«Ночной бухгалтер». Я календарь переверну: а там новые проверки физлиц!

Мы не могли не пошутить про Шуфутинского и 3 сентября. Все шутят, чем мы хуже. Правда, главная новость «НБ» сегодня совсем не веселая.

Не спрятаться, не скрыться

Запустили новую волну рейдов по незарегистрированным ИП.

Мастера по маникюру и наращиванию ресниц, которые ведут деятельность на дому или в частных кабинетах, опять провоцируют нервозность среди всех незарегистрированных предпринимателей.

Полицейские разыскивают неофициальных бизнесменов, а потом передают их налоговикам. Возможно, их никто бы не трогал, если бы клиенты не стали жаловаться на проблемы со здоровьем.

Сбербанк поругали, он исправился

На самом верху.

Мы с вами свидетели не новости, а целого события: пойдет ли Сбербанк на поводу у главы государства, если прям ну совсем не хочется.

Вчера Президент Путин отругал Сбербанк за то, что тот до сих пор не решил вопрос с реструктуризацией кредитов пострадавших при наводнении в Иркутске.

С этого момента мы вели отсчет времени, которое понадобится Грефу, чтобы пойти навстречу людям или опять слиться.

UPD. В общем, пока мы писали «НБ», из Сбера уже пришел релиз: В общем, пока мы писали «НБ», из Сбера уже пришел релиз: Греф в Тулуне, выплаты сделаны

Не переплачивайте

Разместили инсайд от профессионалов о том, как сэкономить на зарплатных налогов.

Вот семь работающих схем. Законных.

13 сентября приглашаем на семинар «Процесс пошел: осваиваем нововведения в бухгалтерском учете (с учетом их налоговых последствий)». Узнаете: — какие изменения ожидаются в 2020 году; — можно ли менять учетную политику в середине года; — как новации повлияют на методику налоговых проверок и мн.др Зарегистрироваться.

Онлайн-кассы. Они везде

Продали старый компьютер работнику? Не забудьте пробить два кассовых чека!

А вот в самой ФНС не доверяют онлайн-кассам.

В налоговой установили ящик для бумажных чеков.

Ваша подпевающая песне редакция