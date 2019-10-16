Налоговый кодекс: поэтапная перезагрузка

В конце сентября 2019 г. Президент РФ подписал несколько законов, которые вносят существенные изменения в первую и вторую часть НК РФ. Часть внесенных масштабных поправок можно применять с 29 сентября 2019 г., часть вступит в силу 29 октября 2019 г., а большая часть поправок начнет применяться со следующего года.

Ежегодные изменения налогового законодательства у многих налогоплательщиков уже не вызывают эффекта неожиданности. Зачастую под занавес уходящего года Госдума принимают федеральные законы, которые вносят очередные поправки в налоговое законодательство.

В начале октября 2019 г. на рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, который запрещает менять налоги с 1 сентября по 31 декабря каждого года. По данным статистики, за время существования НК РФ, его меняли 568 раз. Согласно инициативе одной из фракций, депутатам может быть запрещено вносить изменения в НК РФ в части установления новых налогов и сборов, а также в законодательные акты регионов и муниципалитетов. Но это пока на уровне инициатив…

А сейчас закон, вносящий глобальные изменения в первую и вторую часть НК РФ, опубликован 29 сентября 2019 г.

Важно! Наиболее существенные изменения в НК РФ внесены Федеральным законом от 29.09.2019 г. №325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ» (далее по тексту – Закон №325-ФЗ).Поскольку Закон №325-ФЗ содержит 144 страницы поправок, проанализируем наиболее важные из них, касающиеся многих налогоплательщиков.

Обобщим часть изменений, внесенных в первую часть НК РФ.

Взаимодействие с налоговой инспекцией

Начиная с 29 октября 2019 г., физические лица смогут общаться с налоговиками через МФЦ. Благодаря внесенному дополнению в ст.21 НК РФ, физические лица вправе будут представлять в налоговые органы документы (сведения) и получать от налоговых органов документы через МФЦ.

С 1 января 2021 г. налогоплательщики транспортного и земельного налогов, награждены новой обязанностью – сообщением в ИФНС о своем транспорте и земельных участках. Такие плательщики обязаны направить налоговикам такое сообщение в случае неполучения от налоговиков сообщения об исчисленной сумме транспортного налога и (или) земельного налога (ст.23 НК РФ). Новой обязанности корреспондирует штраф за ее неисполнение. Размер штрафа составит 20% от неоплаченной суммы налога (ст.129.1 НК РФ).

Например, если налоговики забудут указать в сообщении какое-либо транспортное средство или земельный участок, то компания должна проинформировать налоговиков об объекте налогообложения по специальной форме в срок до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. То есть за 2020 год в срок до 31 декабря 2021 года.

Принимать уведомления инспекторы будут по схеме, утвержденной для них ФНС (Письмо ФНС от 25.09.2019 г. № БС-4-21/19518@ «Об организации обработки сообщений, заявлений и уведомлений, поступивших в налоговые органы по вопросам налогообложения имущества»).

Важно! Данная поправка вполне ожидаема и предсказуемая, ведь за 2020 год компании не будут представлять отчетность по транспортному и земельному налогам. Налоговики будут сообщать компаниям о суммах платежей (по аналогии с плательщиками-физическими лицами).

Для того чтобы налогоплательщик не забыл о своих налоговых долгах, налоговики вправе ему напомнить об этом путем направления СМС-сообщения, либо сообщения на электронную почту и иным способом. Напоминание налоговики вправе делать не чаще одного раза в квартал при условии получения согласия налогоплательщика на такое информирование в письменной форме (ст.31 НК РФ). Поправка будет действовать с 1 апреля 2020 года.

Оплата НДФЛ за счет собственных средств налогового агента

По общему правилу сумма НДФЛ перечисляется в бюджет, удержанная из доходов физического лица, а за счет собственных средств перечислять НДФЛ нельзя (п.9 ст.226 НК РФ). Однако из этого правила теперь будет исключение.

Важно! Так, начиная с 1 января 2020 года неудержанный НДФЛ с доходов сотрудника, который был доначислен по результатам налоговой проверки, налоговый агент вправе уплатить за счет собственных средств. Обязанность по уплате налога будет исполненной со дня предъявления налоговым агентом поручения на перечисление средств (пп.9 п.3 ст.45 НК РФ).

Оплата «физиком» НДФЛ в составе единого налогового платежа

Сейчас «физики» уплачивают транспортный, земельный налог и (или) налог на имущество физических лиц единым налоговым платежом. Начиная с 2020 года, НДФЛ также можно уплачивать единым платежом по налоговому уведомлению (п.1 ст.45.1 НК РФ). Речь идет о случаях, когда налоговый агент не смог удержать НДФЛ из доходов физического лица либо в результате совершения определенных операций (например, с продажи машины, квартиры и т.п.) налог должен заплатить сам «физик».

Взыскание мизерных недоимок и блокировка счетов

С 1 апреля 2020 года налоговики не будут предъявлять требование компаниям (ИП) на уплату недоимок, если сумма долгов по налогам, взносам, пеням и штрафам не превышает 3 000 рублей (абз.1 п.1 ст.70 НК РФ).

Для «физиков» минимальная сумма для выставления требования – не меньше 500 рублей.

Но это не означает индульгенцию от налоговых долгов. Платить все равно придется.

