«Ночной бухгалтер». Сэкономить на НДС станет еще сложнее

ToT @radomir, спасибо за разбор ) Отменят 3 праздника

radomir А Клерку.ру хочется пожелать ответственнее относиться к выкладованию фэйковых новостей. )))... Отменят 3 праздника

radomir Еще раз повторяю: товарищи-клерки - не ленитесь переходить по ссылкам в источник информации. Вы о... Отменят 3 праздника

понаехавший Тут Сервис действительно странный. Вместо того чтобы УВИДЕТЬ на сайте информацию размещенную на стенд... На сайте ФНС появился очень странный сервис

понаехавший Тут Профессиональный праздник - повод выдать/получить грамоту/премию/благодарность + отметить коллект... Отменят 3 праздника

понаехавший Тут Зачем он вам нужен официальный? Хэллуин, Старый новый год, Валентинов день... Полно неофициальных... Отменят 3 праздника

НинаО Был у нас профпраздник - День текстильной и легкой промышленности, Фабрика стоит. производство со... Отменят 3 праздника

radomir @sveetna, ОСН 7 р. НДС заплатит в бюджет (20-13). На эту сумму и будет разница между прибылью О... Уменьшение цены госконтракта на НДС: правомерно или нет?

sveetna и нашНе понимаю ,какой плюс от этого налогоплательщику?! Давайте, еще миллион способов придумаем,... Налоговики будут передавать вам документы через МФЦ

TLBuh Огурец, не забывайте, что для этого надо хотя бы минимальные познания в учете иметь. А у многих с... ЕНВД отменят, и это погубит малый бизнес: печальные итоги опроса

kotobormot а потом минц-2 свалит со всеми этими денежками в далекие дали... Будет новый побор в 150 рублей

sveetna тут я согласна, но не все так однозначно. Повышение НДС на 2% тоже на исполнителя возложили -пред... Уменьшение цены госконтракта на НДС: правомерно или нет?

Огурец Корнишонов "Мое Дело" стоит от 10.000 рублей в год без работников и от 20.000 рублей в год с работниками. Мо... ЕНВД отменят, и это погубит малый бизнес: печальные итоги опроса

Над.К Ну я про 120 расходов утрирую, конечно. Но принцип тот же. Заявления о том, что упрощенцы некую п... Уменьшение цены госконтракта на НДС: правомерно или нет?

sveetna Из Вашего же примера. Добавим закупку с ндс на 80 р. Тогда ОСН получит 33р дохода, а УСН 40р. Где... Уменьшение цены госконтракта на НДС: правомерно или нет?

РюмкаБезысходности О, ну раз объявили о массовом сокращении, ждем роста числа госглистов. Было 2,4 миллиона, станет ... Сколько чиновников мы кормим

Anka-1 Вот для чего они, оказывается, продолжительность жизни увеличивают)) На всем экономят.... Накопительную пенсию уменьшат

sveetna Это как? За 120 купили, за 120и продали? Это не говоря уже о расходах, которые не дают вычета ндс... Уменьшение цены госконтракта на НДС: правомерно или нет?

Над.К Я лично налоговикам не доверю даже простое умножение на 6% ;) Ибо они умножат 1000 на 6% и получа... ФНС за компании будет составлять налоговые декларации

ВВбух Только что в СБ обновляли зарплатные карты - пока человек не получит карту, банк ничего не сообща... Как бухгалтеры воруют: предостережения гендиректору

TLBuh Я думаю они учтут это. возможно придется дополнительно сообщать об уменьшениях каким-то другим сп... ФНС за компании будет составлять налоговые декларации

Над.К Вообще-то при УСН 6% есть еще уменьшение налога на взносы, пособия и пр. А не просто тупое умноже... ФНС за компании будет составлять налоговые декларации

Над.К А зачем же вы сейчас больше налогов государству платите? Оно не оценит и спасибо не скажет ))... ЕНВД отменят, и это погубит малый бизнес: печальные итоги опроса

Над.К Да ладно, откуда прибыль то возьмется? Контракт 120 тыс, включая НДС 20 тыс. Плательщик НДС что д... Уменьшение цены госконтракта на НДС: правомерно или нет?