и теми лицами, и после года или двух лет работы эти фирмы ликвидировались. Установлено, что денежные средства, полученные со счета ИП, передавались полностью участникам фирм и использовались ими в личных целях. ИП получал за услуги 10-20 тыс.руб. ежемесячно. Участники фирм были уверены, что ликвидация юридического лица полностью исключит их ответственность за нарушения законодательства.

В настоящее время, против всех лиц возбуждены уголовные дела: за неуплату налогов по ст. 198 и ст. 199 УК РФ;

за легализацию средств, приобретенных преступным путем ст.174 УК РФ;

создание преступного сообщества ст. 210 УК РФ.

на предмет соответствия полученных доходов, наличия имущества и остатка средств на счетах.

Резюме

После ликвидации предприятия невозможно предъявить претензии к юридическому лицу, но можно привлечь к ответственности участников и руководителей ликвидированных юридически лиц.

Нельзя думать, что, уничтожив документацию на предприятии или у ИП, вы обезопасили себя от претензий со стороны контролирующих органов. В банке информация по движению средств по счету хранится минимум 5 лет.