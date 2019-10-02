Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Пока, отчетность в Росстат. УРА!

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Статистическую отчетность решили упразднить.

Туда ей и дорога

Но придется еще подождать. Лишнюю нагрузку с бизнеса снимут с 2024 года.

Сокращать бумажную отчетность в статистику начнут раньше, с 2022 года.

С чего это Росстат расщедрился? Он создает Цифровую аналитическую платформу.

Вопрос в том, где будут брать данные для нее, если не из отчетов. Вообще, официально «из первичных данных организаций». Вот главное, чтобы не изобрели нового большого брата типа онлайн-касс.

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Еще цифровое

Трудовые книжки, как вы знаете, тоже будут электронными. И уже со следующего года.

Рассказываем все, что нужно знать про новые трудовые.

И еще цифровое

И разряда страшилок. Или нет...

1 ноября 2019 года уже близко. Россию отключат от мирового Интернета?

Как нас планируют оградить от запрещенной информации.

Нецифровое, обычное

Про дружбу с ИП. Сейчас только ленивый не держит около себя предпринимателя. А как успокоить фискалов?
 
 
Про самозанятых. Неожиданно: для них предложили ввести вмененку.
 
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