«Ночной бухгалтер». Достали налоговики? Будет новый способ на них пожаловаться

Всем осточертели косяки инспекторов. Нужен новый способ привести их в чувство.

Не виноватая я!

В новом приложении «Диалог с налогоплательщиком» сможете пожаловаться на инспекторов.

Там можно будет рассказать, как работает ваша ИФНС, задать вопрос и даже прикрепить нужные документы.

Главная задача приложения — заставить налоговиков отвечать оперативно и не просто отписками.

Найди крайнего

Похоже, скоро под субсидиарку пойдут и уборщицы.

Суд арестовал имущество юриста, оказывающего услуги фирме-банкроту.

Очень опасный прецедент!

Получается, теперь в рамках дела о банкротстве можно арестовать имущество любой юрфирмы?

Присядем в тени?

Озвучен объем теневой экономики России.

Наскрывали на 11,7 трлн руб.

Больше всего косят от налогов в сфере недвижимости, сельском хозяйстве, торговле и строительстве.

Инструкции для бухгалтеров

Про онлайн-кассы: обзор свежих разъяснений чиновников.

Про больничные: что делать, если сотрудник заболел в отпуске с последующим увольнением.

Про бухучет: что Минфин говорить про последние изменения.

9 сентября в Москве пройдет семинар «Обязательная маркировка товаров: «курс молодого бойца». Узнаете: — чем регламентирована маркировка; — как она будет контролироваться и какое наказание грозит нарушителям; — какие виды бизнеса затронет. Программа и ссылка для регистрации (оставьте заявку на klerk.ru и получите скидку 10%).

Ваша готовая выслушать все жалобы на налоговиков редакция