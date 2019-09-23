Среди участников госзакупок встречаются компании на УСН. Как будет определяться цена контракта при победе такого участника в тендере? Будет ли цена снижена на размер налога на добавленную стоимость или нет?

Закон № 44-ФЗ и упрощенная система налогообложения

По Закону № 44-ФЗ, о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, уменьшение цены контракта на сумму НДС в случае, если победитель торгов находится на упрощённой системе налогообложения, является незаконным.

Ограничения по одностороннему изменению цены контракта

В Законе № 44-ФЗ отсутствуют положения, позволяющих заказчику в одностороннем порядке уменьшать цену контракта в зависимости от применяемой победителем системы налогообложения, следовательно, контракт заключается по цене, предложенной победителем ( Письмо ФАС России от 18.06.2019 № ИА/50880/19 «О разъяснении положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ „О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд“ в части заключения государственного контракта с победителем закупки, применяющим упрощенную систему налогообложения»).

Двойное налогообложение поставщика

В случае выставления лицами, не являющимися налогоплательщиками НДС, в том числе организациями и индивидуальными предпринимателями, перешедшими на УСН, покупателю товаров (работ, услуг) счета-фактуры с выделением суммы НДС вся сумма налога, указанная в этом счете-фактуре, в соответствии с пунктом 5 статьи 173 НК РФ подлежит уплате в бюджет.

Вместе с тем, ФАС России обращает внимание, что в указанных случаях зачастую на стадии исполнения государственного контракта заказчики отказываются подписывать акт сдачи-приемки товара, если не выставлена счет-фактура с выделением суммы НДС, ссылаясь на условие контракта, что цена включает НДС.

Таким образом, под угрозой одностороннего расторжения контракта и включения в реестр недобросовестных поставщиков, исполнители, применяющие УСН, вынуждены выставлять счет-фактуру и уплачивать НДС, что фактически приводит к двойному налогообложению и ущемлению их прав.

В этом случае уменьшение суммы контракта на сумму НДС является явной дискриминацией прав исполнителя, который находится на упрощённой системе налогообложения, т.к. в своей деятельности он уплачивает НДС поставщикам в составе единого платежа (счета), при этом у него отсутствует право на его возмещение со стороны заказчика. Таким образом, у исполнителя, находящегося на упрощенной системе, обязанность уплаты НДС есть, а права на его возмещение нет. Налоговая нагрузка в данной ситуации полностью ложится на исполнителя. При этом, обязанность уплатить НДС в бюджет прямым платежом есть ни что иное как двойное налогообложение.

НДС как прибыль поставщика

Таким образом, существует четкая позиция, согласно которой уменьшение цены контракта, заключаемого в соответствии с Законом № 44-ФЗ, на размер НДС в случае победы исполнителя, который находится на упрощенной системе, является незаконным.

Закон № 223-ФЗ и упрощённая система налогообложения

,

В случае, если закупка проводилась в порядке предусмотренном Законом № 223-ФЗ, о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц,ссылки на основной довод, который применяется при рассмотрении аналогичных споров в рамках Закона № 44-ФЗ, а именно невозможность изменения цены контракта ввиду ее твердого характера, будут менее весомыми.

Включение условия о снижении цены в конкурсную документацию

Так как Закон № 223-ФЗ является более гибким, то в документации могут быть предусмотрены вариативные условия.

Закон № 223-ФЗ не определяет порядок и способы закупки, не регулирует вопросы заключения, изменения и расторжения договоров, а только устанавливает общие принципы и основные требования к закупкам.

Заказчики руководствуются в том числе разрабатываемыми и утверждаемыми ими самими положениями о закупке, содержащими требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (способы закупки) и условия их применения, а также порядок заключения и исполнения договоров.

Согласно ч.10 ст.4 Закона № 223-ФЗ в документации о конкурентной закупке должны быть указаны: порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

В связи с этим отметим, что ни Закон № 223-ФЗ, ни какие-либо подзаконные акты, принятые в исполнение этого федерального закона, не разъясняют, следует ли определять стоимость закупаемых товаров, работ или услуг с учетом либо без учета косвенных налогов (в данном случае НДС).

С целью определения правомерности снижения цены договора на размер НДС необходимо изучение конкурсной документации по закупке.

