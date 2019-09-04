«Ночной бухгалтер». Взносы хотят повысить

Да сколько можно уже?

Будем повышать, пока терпелка не лопнет

Страховые взносы доведут до отметки в 31%.

Авторы предложения считают, что в стране необходимо ввести дополнительные виды страхования, в том числе и по уходу за лицами старшего возраста (от 60 лет), которые утрачивают навыки самообслуживания.

Планируют увеличить взнос в ФСС на 1% (он станет 3,9 % вместо нынешних 2,9 %).

Повысить — мало

Надо еще взыскать. Желательно, несколько раз.

Приставы списывают с карт долги по нескольку раз. Иногда несуществующие.

После того, как банки получают от приставов требование о взыскании денег, списывают со всех счетов одновременно.

Есть три счета и долг в 10 тысяч, спишут в итоге 30.

Поразительное дня

1. И все же 5-дневку отменят с повышением зарплаты.

Власти не отстают со своими планами по короткой рабочей недели.

2. Сбербанк придумал, как выкачать из вас еще больше денег.

Маркетологи об бога.

Обзоры дня

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