Если в течение трех лет с момента истечения самого раннего требования сумма недоимки превысит 3 000 рублей, то налоговики в течение двух месяцев примут решение о взыскании недоимки.

Если задолженность по налогам, взносам, пеням и штрафам не достигла лимита (т.е. не превысила 3 000 рублей) в течение трех лет с даты исполнения первого требования, налоговики примут решение о взыскании. Решение о взыскании принимается в течение двух месяцев со дня истечения указанного трехлетнего срока (абз. 4 п. 3 ст. 46 НК РФ).

Важно! Это означает, что если в течение трех лет размер недоимки так и не достиг 3 000 рублей, то налоговики спишут ее сами. Соответственно, налоговики не станут блокировать счета компаний (ИП), пока недоимка не накопится до 3 000 рублей. Сейчас налоговики могут заблокировать счет из-за копеечной недоимки.

Зачет и возврат переплаты

До 1 октября 2020 г. зачет сумм излишне уплаченных федеральных налогов и сборов, региональных и местных налогов производится по соответствующим видам налогов и сборов, а также по пеням, начисленным по соответствующим налогам и сборам. После этой даты ограничения снимаются. Например, зачет переплаты по региональному налогу можно будет проводить в счет погашения недоимки по федеральному налогу. И, соответственно, возврат переплаты будет возможен, если нет задолженностей по всем налогам (п.1 ст.78 и ст.79 НК РФ).

Уточнен срок зачета либо возврата налога после проведения камеральной проверки. Так, после проведения камеральной проверки 10-дневный срок на возврат или зачет налога будет отчитываться (п.8.1 ст.78 НК РФ):

по истечении 10 дней со дня, следующего за днем завершения камеральной налоговой проверки или со дня, когда такая проверка должна быть завершена в установленный законодательством срок;

со дня, следующего за днем вступления в силу решения, принятого по результатам такой проверки (в случае выявления нарушения).

Такое уточнение вступит в силу 29 октября 2020 г.

Как мы уже отмечали, налоговики сами рассчитают земельный и транспортный налог за 2020 год и в части этих налогов возврат или зачет переплаты будет осуществлен после формирования налоговиками уведомления о суммах исчисленных платежей (п.2 ст.52, п.5.1 ст.78 НК РФ).

Дополнительные меры по взысканию недоимки

С 1 апреля 2020 года налоговиков наделили дополнительными полномочиями по взысканию недоимки cвыше1 млн рублей.

Важно! В случае если решение о взыскании недоимки, размер которой превышает 1 млн рублей не исполнено в течение десяти дней с даты его принятия, то налоговики вправе не более одного раза по одному решению о взыскании недоимки производить осмотр территорий, помещений, документов и предметов организации при наличии ее согласия.

Осмотр территорий, помещений, документов и предметов производится на основании мотивированного постановления должностного лица налогового органа, производящего осмотр. Указанное постановление подлежит утверждению руководителем (заместителем руководителя) налогового органа (п.1 ст.92 НК РФ).

Кроме того, налоговики могут истребовать у компании вне рамок налоговой проверки документы и информацию об имуществе, имущественных правах и обязательствах (п.1 ст.93.1 НК РФ). В случае непредставления компанией сведений об имуществе и имущественных правах, налоговики вправе запросить такие данные у третьих лиц.

Начиная с 1 апреля 2020 года налоговики в определенных случаях могут взять в залог имущество налогоплательщика. В случае неуплаты в течение одного месяца задолженности по налогам (сборам, страховым взносам), указанной в решении о взыскании, исполнение которого обеспечено наложением ареста на имущество (либо запретом на отчуждение) компании, данное имущество перейдет в залог к налоговому органу (п.2.1 ст.73 НК РФ). Залог подлежит государственной регистрации и учету в соответствии с правилами, предусмотренными гражданским законодательством РФ.

Залог не распространяются на денежные средства на счетах, вкладах (депозитах), предназначенные для удовлетворения требований в соответствии с ГК РФ, которые предшествуют исполнению обязанности по уплате налогов (сборов, страховых взносов).

Замена ареста имущества банковской гарантией

По просьбе налогоплательщика-организации, в отношении которой было принято решение о наложении ареста на имущество, налоговики вправе принять решение о замене ареста имущества на банковскую гарантию либо поручительство третьего лица (п.12.1 ст.77 НК РФ).

Такая гарантия должна подтверждать, что банк обязуется уплатить указанную в решении о взыскании налога, пеней и штрафов сумму недоимки, а также суммы соответствующих пеней и штрафов в случае неуплаты этих сумм компанией в установленный налоговым органом срок.

В случае поручительства поручитель обязывается перед налоговиками исполнить в полном объеме обязанность налогоплательщика по уплате налогов в случае их неуплаты (п.2 ст.74 НК РФ). К поручителю предъявляются определенные требования, установленные в п.2.1 ст.176 НК РФ. Прежде всего, поручителем может быть только российская организация, совокупная уплаченных налогов (без учета сумм налогов, уплаченных в связи с перемещением товаров через границу РФ и в качестве налогового агента) в течение трех лет, предшествующих году, в котором представлено заявление о заключении договора поручительства, должна составлять не менее 2 миллиардов рублей.

Подобную замену ареста можно осуществлять с 1 апреля 2020 г.

Продолжение во второй части через неделю.