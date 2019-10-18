«Ночной бухгалтер». ФНС вылавливает «физиков» по квартирам

Хождение в народ набирает у налоговиков обороты.
Здравствуйте! Я ваша тетя
ФНС стала взыскивать деньги ногами. Инспекторы по выходным обходят квартиры должников.
Мы прознали о новых методах из секретного чата инспекторов.
Они жалуются друг другу: отправляют по квартирам все отделы. Ходят по выходным, когда люди отдыхают дома.
Посмотрите скрины переписок налоговиков.
А еще нам рассказали, что налоговая затеяла «уборку» лицевых счетов: шлют требования по старинной недоимке, пеням и даже ЕСН!
Здравствуйте! Я ваш новый отчет
В феврале 2020 года всем работодателям впервые предстоит сдать в ПФР форму СЗВ-ТД.
Смотрите, как ее заполнять.
Штрафы немаленькие: два раза за год ошибетесь в отчете — компании придется заплатить 50 тысяч.
Здравствуйте! Я отпуск, и я буду нескоро
Правила оформления отпуска и выплаты отпускных морально устарели. Надо менять нормы ТК, решили власти.
Здравствуйте! Я пятница, я буду вас веселить
Удивительное. Наши с вами доходы выросли. Ну, вот как так они считают?
Еще более удивительное. У ИП с налоговыми долгами изымают ККТ.
Ваша с предвкушением выходных редакция
Правила трудовых проверок ужесточат. Готовьтесь в нашем онлайн-курсе по кадровому учету. Научим составлять документы так, что ни один инспектор не придерется.
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