Как правило в Информационной карте, в Проекте договора и в Техническом задании имеется указание на то, что в случае если победитель конкурентного отбора в соответствии с законодательством РФ не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС, то договор с таким победителем заключается по предложенной им цене, сниженной на сумму НДС в размере ставки, определенной в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приведенное условие может быть расценено судом при рассмотрении спора как соответствующее ст.4 Закона № 223-ФЗ и определяющее порядок формирования цены, что лишает возможности ссылаться на согласованность твердой цены с заказчиком независимо от режима налогообложения участника.

Стоит обратить внимание на то, что участник имеет право на обращение к заказчику за разъяснениями положений конкурсной документации.

При проведении конкурентного отбора один из участников обратился с вопросом о том, каким образом указывать цену при подаче заявки. Выходит, что участнику нужно указать сумму заведомо больше той, которую он рассчитал по техническому заданию ведь в противном случае она будет снижена на размер НДС, который при подаче заявки упрощенцем не учитывался.

Несмотря на наличие конкретного вопроса заказчик не смог дать на него однозначного ответа и лишь сослался на положения информационной карты.

Включение НДС в цену как необоснованное преимущество для исполнителя, который находится на УСН

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются следующими принципами: равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки. Как отмечено в одном из судебных актов, заключение договора с ООО «ЧОП «Гэсэр» по цене, включающей в себя НДС, нарушило бы указанные принципы, поскольку предоставило бы ООО «ЧОП «Гэсэр» необоснованное преимущество перед другими участниками закупки, являющимися плательщиками НДС. Сумма НДС в таком случае является необоснованной дополнительной прибылью победителя торгов, не являющегося плательщиком такого налога.

Стоит отметить, что применительно к Закону № 44-ФЗ суды признают такую прибыль обоснованной.

Таким образом, заказчик может ссылаться на то, что условие о снижении цены договора на размер НДС направлено на предотвращение ситуации, в которой упрощенец будет поставлен в преимущественное положение относительно других участников.

Соответствие цены заявке победителя аукциона

В судебной практике можно встретить еще один подход, применяемый к договорам, заключенным в порядке, предусмотренном Законом № 223-ФЗ.

В постановлении Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.02.2017 № 16АП-326/17 отмечено, что само по себе применение ООО «Витаминка» УСН не является безусловным основанием для исключения суммы НДС из цены предложения, поскольку в силу пункта 5 статьи 173 НК РФ общество не лишено возможности выставить администрации счет-фактуру с выделением суммы налога с последующей уплатой ее в бюджет. Оплата контракта, заключенного по результатам конкурса, должна производиться именно исходя из той цены, которая предложена заказчиком аукциона и указана в данном контракте, а данная цена, в свою очередь, формируется исходя из аукционной документации и заявки участника — победителя аукциона. При этом возможность уменьшения цены контракта на НДС при условии применения победителем конкурса УСН Закон № 223-ФЗ не предусматривает. Следовательно, цена контракта, учитывая факт применения обществом УСН, в рассматриваемой ситуации изменяться не должна.

Таким образом, позиция указывает на возможность включения НДС в цену договора, но с оговоркой на то, что это влечет налоговые последствия для участника (например, самостоятельную уплату такого налога в бюджет).

Относительно того, что цена должна уплачиваться с НДС, т.к. вопросы налогообложения не входят в компетенцию заказчика, также неоднократно высказывались суды ( Решение Арбитражного суда Красноярского края от 29.12.2014 по делу № А33-22157/2014 ).

Анализ законодательства и сложившейся практики его применения приводит к выводу о том, что снижение цены контракта, заключаемого на основании Закона № 44-ФЗ, неправомерно.

Относительно аналогичной ситуации при заключении договора по Закону № 223-ФЗ отсутствует четкое законодательное регулирование, а судебная практика не является единообразной. Это свидетельствует о том, что при рассмотрении спора судом решение может быть как за включение НДС в цену, так и против.

Если вы столкнулись с подобной проблемой, обратитесь к практикующему юристу, специализирующемуся на разрешении споров с сфере госзакупок, который знаком с последними изменениями законодательства и тенденциями складывающейся судебной практики. Он оценит перспективы и возможности по изменению цены контракта в зависимости от системы налогообложения.