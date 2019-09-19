«Ночной бухгалтер». ФНС разберется, наконец, с незаконными блокировками счетов

Сегодня только хорошие новости! На «Клерке» такое тоже бывает.

ФНС решила открыто признать проблему

Теперь инспекторы будут моментально разблокировать счета.

Из-за сбоя в ПО решения о разблокировке счетов зависают. ФНС вводит новый отдел для решения этих проблем.

В инспекциях начинают работать специальные центры, их профиль — проблемы разблокировки счетов компаний и ИП. Чтобы быстрее разблокировали счет, «бегите» туда.

Региональные управления вскоре должны указать на сайте номера телефонов новых отделов.

Новые удобные штуки

— Налоговики будут передавать вам документы через МФЦ. Почему это хорошая новость? МФЦешники работают расторопнее налоговиков, вдруг, такая коллаборация облегчит нам жизнь.

— Банк ПСБ первым в России запустил очень удобный сервис для бизнеса. Теперь в качестве платежного терминала предприниматели смогут использовать собственные смартфоны.

— Судей будут вносить в «черный список». Надеемся, что количество необоснованных судебных решений и коррупции упадет.

Типа хорошие новости

Мы не придумали, как вывернуть эти новости в разряд хороших, поэтому ищите в них ложку меда сами.

Для публичного обсуждения представлен проект ФСБУ «Некоммерческая деятельность». А может, кому-то понравится новый стандарт. — Средний оборот одного ИП в Дагестане составляет 19.660.000 рублей в год. Мы рады за наш перспективный южный регион. Только вот куда смотрит ЦБ и ФНС — непонятно. Безусловно хорошие новости Мы решили не поднимать, как обещали, цену на наш онлайн-курс по составлению идеальных кадровых документов. Пока держим стартовую стоимость. Чему научитесь: — делать документы, к которым не придерутся ни трудовые, ни налоговые инспекторы; — оформлять трудовые отношения так, чтобы потом недовольные сотрудники не затаскали вас с директоров по судам; — меньше тратить времени на кадровый учет. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат. Записывайтесь.

Ваша позитивная (улыбаемся, еще шире улыбаемся) редакция