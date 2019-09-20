Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Банки обещают новую волну массовых блокировок

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Коротко. По-пятничному. Честно.

Осторожнее с пополнением счета через Cash-in

Узнайте, что это вообще такое и почему начинаются массовые блокировки счетов.

Специалисты-безопасники предупреждают: анонимность платежей и поступлений крайне нежелательна.

Пятничное

— Сериал про бухгалтеру Людмилу. Вторая серия.

— Бухгалтер отказал налоговой по встречке. И что было?

— Любителям материться на сотрудников посвящается: что говорит Роструд.

Пенсионное

Накопительную пенсию будут платить дольше. Госдума рассмотрит законопроект.

Как новый лимит по взносам повлияет на вашу будущую пенсию. Спойлер — хорошего мало.

Ваша конечно же пятничная редакция

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