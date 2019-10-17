Налоговики мухлюют с проверками: проверяют налоги, не указанные в решении о ревизии

Суд не нашел нарушений в доначислении налога, не указанного в решении на выездную проверку.

Можно ли отменить доначисление НДС, если этот налог не был указан в решении о проведении выездной проверки? Такие прецеденты были в судебной практике, но выигрыш в суде не гарантирован.

В частности, в деле № А54-8336/2017, рассмотренном арбитражными судами, оспаривалось решение ИФНС, вынесенное по итогам выездной проверки. Налоговая инспекция подсунула суду фальшивку, доказывая то, что имела право проверять НДС и налог на прибыль. Однако после проведенной экспертизы, суд отменил доначисления, признав что налоговики вышли за пределы предмета выездной налоговой проверки.

Однако у нас не прецедентное право и решения по другим делам могут быть прямо противоположными.

О похожем деле в редакцию «Клерка» написал предприниматель, проигравший в суде налоговикам.

ИФНС по Октябрьскому району г. Пензы провела выездную проверку физического лица, которое временами числилось в ЕГРИП как предприниматель и занималось куплей-продажей недвижимости. В решении были указаны следующие налоги: УСНО, ЕНВД, НДФЛ, налог на имущество физических лиц, транспортный налог.

В процессе проверки инспекция выяснила, что ИП не платил налог по УСН с части проданной недвижимости и земельных участков под предлогом того, что это все использовалось в личных целях. Однако налоговики доказали, что это не соответствовало действительности и доначислили налог по упрощенке.

А вот за период, когда проверяемое лицо переставало быть ИП, ему доначислили НДФЛ и НДС, мотивировав это тем, что деятельность-то предпринимательская все равно велась. И применять имущественные вычеты по НДФЛ при этом нельзя, и НДС придется платить.

В итоге налогоплательщику. являющемуся на момент проверки ИП, доначислили налог по УСНО за 2014-2016 в сумме 1 516 650,00 руб., НДС за 2, 4 кварталы 2016 в сумме 2 648 340,00 руб., НДФЛ за 2016 в сумме 242 743,00 руб., соответствующие пени и штрафы.

Естественно. предприниматель попытался оспорить результаты проверки, в том числе и по причине того, что в решении на проведение проверки не был указан НДС. И ему это частично удалось во второй судебной инстанции: Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отменил доначисления НДС, посчитав, что закрытие ИП было фиктивным и предприниматель должен платить УСН, а не НДС. Одним из доводов было и отсутствие НДС в первоначальном решении о выездной проверке (постановление 05.03.2019 № 11АП-20085/2018 по делу № А49-8960/2018)

Однако с мнением апелляционной инстанции не согласилась кассационная. Арбитражный суд Поволжского округа в постановлении от 30.07.2019 № Ф06-48707/2019 отменил решение второй инстанции, отметив, что физлическое лицо, не являющееся зарегистрированным ИП, не может быть плательщиком УСН. Однако поскольку деятельность была по сути предпринимательской, доначисление НДС является правомерным. Правда. судьи пришли к выводу, что налоговая неверно исчислила НДС, просто доначислив его сверху, а не применив ставку 18/118.

А вот довод про отсутствие НДС в решении о выездной проверке судьями принят во внимание не был. Поскольку факт того, что проверяемый налогоплательщик обязан платить НДС, был выявлен уже во время самой проверки.

Верховный суд отказался пересматривать дело в коллегии по экономическим спорам, определение было вынесено 11 октября.

В своем письме в редакцию предприниматель пишет, что он был на 100% уверен что Верховный Суд однозначно обратит свое внимание на такое значительное нарушение процедуры проведения проверки. Однако этого не произошло и он собирается писать председателю Верховного суда.

Следует заметить, что суд не так уж и не прав. Когда выносилось решение о налоговой проверке, налоговики не могли в него внести НДС, поскольку проверяемое лицо не было плательщиком этого налога. То, что этот налог должен был уплачиваться, выяснилось в процессе проверки.

Подобные ситуации часто происходят при проверках упрощенцев, когда налоговая идет проверять УСН, а находит превышение лимита и доначисляет НДС и налог на прибыль. И доказать неправомерность таких доначислений просто потому, что в решении этих налогов нет, вряд ли получится.