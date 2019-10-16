Это самый скучный выпуск «Ночного бухгалтера»

Ну, не все же веселиться.
Клоуны в цирке, вообще-то
Просто опять бухгалтеры в топе самых скучных.
Результаты очередного странного опроса. Люди рассказали, какие профессии самые скучные.
Лидируют охранники и бухгалтеры.
А раз мы пишем для бухгалтеров, то и сами готовы считать себя скучными.
Но на самом деле, какая же это глупость! Почему серьезное отношение к делу у нас принято путать с занудством?
Какое веселье, когда тебе надо ответить на три требования из налоговой, перечислить миллион НДС, сходить с директором на допрос и зарплату еще всем посчитать. И все вовремя!
Хороший коммент: «Бухгалтеры не очень разговорчивы. Но им платят не за разговоры, а за молчание».
Вот еще пара ситуаций, которые объясняют серьезность бухгалтеров:
— налоговики стали жестить по телефону.
— дело экс-бухгалтера «Седьмой студии» пошло на новый круг.
Дайджест изменений
Минфин раскрыл, как изменит налоги. Но это пока в будущем, хоть и близком.
А вот многие поправки в НК уже приняли.
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Дефицит плохо, профицит — тоже?
Давайте немного про нашу экономику.
Эксперт выразил интересное мнение: «Российский бюджет вошел в пору тотального профицита. Почему это невесело?».
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