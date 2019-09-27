«Ночной бухгалтер». Сколько на нас зарабатывают налоговики

Узнали, сколько получают рядовые и топовые инспекторы. Спойлер: все сильно зависит от региона.

Понятно, почему они такие злые

Нашли интересные данные в паблике, который ФНС может вскоре прикрыть.

Лишь 5 % инспекторов получают больше 50 тысяч. В основном — около 15 тысяч. И многие — меньше 10 тысяч...

Но это не в Москве. Там даже у рядовых фискалов — около 60 тысяч. А у начальства по 2,5 млн руб. в год.

И даже при таких зарплатах у рядовых налоговиков массовые сокращения.

АИС «Налог-3» готов к запуску (вроде уже год, как готов...). И потому ФНС поручила руководителям управлений к концу октября составить список, кого можно сократить.

Под раздачу попадают многие.

Такие разные новости

1. Супер новость для компаний на УСН, которые боятся превысить лимит по доходам.

2. Плохая новость для тех, у кого был ремонт. Появился новый повод взломать дверь в квартире без нашего согласия.

3. Пугающая новость. Инспектор подставил предпринимателя уже после своего увольнения из ФНС.

4. Странная новость о том, что Сбербанк интересуется, когда мы уже все умрем.

Бухгалтеры, не злитесь

Мы же вас все равно любим.

Но давайте признаемся: многие директора и ИП считают, что вы мало работаете (зря они так, конечно...).

Попытались посмотреть на ситуацию с разных сторон.

В итоге получилась статья, которая всех разозлила:

«Бухгалтер даже гинекологу рассказывает больше: статья для грустных ИП и директоров».

Ваша за мир, труд, жвачку редакция