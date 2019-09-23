«Ночной бухгалтер». Сэкономить на НДС станет еще сложнее

Минус еще одна схема ухода от НДС.
Лазейку прикроют
Компании частенько использовали налоговую экономию, которая возникала при реорганизации юрлица.
Схема позволяла не восстанавливать НДС при реорганизации компании и передаче правопреемнику товаров, работ, услуг или имущественных прав.
Закон, который это запрещает, уже принят.
Еще про ваш любимый налог:
- уменьшение цены госконтракта на НДС: правомерно или нет?
- встречная проверка по НДС: что отвечать на требование.
Упаси, Господи!
ФНС за компании будет составлять налоговые декларации.
С 2020 года отменят отчетность для налогоплательщиков на УСН (доходы), которые используют онлайн-кассы.
Обязанность переложат на налоговиков.
Тот самый момент, когда «Спасибо, мы сами заполним»...
Другие новости про отчетность
— Изменятся правила сдачи РСВ для фирм с «обособками».
— У компаний отняли право сдавать бумажный РСВ.
У нас «ура»
Сегодня открылся доступ к курсу «Учет для начинающих: основы бухучета и налогов».
Кому подойдет курс:
- Руководителям компаний;
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Ваша ждущая отопления редакция