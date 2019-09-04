«Ночной бухгалтер». Взносы хотят повысить

Да сколько можно уже?
Будем повышать, пока терпелка не лопнет
Страховые взносы доведут до отметки в 31%.
Авторы предложения считают, что в стране необходимо ввести дополнительные виды страхования, в том числе и по уходу за лицами старшего возраста (от 60 лет), которые утрачивают навыки самообслуживания.
Планируют увеличить взнос в ФСС на 1% (он станет 3,9 % вместо нынешних 2,9 %).
Повысить — мало
Надо еще взыскать. Желательно, несколько раз.
Приставы списывают с карт долги по нескольку раз. Иногда несуществующие.
После того, как банки получают от приставов требование о взыскании денег, списывают со всех счетов одновременно.
Есть три счета и долг в 10 тысяч, спишут в итоге 30.
Поразительное дня
1. И все же 5-дневку отменят с повышением зарплаты.
Власти не отстают со своими планами по короткой рабочей недели.
2. Сбербанк придумал, как выкачать из вас еще больше денег.
Маркетологи об бога.
Обзоры дня
— Про то, как компании себя не подставить, если она наняла «физика» на ГПХ.
— Про то, как облегчить себе ввод первички.
— Про то, что будут проверять трудовые инспекторы в 2020 году?
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Время и дата: 11.09.2019 в 11:00.
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