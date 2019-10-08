«Ночной бухгалтер». Страшный день для замов в ФНС

Одна отчаялась, другого сократили, третьего вообще послали. Сегодня точно не день заместителей главы ФНС.

Весь день на арене

Подборочка новостей о том, как лихорадит налоговую службу:

— Замглавы ФНС отправлен в отставку.

Официальная причина: переход на другую работу.

— ФНС сама устала от серых зарплат.

Какие бы усилия не прилагали налоговики, серые зарплаты никуда не исчезают. Налоговая сетует: грешит не только малый бизнес, но и крупняк.

Замруководителя ФНС Светлана Бондарчук обратила внимание на то, что темпы поступления НДФЛ и взносов сильно отстают от остальных налогов.

Что собираются делать? Зарплатных комиссий явно станет больше.

— Матвиенко послала замглаву ФНС (простите за заголовок, не удержались...).

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