Российский бюджет вошел в пору тотального профицита. Почему это невесело?

Российский предприниматель Сергей Васильев о том, почему профицит российского бюджета на самом деле не такая хорошая новость.

За 9 мес., этого 2019-го, профицит составил уже 3 трл., столько же как за весь 2018-ый. Если ничего не изменится в трендах, то общий результат по году может достигнуть 4 трл. руб.

Огромные деньги!

Еще в 2017-м году бюджет был дефицитным, и никто вроде бы в Правительстве тогда не планировал и не говорил о переходе в профицит. Но он случился.

А рекорды по профициту текущего года говорят, что теперь это уже надолго. Это не какая-то случайность, или выколотая точка, а данность с которой столкнулось Правительство и к которой, пока, оно оказалось не готово.

Почему мы к этому пришли? Как так случилось?

Тут нужно вернуться назад... в 90-е, когда только началась создаваться новая Россия.

Рухнувший Советский Союз почти одномоментно обнулил налоговые сборы в бюджет. Экономика рухнула, тысячи предприятий просто остановились и не могли платить налоги, в лучшем случае они лишь накапливали долги перед бюджетом.

Неясность была во всем. Какие налоги нужно было вводить? С оборота или с прибыли? На что делать акцент, на таможне, на юр. лицах или на частных лицах? Никто в те годы не понимал, как работают «рыночные» механизмы сбора налогов? Кто и как будет платить налоги, если исчезла советская дисциплина и порядок?

Бардак со сбором налогов в 90-е годы был полнейший, новая система только начала искать себя, пытаясь понять, как все это работает в «рынке», а не в «социализме»?

Но при этом социальные обязательства по выплате зарплат бюджетникам, врачам, учителям и вообще социальной сфере никто ведь не отменял. А если понимать, что советская система взвалила на себя огромную социальную ответственность за все сферы жизни, то быстро стало понятно, что с таким бюджетом выжить невозможно! Государство не способно его потянуть.

И новое российское правительство начало повсеместно либо полностью отказываться от части своих социальных обязательств, либо их урезать. Отчасти этот вопрос, уменьшения государственных социальных обязательств, решала гиперинфляция тех лет. Она быстро скукожила объем финансовой ответственности государства, но все равно крЕдит не сходился с дЕбитом.

Даже значительно уменьшенные долги бюджета, ввиду гиперинфляции, не покрывались собираемыми налогами. В те годы почти никто не платил налоги, а лишь накапливали по ним долги.

Этот разрыв между доходами и расходами бюджета покрывать удавалось лишь за счет выпуска ГКО. Это был единственный в те годы инструмент (кроме редких внешних кредитов от МВФ), который позволял хоть как-то удерживать систему на плаву.

Все десять лет 90-х ушли именно на то, чтобы государство нашло баланс между собираемыми налогами и своими социальными тратами. С одной стороны, экспериментировали с видами собираемых налогов, с другой стороны обрезали обязательства. Но и этого не хватало, чтобы найти баланс.

Система, которую еще как-то удерживали с помощью постоянных выпусков новых ГКО, не выдержала в 98-м и разразился дефолт, когда курс рубля одномоментно обрушился в три раза.

Это, неожиданно, и позволило окончательно найти баланс системе!

Три составляющие: совершенствование налоговой системы, уменьшение социальных обязательств и курсовая политика ЦБ — вот те инструменты, которые и дали возможность к концу 90-х найти бюджетный баланс.

В 2000-м году российский бюджет впервые в своей истории вышел в профицит.

Далее ситуация стала только улучшаться. Собираемость налогов каждый год росла, этому в частности поспособствовало «дело ЮКОСа», когда бизнесу стало понятно, что не платить налоги — себе дороже.

Кроме того, вверх пошла цена на нефть и профицит стал нарастать.

Нужно отдать должное Путину в те годы, он не стал сидеть сиднем не неожиданно свалившемся на него профиците, он стал увеличивать траты бюджета. «Урезания» 90-х были столь вопиюще, что кричало все вокруг. Нужно было увеличивать зарплаты военным, учителям. Решать проблемы с их жильем и прочими кричащими вопросами.

Расходы бюджета пошли вверх, но все равно, доходы росли еще быстрее.

Все годы нулевых, до кризисного 2008-го, были профицитными для бюджета.

Именно постоянно растущие расходы бюджета и обеспечили тот феноменальный рост экономики России в нулевых.

Лишь глобальное падение экономики в 2008-м году, ввиду разразившегося мирового экономического кризиса, опять завело бюджет России в дефицит.

Последующее десятилетие почти все годы мы прожили с дефицитным бюджетом, в каком-то смысле, повторяя 90-е годы, когда экономике России заново нужно было найти себя. В нулевых она росла в основном за счет притока внешних займов и инвестиций, а после 2008-го нужно было учиться жить на свои.

На эти уроки ушли десять лет. Экономика переструктурировалась, почти научилась жить уже без внешних денег, но все равно последним шагом опять стала девальвация рубля 2015-го, когда рубль упал почти в два раза.

И бюджет опять постепенно вышел в профицит!

Этот 2019 только подтверждает случившееся — мы вышли в зону тотального профицита бюджета.

Не знаю, хватит ли Путину молодого задора, он все-таки стал на 20 лет старше, но ему придется сейчас вспоминать старое, когда он только начал работать в нулевых.

Нужно увеличивать траты бюджета, причем со скоростью, с которой растет твой профицит!

А растет он, как видим, очень быстро. И делать теперь это придется постоянно.

Ближайшие десять лет, думаю, профицит нам обеспечен.