Премии работникам: разъясняет Роструд

Для удобства собрали разъяснения в таблицу.
|Вопрос
|Ответ
|Работодатель не оповестил сотрудников об изменении системы премирования. Правомерно ли это?
|Если работодатель внес изменения в положение об оплате труда или иной локальный нормативный акт, связанный с работой сотрудников, то он обязан ознакомить их под подпись с новой редакцией положения или акта
|Можно ли в положении о премировании установить размер премии от количества отработанных дней в месяце вне зависимости от причин отсутствия? Например, если работник болеет или находится в отпуске, то премия ему выплачивается в сокращенном размере
|Работодатель вправе предусмотреть в положении о премировании работников условие о неначислении премии тем сотрудникам, которые находились в отпуске или были на больничном
|Обязан ли работодатель при лишении работника премии ознакомить его с доказательствами нарушения?
|Нормами действующего законодательства обязанность работодателя извещать работника о причинах лишения его премии не определена. Такая обязанность может быть установлена трудовым или коллективным договором, соглашением и (или) локальным нормативным актом организации, в которых также устанавливается порядок начисления и выплаты премий работникам
|Можно ли прописать в трудовом договоре принятых на работу осужденных к исправительным работам размер премии ниже, чем у остальных?
|Труд принятых на работу работников и осужденных к исправительным работам оплачивается на общих основаниях. Если фиксированный размер премии для обычного работника и осужденного к исправительным работам работника, будет разным, то это будет дискриминацией
|Правомерно ли установление работодателем для определения размера премии коэффициента трудового участия (коэффициента значимости)?
|Системы оплаты труда определяются работодателем самостоятельно в соответствии с конкретными условиями производства и устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами. Закон не запрещает устанавливать разные условия премирования работников с несходными трудовыми обязанностями. При этом недопустимо для работников одной должности предусматривать разные премии за одинаковый объем выработки
|Обязан ли работодатель за работу в выходной день выплатить работнику не только часовую тарифную ставку, но также премию и все надбавки в двойном размере?
|При оплате труда в выходной день или нерабочий праздничный день работодатель должен учитывать не только тарифную часть зарплаты, районные коэффициенты и процентные надбавки, но и компенсационные и стимулирующие выплаты (Постановление КС РФ от 28.06.2018 № 26-П)
|Могут ли удержать из зарплаты штрафы, если премии нет?
|Нет, не могут, поскольку нормами действующего законодательства установлен закрытый перечень случаев, в которых работодатель вправе производить удержания из заработной платы работников. Указанная ситуация к ним не относится. Кроме того, нормами действующего законодательства не предусмотрено право работодателя накладывать штрафы на работников
Можно ли выплатить бывшему работнику квартальную премию, если он уволился в середине квартала?
|Да, можно, но при условии, что он выполнил критерии ее начисления, установленные трудовым, коллективным договорами, соглашением и (или) локальным нормативным актом организации
Вправе ли работодатель начислить квартальную премию по результатам работы за этот период не всем сотрудникам, а выборочно, если сотрудники отработали полный квартал?
|Если все работники выполнили все критерии для начисления им квартальной премии, установленные трудовыми или коллективными договорами, соглашениями и (или) локальными нормативными актами организации, то работодатель обязан выплатить такую премию всем работникам. Выплата квартальной премии отдельным работникам будет являться дискриминацией
|Зарплата работников состоит из оклада и премии. По мнению работодателя, если в компании выплачивается премия, то индексировать зарплату необязательно. Так ли это?
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Нет, не так. Работодатель обязан регулярно проводить индексацию заработной платы работникам в порядке, установленном коллективным договором и (или) локальным нормативным актом организации
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