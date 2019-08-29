«Ночной бухгалтер». Достали налоговики? Будет новый способ на них пожаловаться

Всем осточертели косяки инспекторов. Нужен новый способ привести их в чувство.
Не виноватая я!
В новом приложении «Диалог с налогоплательщиком» сможете пожаловаться на инспекторов.
Там можно будет рассказать, как работает ваша ИФНС, задать вопрос и даже прикрепить нужные документы.
Главная задача приложения — заставить налоговиков отвечать оперативно и не просто отписками.
Найди крайнего
Похоже, скоро под субсидиарку пойдут и уборщицы.
Суд арестовал имущество юриста, оказывающего услуги фирме-банкроту.
Очень опасный прецедент!
Получается, теперь в рамках дела о банкротстве можно арестовать имущество любой юрфирмы?
Присядем в тени?
Озвучен объем теневой экономики России.
Наскрывали на 11,7 трлн руб.
Больше всего косят от налогов в сфере недвижимости, сельском хозяйстве, торговле и строительстве.
Инструкции для бухгалтеров
Про онлайн-кассы: обзор свежих разъяснений чиновников.
Про больничные: что делать, если сотрудник заболел в отпуске с последующим увольнением.
Про бухучет: что Минфин говорить про последние изменения.
9 сентября в Москве пройдет семинар «Обязательная маркировка товаров: «курс молодого бойца».
Узнаете:
— чем регламентирована маркировка;
— как она будет контролироваться и какое наказание грозит нарушителям;
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Ваша готовая выслушать все жалобы на налоговиков редакция