«Ночной бухгалтер». Пока, отчетность в Росстат. УРА!

Статистическую отчетность решили упразднить.

Туда ей и дорога

Но придется еще подождать. Лишнюю нагрузку с бизнеса снимут с 2024 года.

Сокращать бумажную отчетность в статистику начнут раньше, с 2022 года.

С чего это Росстат расщедрился? Он создает Цифровую аналитическую платформу.

Вопрос в том, где будут брать данные для нее, если не из отчетов. Вообще, официально «из первичных данных организаций». Вот главное, чтобы не изобрели нового большого брата типа онлайн-касс.

Еще цифровое

Трудовые книжки, как вы знаете, тоже будут электронными. И уже со следующего года.

Рассказываем все, что нужно знать про новые трудовые.

И еще цифровое

И разряда страшилок. Или нет...

1 ноября 2019 года уже близко. Россию отключат от мирового Интернета?