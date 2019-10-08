«Ночной бухгалтер». Страшный день для замов в ФНС

Одна отчаялась, другого сократили, третьего вообще послали. Сегодня точно не день заместителей главы ФНС.
Весь день на арене
Подборочка новостей о том, как лихорадит налоговую службу:
— Замглавы ФНС отправлен в отставку.
Официальная причина: переход на другую работу.
— ФНС сама устала от серых зарплат.
Какие бы усилия не прилагали налоговики, серые зарплаты никуда не исчезают. Налоговая сетует: грешит не только малый бизнес, но и крупняк.
Замруководителя ФНС Светлана Бондарчук обратила внимание на то, что темпы поступления НДФЛ и взносов сильно отстают от остальных налогов.
Что собираются делать? Зарплатных комиссий явно станет больше.
— Матвиенко послала замглаву ФНС (простите за заголовок, не удержались...).
Замглавы ФНС Дмитрия Сатина послали в Хакасию. В республике нужно увеличить налоговую базу.
Развенчиваем мифы
Пугающие бизнесменов заголовки касаются только тех, кто применяет ЕНВД. Но им, напоминаем, и так осталось недолго.
11 октября пройдет полезный обзорный семинар «НДС, налог на прибыль, налог на имущество с учетом последних разъяснений Минфина, ФНС и судебных решений».
Разберут все сложности по НДС и налогу на прибыль. И много времени уделят налогу на имущество.
Лектор — любимый многими Альмин Рабинович. Подробности и регистрация.
Бухгалтерско-учетное
Выводы из писем Минфина:
— Можете не соблюдать нормы списания ГСМ;
Рубрика «А не обалдели ли вы?!»
Налоговая планирует развивать технологию бесконтактной работы с налогоплательщиками.
Ваша от таких новостей взгрустнувшая редакция
Трудовые проверки становятся новыми налоговыми. Ошиблись в кадровом документе? Оштрафуют, умножив на количество сотрудников.
Станьте гуру кадрового учета. Сейчас наш мега-популярный онлайн-курс по заполнению кадровых документов со скидкой 50 %.
Куча образцов документов и советов от практиков. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат. Успейте купить (у нас еще пять курсов со скидкой).