Встречная проверка по НДС: что отвечать на требование

Это пятый материал из цикла статей о том, как бороться за свое право на вычет по НДС. Начало тут:

Вы ведете деятельность на основном режиме налогообложения. Не важно, ИП у вас или ООО, в данный период времени этот режим находится под пристальным вниманием налоговых органов. В первую очередь, их интересует заявленный НДС к вычету в каждой вашей декларации. Вам кажется, что у вас что-то не так в бухгалтерии, что требований налоговой все больше и больше. Она просит предоставить документы то по одному контрагенту, то по другому, причем делает это постоянно, ежеквартально сразу после сдачи отчетности.

На самом деле — это не пробел в бухгалтерии и не ошибки в учете. Сейчас у налоговой по плану стоит проверка практически всех сделок по заявленному к вычету по НДС. В любом квартале вне зависимости от ваших оборотов и правильности отображения их в бухгалтерском учете. Запросы носят постоянный характер. Но причина все-таки есть и у вас. Однозначно, что если ваш поставщик, по которому вы заявили вычет, подтверждает ее продажей в своей декларации по НДС точно так же, как и вы, то налоговой нечего будет вам предъявить.

Ошибки в отражении документов в учете — это первостепенная причина, которая вызывает автоматическое требование налоговой. До инспектора может даже в этой проверке еще и не дошло. А у вас требование уже в руках — встречная проверка по НДС. Дело в том, что программа налоговой видит автоматически все расхождения в сделках сразу после загрузки отчетов в базу налоговой. Самое распространенное требование после сдачи квартального отчета — это «Требование о предоставлении пояснений» без запроса о предоставлении информации и документов.

Текст требования: «В отчете по НДС за No_ квартал выявлены ошибки и (или) противоречия между сведениями, которые содержатся в документах, или несоответствие сведений, представленные налогоплательщиком, сведениям, имеющимся у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля: указанные в приложениях». В приложении найдете Раздел 8. В этом разделе содержатся сведения из книги покупок с уточнением номеров счетов-фактур, даты, ИНН контрагента, суммой покупки и суммой НДС, а также пометку с причиной, по которой указанные данные расходятся.

Алгоритм действия по ответу на требование

По ИНН определить контрагента данные по которому расходятся в вашем отчете и в отчете вашего поставщика. Если в крайнем правом столбце требования указана ошибка 4[....], то, скорее всего, — это лишь не совпадение в номере, дате счет-фактуры, суммы покупки или НДС. Если обнаружили ошибку, то отчет придется скорректировать, а указанные ошибочно цифры исправить. Если у вас ошибка не найдена, запросите у этого контрагента книгу покупок, которую он предоставил в налоговую. Возможно, ошибка с его стороны и корректировать отчет нужно ему, а не вам. Если в крайнем правом столбце требования указана ошибка 1[...], то это означает, что ваш поставщик вообще не отразил продажу вам в своем отчете. В этом случае действие то же: запрос у поставщика книги продаж из декларации по НДС, которая уже принята налоговой инспекцией. Для начала, можно просто бухгалтерам выйти на связь друг с другом и уточнить, кто ошибся, взять обязательство об исправлении. Но у вас в любом случае кроме первичных документов по сделке должно быть документальное подтверждение, что поставщик отразил продажу по вам в свою налоговую в сданном отчете. А вы заявили вычет правомерно и безошибочно отразили операцию в учете. Тогда дальнейших требований можно избежать. Обязательно отправьте кроме письма с пояснениями, книгу продаж, заверенную контрагентом в налоговую, в случае, если ошибка не у вас. Скорректируйте декларации, если нашли ошибку у себя. На все это у вас всего 5 рабочих дней. Если в крайнем правом столбце требования указана ошибка 2[...], то это только ваша ошибка, в этом случае нужно скорректировать ваш отчет. Означает она несоответствие сведений вашей Книги продаж с Книгой покупок. В этом случае проверьте, все ли полученные авансовые счета-фактуры за предыдущие периоды восстановлены, все ли авансы выданные отгружены в следующем квартале. Если есть неотгруженные правомерно, то исправлять не нужно, в случае, когда это длинный цикл сделки и таковы условия договора с покупателем или заказчиком. В любом случае, данные не должны разниться в части принятых и восстановленных авансов в декларации.

В этом случае на требование в любом случае нужно ответить в срок, даже если поставщик не предоставит вам книгу продаж. Заявите письмом, что с вашей стороны взято обязательство у поставщика о предоставлении в срок до определённого числа (укажите дату) корректировочной декларации за проверяемый период. Этого будет недостаточно, чтобы подтвердить после 5 рабочих дней ваше письмо книгой продаж от поставщика. Иначе получите следующее требование от налоговой с запросом документов. Поэтому обязательно получите подтверждение от поставщика.

Это алгоритм, который действует в простой ситуации, когда вы спокойно можете подтвердить заявленный вычет по НДС, и ваш поставщик действует сообща с вами. Однако на практике не всегда так легко. Сложность может возникнуть в ситуации, например, если вы приняли к учету покупку, которая была совершена более года или даже двух лет назад. По праву вы можете заявить НДС к вычету спустя три года после даты покупки (п. 1.1 ст. 172 НК РФ).

Например, вы отразили покупку в декларации и получили требование, с ошибкой 1[...]. Это мелкий поставщик, и почему-то его бухгалтер уже сменился, просить в подтверждение книгу продаж не у кого. Что делать? Отказаться от заявленного вычета, а что если по нему не маленькая сумма? И вы рассчитывали заявить его именно в тот момент, когда будет необходимо. В данном случае, предоставьте в ответ по требованию все документы, которые у вас имеются по сделке (акт сверки, счет-фактуру, торг12 или акт, договор). В письме поясните, что у вас имеется подтверждение сделки и вы направляете документы, что заявленный вычет вы сделали на основании документов.

Кроме такого рода требований, встречная проверка по НДС может проходить по вашему контрагенту; в этой ситуации проверяют его бизнес, а не ваш.

Сначала его налоговая сделает запрос вашей, а та соответственно пришлет требование с запросом документов (информации) на ваш адрес. В этом случае в ответ на требование обязательно предоставить все первичные документы по сделке в полном объеме.

Если видите требование о предоставлении документов (информации), а рядом запрос сторонней налоговой, — это и есть встречая проверка по вашему контрагенту. Это лишь регламент налоговой, согласно которому она обязана прислать требование и основание для него в виде запроса. На оба документа отвечать не нужно, ответ необходимо предоставить по требованию вашей инспекции.