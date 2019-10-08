Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Страшный день для замов в ФНС

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Одна отчаялась, другого сократили, третьего вообще послали. Сегодня точно не день заместителей главы ФНС.

Весь день на арене

Подборочка новостей о том, как лихорадит налоговую службу:

— Замглавы ФНС отправлен в отставку.

Официальная причина: переход на другую работу.

— ФНС сама устала от серых зарплат.

Какие бы усилия не прилагали налоговики, серые зарплаты никуда не исчезают. Налоговая сетует: грешит не только малый бизнес, но и крупняк.

Замруководителя ФНС Светлана Бондарчук обратила внимание на то, что темпы поступления НДФЛ и взносов сильно отстают от остальных налогов.

Что собираются делать? Зарплатных комиссий явно станет больше.

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— Матвиенко послала замглаву ФНС (простите за заголовок, не удержались...).

Замглавы ФНС Дмитрия Сатина послали в Хакасию. В республике нужно увеличить налоговую базу.

Теперь Хакасию ждет налоговая проверка. ФНС пойдет по угольным предприятиям.
 
Ручное управление в действии.

Развенчиваем мифы

В сети с утра страшилки: налоги для малого бизнеса увеличивают почти на 5%.
 

Пугающие бизнесменов заголовки касаются только тех, кто применяет ЕНВД. Но им, напоминаем, и так осталось недолго.

11 октября пройдет полезный обзорный семинар «НДС, налог на прибыль, налог на имущество с учетом последних разъяснений Минфина, ФНС и судебных решений».

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Лектор — любимый многими Альмин Рабинович. Подробности и регистрация.

Бухгалтерско-учетное

Выводы из писем Минфина:

— Можете не соблюдать нормы списания ГСМ;

Рубрика «А не обалдели ли вы?!»

Налоговая планирует развивать технологию бесконтактной работы с налогоплательщиками.

Ваша от таких новостей взгрустнувшая редакция

Трудовые проверки становятся новыми налоговыми. Ошиблись в кадровом документе? Оштрафуют, умножив на количество сотрудников. 

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