«Ночной бухгалтер». ФНС разберется, наконец, с незаконными блокировками счетов

Сегодня только хорошие новости! На «Клерке» такое тоже бывает.
ФНС решила открыто признать проблему
Теперь инспекторы будут моментально разблокировать счета.
Из-за сбоя в ПО решения о разблокировке счетов зависают. ФНС вводит новый отдел для решения этих проблем.
В инспекциях начинают работать специальные центры, их профиль — проблемы разблокировки счетов компаний и ИП. Чтобы быстрее разблокировали счет, «бегите» туда.
Региональные управления вскоре должны указать на сайте номера телефонов новых отделов.
Новые удобные штуки
— Налоговики будут передавать вам документы через МФЦ. Почему это хорошая новость? МФЦешники работают расторопнее налоговиков, вдруг, такая коллаборация облегчит нам жизнь.
— Банк ПСБ первым в России запустил очень удобный сервис для бизнеса. Теперь в качестве платежного терминала предприниматели смогут использовать собственные смартфоны.
— Судей будут вносить в «черный список». Надеемся, что количество необоснованных судебных решений и коррупции упадет.
Типа хорошие новости
Для публичного обсуждения представлен проект ФСБУ «Некоммерческая деятельность».
А может, кому-то понравится новый стандарт.
— Средний оборот одного ИП в Дагестане составляет 19.660.000 рублей в год.
Мы рады за наш перспективный южный регион.
Только вот куда смотрит ЦБ и ФНС — непонятно.
Безусловно хорошие новости
Мы решили не поднимать, как обещали, цену на наш онлайн-курс по составлению идеальных кадровых документов. Пока держим стартовую стоимость.
Чему научитесь:
— делать документы, к которым не придерутся ни трудовые, ни налоговые инспекторы;
— оформлять трудовые отношения так, чтобы потом недовольные сотрудники не затаскали вас с директоров по судам;
— меньше тратить времени на кадровый учет.
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Ваша позитивная (улыбаемся, еще шире улыбаемся) редакция