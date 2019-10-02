«Ночной бухгалтер». Пока, отчетность в Росстат. УРА!

Статистическую отчетность решили упразднить.
Туда ей и дорога
Но придется еще подождать. Лишнюю нагрузку с бизнеса снимут с 2024 года.
Сокращать бумажную отчетность в статистику начнут раньше, с 2022 года.
С чего это Росстат расщедрился? Он создает Цифровую аналитическую платформу.
Вопрос в том, где будут брать данные для нее, если не из отчетов. Вообще, официально «из первичных данных организаций». Вот главное, чтобы не изобрели нового большого брата типа онлайн-касс.
Еще цифровое
Трудовые книжки, как вы знаете, тоже будут электронными. И уже со следующего года.
Рассказываем все, что нужно знать про новые трудовые.
И еще цифровое
И разряда страшилок. Или нет...
1 ноября 2019 года уже близко. Россию отключат от мирового Интернета?
Нецифровое, обычное
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