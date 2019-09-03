«Ночной бухгалтер». Я календарь переверну: а там новые проверки физлиц!

Мы не могли не пошутить про Шуфутинского и 3 сентября. Все шутят, чем мы хуже. Правда, главная новость «НБ» сегодня совсем не веселая.
Не спрятаться, не скрыться
Запустили новую волну рейдов по незарегистрированным ИП.
Мастера по маникюру и наращиванию ресниц, которые ведут деятельность на дому или в частных кабинетах, опять провоцируют нервозность среди всех незарегистрированных предпринимателей.
Полицейские разыскивают неофициальных бизнесменов, а потом передают их налоговикам. Возможно, их никто бы не трогал, если бы клиенты не стали жаловаться на проблемы со здоровьем.
Сбербанк поругали, он исправился
На самом верху.
Мы с вами свидетели не новости, а целого события: пойдет ли Сбербанк на поводу у главы государства, если прям ну совсем не хочется.
Не переплачивайте
Разместили инсайд от профессионалов о том, как сэкономить на зарплатных налогов.
Вот семь работающих схем. Законных.
13 сентября приглашаем на семинар «Процесс пошел: осваиваем нововведения в бухгалтерском учете (с учетом их налоговых последствий)».
Узнаете:
— какие изменения ожидаются в 2020 году;
— можно ли менять учетную политику в середине года;
— как новации повлияют на методику налоговых проверок и мн.др
Онлайн-кассы. Они везде
Продали старый компьютер работнику? Не забудьте пробить два кассовых чека!
В налоговой установили ящик для бумажных чеков.
Ваша подпевающая песне редакция