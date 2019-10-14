Клерк.Ру

Новая борьба с обналичкой. И страсти вокруг налогов на малый бизнес. Неделя на «Клерке»

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Налоги на малый бизнес сильно вырастут или это все враки? Борьба с обналичкой выходит на новый уровень. Скандал с Тинькофф обрастает новыми подробностями. Главное за неделю на «Клерке».

Главные новости

1. Президент собирает армию бойцов с отмывальщиками.

2. Вырастут налоги на малый бизнес? Неправда. Далеко не у всех.

3. ФНС подключится к нашим соцсетям и приложениям.

4. ФНС сама устала от серых зарплат.

5. Из-за отмены ЕНВД пересмотрят условия УСН и патента.

6. Банки блокируют карты людей с высокими зарплатами?

7. Принят закон с масштабными поправками в НК.

8. Можете не соблюдать нормы списания ГСМ.

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Темы недели

1. Драма в нескольких актах этой недели:
«Налоговая начала массово начислять НДФЛ на доходы физлиц!». Разбираем страшилки.
 
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Дзен для бухгалтеров

Лучшие материалы из нашего канала на Яндекс.Дзен (подпишитесь — не будет никаких уведомлений, просто на главной Яндекса будут появляться ссылки на лучшее из «Клерка»).

1. За курящих подростков будут наказывать штрафом их родителей.

2. В каких российских городах самые убитые дороги. Найдите свой в списке.

3. За счет бюджета народному избраннику хотели купить новый дорогой Айфон. Не вышло.

«Ночной бухгалтер»

За 7 октября: Большой слив данных Сбера и мобильного оператора;

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Что делать, когда сотрудник «забыл» уволиться?

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1. Как стать миллионером за пять лет: советы американца.

2. Как бухгалтеров мучают на собеседованиях.

3. Предпринимательница подралась с налоговиками во время кассовой проверки.

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Трудовые проверки становятся новыми налоговыми. Ошиблись в кадровом документе? Оштрафуют, умножив на количество сотрудников. 

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