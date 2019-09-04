Вычет по НДС. Что проверяет налоговая в первичке

Как отвечать налоговой на ее претензии?

Это четвертый материал из цикла статей о том, как бороться за свое право на налоговый вычет по НДС. Начало тут:

Поговорим о том, что делать на этапе возмещения НДС. Проверка пройдена и заявленные вычеты из декларации налоговая просит убрать. Вам в свою очередь нужно отстоять право на заявленные покупки, чтобы сумма НДС к возмещению не изменилась.

На каких основаниях налоговая просит убрать покупки?

Что, если часть документов по контрагентам вы все-таки не предоставили, обязательно ли убирать их из книги покупок? Если, например, поставщик не крупный и с момента сделки уже прошло длительное время. Свериться с контрагентом нет никакой возможности; запросить Книгу продаж, Акт сверки, первичные документы уже не у кого. Располагаем тем, что есть. Что проверяет налоговая в первичных документах при отраженном НДС к вычету в вашем отчете?

Обычно налоговый орган повторно запросит документы по ним или еще попросит предоставить дополнительно сведения по таким контрагентам. В рамках проверки она обязана запросить встречно документы у налогового органа контрагента.

Вероятней всего, сделает вывод: «Умышленное непредставление документов расценивается как факт препятствования проведению мероприятий налогового контроля. Отсутствие документов, сопровождающих сделку не позволяет провести полный и всесторонний анализ первичных документов для установления реальности сделок».

Укажите в ответ на заключение по этому пункту: «П. 7 ст. 88 НК РФ содержит прямой запрет на истребование при проведении налоговой проверке не только дополнительных сведений, но и документов. Исключения из данного правила предусмотрены п.п. 6, 8 и 9 ст. 88 Налогового кодекса РФ».

Ни одно из этих исключений не имеет отношения к вашей организации.

Таким образом, документы у ООО истребовали в отсутствие законных оснований. В соответствии с п.п. 11 п. 1 ст. 21 Налогового кодекса РФ налогоплательщик имеет право не выполнять незаконные требования налоговых органов, не соответствующие Налоговому кодексу РФ или иным федеральным законам. На основании вышеизложенного, отсутствие документов у Общества не является умыслом в целях препятствия проведения мероприятий налогового контроля.

Общество лишь реализовывало свои права, предусмотренные налоговым законодательством РФ. Довод проверяющей об отсутствии документов, сопровождающих сделку, не соответствует действительности, так как проверяющая располагала данными документами, предоставленными в налоговые органы ИП в рамках встречной проверки, о чем указано в Акте. Обществу не понятно, по какой причине проверяющая не провела полный и всесторонний анализ данных первичных документов для установления реальности сделки.

В ходе проверки налоговиком установлено отсутствие печатей на некоторых первичных документах. Означает ли это опровержение вычета, заявленного по этим документам? Обычно у бизнеса часто встречается ситуация, когда печать вообще отсутствует, а у ИП ее отсутствие предусмотрено законом.

Вы получили заключение: «В акте сверки печать со стороны ИП отсутствует». Заявленный вычет неправомерен. Документы оформлены не должным образом.

Опровергните такое заключение следующим образом: п.3 ст.23 ГК РФ к деятельности ИП граждан регулируется правилами ГК РФ, относятся и к деятельности ООО, если другое не вытекает из закона, других НПА или самой сути правоотношения.

Специальными НПА для юрлиц устанавливается право на присутствие круглой печати, сведения о которой должны быть отражены в уставе общества (п.5 ст.2 от 08.02.1998 No 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»). То есть даже для юрлиц предусматривается возможность отказа от использования печати.

Из всего выше перечисленного законодательства, а также норм ФЗ от 08.08.2001 No 129-ФЗ «О гос.регистрации юрлиц и ИП» следует, что нет обязанности у ИП иметь печать.Так как, нет прямого требования законодательства о наличии печати у ИП, то наличие печати не обязательно, это на усмотрение самого ИП (Постановление ФАС Дальневосточного округа от 12.09.2008 No Ф03-А51/08-2/3390).

Что если ваша бухгалтерия и вашего контрагента находится на обслуживании у одной компании по аутсорсингу? Налоговая очень любит указывать на факт, что отчетность сдана с одного IP-адреса. Означает ли это, что вы обязаны убрать покупки от такого контрагента из заявленных к вычету?

В случае такого вывода налоговой, укажите в возражении: несостоятельность данного вывода объясняется тем, что ООО сдает отчетность через компанию, оказывающей услуги по отправке налоговой отчетности по ТКС за клиентов через оператора связи ЗАО ПФ «СКБ Контур», в том числе и за ИП. Сдача отчетности осуществлялась за клиента через сертификат, выданный в специальном удостоверяющем центре ЗАО ПФ «СКБ Контур» и служит подтверждением принадлежности ЭЦП владельцу — ИП.

При необходимости предоставьте договор.

Таким образом, компания по аутсорсингу как организация, оказывающая услуги по отправке отчетности в электронном виде, является лишь промежуточным звеном между клиентом и оператором связи. Данный факт не дает оснований полагать, что клиенты, получающие услуги от Общества становятся подконтрольными лицами и передают заведомо ложную информацию в отчетности.

Отметим, что информация о предоставлении Обществом названых услуг, доступна оператору электронного документооборота ЗАО ПФ «СКБ Контур», у которого, в рамках мероприятий налогового контроля, проверяющей были затребованы документы.

Из чего можно сделать вывод, что проверяющей проведен не полный анализ представленной информации и сделан вывод, не соответствующий действительности.

В заключении хотелось бы сделать вывод про этот этап проверки: «Любой факт опровержим в рамках законодательства РФ».

Отстаивайте каждый документ при возмещении НДС, заявленный к вычету, чтобы правомерно возместить сумму из бюджета. И не забудьте, что у налоговой совсем другая задача. Поэтому отвечайте письменно.