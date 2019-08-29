Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Достали налоговики? Будет новый способ на них пожаловаться

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Всем осточертели косяки инспекторов. Нужен новый способ привести их в чувство.

Не виноватая я!

В новом приложении «Диалог с налогоплательщиком» сможете пожаловаться на инспекторов.

Там можно будет рассказать, как работает ваша ИФНС, задать вопрос и даже прикрепить нужные документы.

Главная задача приложения — заставить налоговиков отвечать оперативно и не просто отписками.

Найди крайнего

Похоже, скоро под субсидиарку пойдут и уборщицы.

Суд арестовал имущество юриста, оказывающего услуги фирме-банкроту.

Очень опасный прецедент!

Получается, теперь в рамках дела о банкротстве можно арестовать имущество любой юрфирмы?

Присядем в тени?

Озвучен объем теневой экономики России.

Наскрывали на 11,7 трлн руб.

Больше всего косят от налогов в сфере недвижимости, сельском хозяйстве, торговле и строительстве.

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9 сентября в Москве пройдет семинар «Обязательная маркировка товаров: «курс молодого бойца».

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Ваша готовая выслушать все жалобы на налоговиков редакция

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