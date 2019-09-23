Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Сэкономить на НДС станет еще сложнее

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Минус еще одна схема ухода от НДС.

Лазейку прикроют

Компании частенько использовали налоговую экономию, которая возникала при реорганизации юрлица.

Схема позволяла не восстанавливать НДС при реорганизации компании и передаче правопреемнику товаров, работ, услуг или имущественных прав.

Закон, который это запрещает, уже принят.

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С 2020 года отменят отчетность для налогоплательщиков на УСН (доходы), которые используют онлайн-кассы.

Обязанность переложат на налоговиков.

Тот самый момент, когда «Спасибо, мы сами заполним»...

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У нас «ура»

Сегодня открылся доступ к курсу «Учет для начинающих: основы бухучета и налогов».

Кому подойдет курс:

  • Руководителям компаний;
  • Предпринимателям, которые хотят разбираться в учете;
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