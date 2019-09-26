Основные схемы обмана на рынке труда

«Никогда и ни при каких обстоятельствах не платите за трудоустройство!» — не устают повторять эксперты, хорошо знакомые с подводными камнями рынка труда, однако многие соискатели всё равно попадаются на удочку мошенников и несут значительные финансовые потери.

Каковы же наиболее распространённые схемы мошенничества в сфере поиска работы? Специалисты Superjob решили проанализировать наиболее распространённые на сегодняшний день схемы мошенничества на рынке труда.

Схема 1. Взимание платы за вакансии

В последнее время появилось множество сомнительных коммерческих служб занятости, которые за вознаграждение обещают кандидату помощь в трудоустройстве. На самом деле соискателю просто распечатывают вакансии из открытых источников или вовсе отправляют на собеседования по несуществующим адресам.

Обращаясь к консультантам в сфере трудоустройства, внимательно изучайте перечень предлагаемых ими услуг и не платите за информацию, находящуюся в свободном доступе — в интернете или печатных СМИ. Однако не стоит путать подобные коммерческие службы с консалтинговыми компаниями, специализирующимися на тренингах по прохождению собеседований, профориентации и т. д.

Схема 2. Гарантированное трудоустройство

Если Вы слышите фразу «гарантированное трудоустройство» и при этом вам предлагают заплатить за такую гарантию деньги, то это 100%-ный обман!

Никаких гарантий в процессе трудоустройства быть не может, если только обещающая такое трудоустройство фирма не принадлежит вашему близкому родственнику.

Услуги рекрутингового агентства всегда оплачивает работодатель, и рекрутеры не могут влиять на выбор заказчика. Так принято во всём мире, аналогичная практика существует и у нас, поэтому приличные кадровые агентства не берут денег с соискателей. Ваше трудоустройство — это только ваша заслуга, поэтому вы ничего не должны кадровому агентству.

Схема 3. Продажа должностей

Торговля должностями — это уголовное преступление. В этом случае по сговору между работодателем и посредником (например, сотрудником агентства) в компанию принимают кандидата, предварительно давшего взятку. Как правило, такие ситуации возникают в крупных организациях, акционеры которых не контролируют бизнес-процессы. Возможно, таким способом вы действительно попадёте в компанию, но долго в ней вряд ли проработаете, так как придётся освободить место для следующего платежеспособного соискателя.

Схема 4. «А ты пойди-ка поучись»

Обходите стороной объявления об идеальной работе, на которую берут всех без исключения и за которую обещают высокую зарплату. Такие вакансии публикуют аферисты, вымогающие деньги с соискателей. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке!

В реальности никакой работы авторы подобных объявлений вам не предложат, однако непременно станут убеждать вас приобрести какие-либо учебные материалы, страховое свидетельство или перевести деньги в конкретный пенсионный фонд.

Схема 5. Платные звонки и sms

Вы также можете столкнуться с очень привлекательными вакансиями без указания контактной информации работодателя. Для связи с эйчаром вам предложат не отправить резюме, а сделать звонок или отправить sms-сообщение, после чего со счёта вашего мобильного телефона будет списана определённая сумма.

Эта схема имеет вариации. Например, вас могут пригласить для заполнения анкеты в отдел персонала и только потом предложат отправить платное sms-сообщение — якобы затем, чтобы вы могли узнать о судьбе вашей заявки.

Еще вариант: вы получаете письмо из якобы крупной и солидной организации, в котором вам сообщают, что ваша кандидатура прошла конкурсный отбор на зачисление в штат. Правда, для соблюдения всех формальностей нужно зарегистрироваться на сайте. Для регистрации предлагается отправить sms — разумеется, сообщение платное.

Схема 6. Вместо зарплаты — кредитные обязательства

Если вы неожиданно получили внушающее оптимизм письмо о зачислении на работу в известную компанию, задумайтесь — не мошенники ли перед вами? Иногда авторы такого послания предлагают выслать им копию паспорта (якобы для трудоустройства), а потом в ответ присылают на подпись некие бумаги. Внимательный соискатель заметит, что вместо трудового договора ему предлагают подписать не что иное, как... документы на банковский кредит.

