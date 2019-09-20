«Ночной бухгалтер». Банки обещают новую волну массовых блокировок

Какой бред написали. ну полная чушь. Работаю гл. бухгалтером более 30 лет и не понимаю людей , ко...
ну смысл получается таков что просто не переписывать по новой определения сделали отсылку на 32 г...
Шедеврально!Интересно, жалобкой в вышестоящую лечится?...
Пора уже создавать свой чёрный список - банков. И неадекватные требования сразу закончатся. Хорош...
У Высоцкого лаконичнее и лучше:"Чистая Правда со временем восторжествует, если проделает тоже, чт...
Мда, высокие, высокие отношения...Работодатель умен не по годам, что матом в сообщениях изъясняет...
Наивно полагать, что выездная проверка назначается по принципиальным соображениям. Основа для вые...
А если матерится начальница в бухгалтерии?
Печать организации на первичных документах не должна захватывать подпись уполномоченного лица. Вм...
Лучше пусть скажут, когда мораторий снимут.
Да, и получат выездную, и сумма будет другая...
...Видать, веленьем Высшей Силы, с Небес сошёл во сны мои,однажды, АНГЕЛ белокрылый,но почему-то ...
То есть по мнению Минтруда средняя продолжительность жизни в следующем году будет составлять у же...
иные объекты недвижимого имущества, признаваемые объектами налогообложения в соответствии с главо...
Офицер должен быть постоянно в состоянии эмоциональной вздрюченности, нос по ветру, ширинка расст...
он органично пользуется неформальной лексикой)))
Мне не приходилось ругаться матом на подчиненных или выслушивать нечто подобное в свой адрес. Так...
Гибрид детсада и цирка-шапито ...
Уважаемые гуру бухгалтерии, поясните пожалуйста логику Минфина, требующего начислять доходы будущ...
"Такая речь не звучит обидно и уж тем более - оскорбительно" (ц)Да, можно и без мата, но с такими...
Да, присоединяюсь к вопросу, как мы узнаем?
В налоговую инспекцию 11 по СПб я отправила более 30 писем и жалоб на зачет и разблокировку счет....
побольше бы таких принципиальных!
Я не сторонница употребления обсценной лексики, но не соглашусь про оскорбления. Некоторые люди п...
я бы сказал, что он еще слабовато матерится. приходилось слышать мат пожесче. когда был на стрель...
что и требовалось доказать)
А так-то, когда у тебя бетон в миксерах замерзает по дороге и техника ломается, а сроки уже не то...
А почему они не отчитались, сколько из этих сумм реально возвращено людям.Сдавала 3-НДФЛ в феврал...
Про бодрость духа:Подхожу к малярам, которые красят стену. За стеной 25 тыс. квадратов производст...
Особенно собеседование у деточек буржуев , вылезших из ночного клуба...
Условия выхода на пенсию в 2019 году
Если у фирмы А имеется документ подтверждающий оплату, что также подтвердит банк, а у фирмы Б отс...
И не только прапорщикиШедевральный ролик (18+++) : https://www.youtube.com/watch?v=2R2UeogLOL8...