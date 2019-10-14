Новая борьба с обналичкой. И страсти вокруг налогов на малый бизнес. Неделя на «Клерке»

Налоги на малый бизнес сильно вырастут или это все враки? Борьба с обналичкой выходит на новый уровень. Скандал с Тинькофф обрастает новыми подробностями. Главное за неделю на «Клерке».
Главные новости
1. Президент собирает армию бойцов с отмывальщиками.
2. Вырастут налоги на малый бизнес? Неправда. Далеко не у всех.
3. ФНС подключится к нашим соцсетям и приложениям.
4. ФНС сама устала от серых зарплат.
5. Из-за отмены ЕНВД пересмотрят условия УСН и патента.
6. Банки блокируют карты людей с высокими зарплатами?
7. Принят закон с масштабными поправками в НК.
8. Можете не соблюдать нормы списания ГСМ.
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Темы недели
1. Драма в нескольких актах этой недели:
Дзен для бухгалтеров
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1. За курящих подростков будут наказывать штрафом их родителей.
2. В каких российских городах самые убитые дороги. Найдите свой в списке.
3. За счет бюджета народному избраннику хотели купить новый дорогой Айфон. Не вышло.
«Ночной бухгалтер»
За 7 октября: Большой слив данных Сбера и мобильного оператора;
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Почему бухгалтерские компании должны прекратить продавать свое время
На пообсуждать
1. Как стать миллионером за пять лет: советы американца.
2. Как бухгалтеров мучают на собеседованиях.
3. Предпринимательница подралась с налоговиками во время кассовой проверки.
Трудовые проверки становятся новыми налоговыми. Ошиблись в кадровом документе? Оштрафуют, умножив на количество сотрудников.
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