Схема 7. Внимание, дистанционная работа!

Тем, кто намерен работать дистанционно, нужно быть особенно бдительным. Мошенники освоили и такую схему выманивания денег: соискателям предлагают оставить крупную сумму в залог того, что они действительно не подведут и выполнят порученную работу. «А как иначе — мы ведь пока вас не знаем, вдруг вы нас подведете», — убеждают аферисты. Или просят перечислить некоторую сумму «для открытия электронного кошелька», на который якобы будут впоследствии переводить зарплату.

Впрочем, дистанционных работников могут обмануть и более простым, «традиционным» способом — просто не заплатив за их труд. Поручают немалый объем работы (к примеру, перевести книгу), потом требуют прислать им результаты — и все, ищи ветра в поле. Телефоны «работодателя» не отвечают, электронные письма как будто улетают в никуда.

Впрочем, это вовсе не означает, что работать удаленно — это всегда риск. Дистанционный труд использует немало порядочных работодателей.

Платить за трудоустройство нельзя ни при каких обстоятельствах! На цивилизованном рынке труда не существует такой услуги, как «услуга по трудоустройству»!

Тем не менее, в процессе поиска работы можно платить за:

1. Составление грамотного резюме

Профессионалы в своей области (например, инженеры) могут (и имеют полное право) не уметь писать резюме. В этом случае на помощь приходят компании, помогающие справиться с этой нелёгкой задачей.

Специалисты по составлению резюме прекрасно осведомлены о том, на что в первую очередь обращают внимание менеджеры по персоналу, и умеют грамотно подчеркнуть лучшие качества и навыки кандидата. Поэтому при прочих равных резюме, составленное в агентстве, обязательно обратит на себя внимание.

Не следует думать, что неумение писать резюме снижает ценность специалиста на рынке труда — не всегда и не каждому человеку требуется такой навык. Именно поэтому в случае необходимости имеет смысл прибегнуть к помощи консалтинговой компании или кадрового агентства, оказывающего данную услугу. Но можно пойти и другим путём — посмотреть образец резюме на Superjob и сэкономить на услугах консультантов. Также Вы можете составить резюме на Superjob, следуя инструкции по заполнению всех необходимых полей. Уверяем Вас, если всё сделать в соответствии с рекомендациями на сайте, результат будет достойным.

2. Перевод резюме на иностранный язык

Плата за перевод резюме на иностранный язык, в случае если Вы претендуете на работу в иностранной компании и такое требование заявлено в вакансии (за исключением, конечно, претендентов на должности переводчиков), — тоже вполне разумное вложение денег.

3. Обучение

Многие слышали и о компаниях, которые занимаются обучением людей с последующим трудоустройством. Такие организации гарантируют последующее трудоустройство при условии, что человек успешно прошёл обучение. Но в таком случае платят не за трудоустройство — платят за обучение! Компания, которая Вас обучает, прекрасно понимает, что в условиях нехватки определённых специалистов на рынке труда, она заработает на работодателе, предложив ему нужного сотрудника.

4. Карьерное консультирование

Если Вы прошли 10 собеседований, но Вас по непонятной Вам причине не берут на работу, то не помешает общение с психологом или консультантом по карьере. Эта услуга, как правило, платная.

Индивидуальное ведение карьеры — достаточно новое направление для российской кадровой сферы. Такой комплекс услуг включает в себя мониторинг рынка труда на предмет нужных Вам вакансий, определение Вашего карьерного пути, составление резюме, обучение навыкам самопрезентации и многое другое.

Эти услуги не особенно востребованы в силу того, что нужны они далеко не всем, а стоят очень дорого. Как правило, те, кто может их оплатить, уже в них не нуждаются, а тем, кому индивидуальное ведение карьеры необходимо, это не по карману: путь наверх знает только человек, уже его прошедший, а услуги такого специалиста не могут быть дешёвыми.

Надеемся, что наши примеры помогут Вам избежать ловушек и избавят Вас от столкновения с мошенниками. Успешного Вам трудоустройства!