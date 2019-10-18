«Ночной бухгалтер». ФНС вылавливает «физиков» по квартирам

Хождение в народ набирает у налоговиков обороты.

Здравствуйте! Я ваша тетя

ФНС стала взыскивать деньги ногами. Инспекторы по выходным обходят квартиры должников.

Мы прознали о новых методах из секретного чата инспекторов.

Они жалуются друг другу: отправляют по квартирам все отделы. Ходят по выходным, когда люди отдыхают дома.

Посмотрите скрины переписок налоговиков.

А еще нам рассказали, что налоговая затеяла «уборку» лицевых счетов: шлют требования по старинной недоимке, пеням и даже ЕСН!

Здравствуйте! Я ваш новый отчет

В феврале 2020 года всем работодателям впервые предстоит сдать в ПФР форму СЗВ-ТД.

Смотрите, как ее заполнять.

Штрафы немаленькие: два раза за год ошибетесь в отчете — компании придется заплатить 50 тысяч.

Здравствуйте! Я отпуск, и я буду нескоро

Правила оформления отпуска и выплаты отпускных морально устарели. Надо менять нормы ТК, решили власти.

Что поменяют по отпускам?

Здравствуйте! Я пятница, я буду вас веселить

Удивительное. Наши с вами доходы выросли. Ну, вот как так они считают?

Еще более удивительное. У ИП с налоговыми долгами изымают ККТ.

Ваша с предвкушением выходных редакция