Новый отчет в ПФР: как заполнять СЗВ-ТД в 2020 году

В феврале 2020 года всем работодателям впервые предстоит сдать в Пенсионный фонд форму СЗВ-ТД, содержащую сведения о трудовой деятельности сотрудников. Появление нового отчета связано с переходом на электронные трудовые книжки. Вместе с новым бланком законодатели предусмотрели штрафы, которые заплатит работодатель, если опоздает со сдачей СЗВ-ТД или представит в нем неполные или недостоверные сведения. Разберемся, как заполнить этот отчет, в какой форме и в какие сроки представить, чтобы избежать штрафных санкций.
Зачем понадобился новый отчет
Чиновники придумали новый отчет СЗВ-ТД в связи с предстоящим переходом на электронные трудовые книжки (проект Закона № 748684-7 от 08.07.2019).
Дело в том, что с 01.01.2020 индивидуальные лицевые счета, открытые на каждого гражданина в ПФР, дополнят разделом «Сведения о трудовой деятельности». Данные в этот раздел будут попадать из отчетов СЗВ-ТД, полученных от работодателей.
Основное назначение СЗВ-ТД
У отчета СЗВ-ТД важная функция: передача в ПФР актуальных сведений о трудовой деятельности работников.
Благодаря СЗВ-ТД информационная база Пенсионного фонда будет дополняться необходимыми сведениями, доступ к которым для работников и работодателей будет быстрым и удобным.
Добавится ли работы кадровикам и бухгалтерам из-за отчета СЗВ-ТД?
Безусловно, новый отчет потребует дополнительных усилий и затрат времени у его составителей. Изначально придется потратить время на изучение формы и правил ее заполнения. А при отправке заполненного отчета в ПФР могут выявляться ошибки, которые не позволят сдать его с первого раза.
Но есть и бонусы — у работодателей отпадают обязанности по ведению и хранению бумажных трудовых книжек. А вместе с этим исчезает целый комплекс проблем, присущих технологии работы с бумажными бланками трудовых книжек — по исправлению ошибочных записей, оформлению и заверению выписок из трудовых книжек, соблюдению сроков и способов передачи трудовой книжки при расторжении трудового договора и т. д.
Но говорить об облегчении труда кадровиков все-таки не приходится. Часть трудовых книжек им все-равно придется вести вручную на бумажных бланках — если сотрудники до конца 2020 года письменно попросят об этом работодателя.
В таком случае кадровику придется не только передавать сведения в ПФР в электронном или бумажном виде (с помощью отчета СЗВ-ТД), но и дублировать их в бумажной трудовой книжке таких сотрудников.
Кто обязан сдавать отчет СЗВ-ТД
Новый отчет обязаны сдавать все работодатели вне зависимости от численности штата. Даже если у вас в штате один сотрудник, отчет СЗВ-ТД придется представить в ПФР.
Законодательно пока не решен вопрос, нужно ли сдавать отчет по форме СЗВ-ТД, если в отчетном месяце никаких кадровых изменений не было.
Бланк СЗВ-ТД
ПФР уже разработал бланк СЗВ-ТД, но пока официально не утвердил. Это произойдет после того, как законодатели примут поправки в Закон № 27-ФЗ, и закончится процедура согласования формы отчета с Минтрудом России.
Незаполненный бланк умещается на одной странице и выглядит следующим образом:
В заглавной части отчета приводится минимальный набор данных о работодателе, представляющем сведения о своих работниках:
- регистрационный номер в ПФР;
- наименование организации/ИП;
- ИНН и КПП.
Затем проставляется код отчетного периода и указание на отчетный год. Персональные сведения о работниках приводятся в табличной форме. Подробнее о заполнении СЗВ-ТД расскажем далее.
Порядок заполнения отчета
Оформление отчета начинается с внесения сведений о работодателе:
Аналогичные сведения вносятся в привычный для работодателей отчет СЗВ-М, поэтому трудностей при заполнении этих данных в бланке СЗВ-ТД возникнуть не должно. Напомним, откуда взять данные для заполнения:
- Регистрационный номер в ПФР
Это 12-значный цифровой код, который присваивается каждому юридическому лицу или ИП при регистрации в ПФР и должен обязательно присутствовать на всех отчетах, направляемых в этот фонд. Правильность его заполнения можно проверить, например, на сайте ФНС. Для этого скачайте выписку из реестра юрлиц/ИП и в разделе «Сведения о страхователе в Пенсионном фонде» вы найдете регистрационный номер фирмы в ПФР.
- Наименование организации/Индивидуального предпринимателя
Для юридического лица оно берется из учредительных документов. Если отчитывается предприниматель, то перед Ф. И. О. указывают аббревиатуру «ИП».
- ИНН и КПП
Информацию об ИНН и КПП возьмите из свидетельства, полученного от ФНС. Для юридического лица используется 10-значный ИНН и 9-значный КПП. Для ИП идентификационный номер будет 12-значным, а КПП не применяется.
- Отчетный период
В этой графе проставляется код отчетного периода (номер месяца по порядку от начала года) и отчетный год:
- Сведения о работниках и их трудовой деятельности.
Сведения отражаются в табличной форме. Всего требуется заполнить 13 граф:
- Порядковый номер (графа 1)
Последовательность занесения работников в отчет значения не имеет. Это может быть алфавитный, хронологический (по хронологии, установленной работодателем) или любой другой порядок.
- Фамилия Имя Отчество (графы 2-4)
Приводим в именительном падеже. Отчество указываем при его наличии. Запись производится на основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность: военного билета, водительских прав, заграничного паспорта и др. (п. 2.1 Инструкции по заполнению трудовых книжек, утв. Постановлением Минтруда России от 10.10.2003 № 69).
- СНИЛС (графа 5)
Заполняем на основании данных об индивидуальном страховом номере в системе пенсионного страхования.
- Дата (число, месяц, год) приема, перевода, приостановления, увольнения (графа 6)
В формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата кадрового мероприятия: приема на работу, перевода, приостановления, увольнения и др.
- Вид мероприятия (прием, перевод, приостановление, увольнение) (графа 7)
Для заполнения этой графы необходимо использовать специальные коды:
|Код
|Вид кадрового мероприятия
|1
|Прием на работу
|2
|Перевод
|3
|Увольнение
|4
|Переименование работодателя
|5
|Служба в армии
|6
|Образование
|7
|Обучение во время работы (курсы повышения квалификации, переквалификации и подготовки кадров)
|8
|Награждение
|9
|Установление второй и последующих профессий или разряда
|10
|Исключение из непрерывного стажа
|11
|Восстановление непрерывного стажа
|12
|Запрет занимать должность
В графу 7 табличной части СЗВ-ТД нужно занести код из этой таблицы. Текстовая расшифровка кадрового мероприятия не требуется.
- Должность, специальность, профессия, квалификация (графа 8)
Профессию и/или специальность следует указывать на основании документов об образовании, квалификации или наличии специальных знаний (при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки) или других надлежаще оформленных документов — диплома о среднем профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста и т. д. (пп. «б» п. 9 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225).
Документами, подтверждающими квалификацию, являются (п. 10 ст. 60 Федерального закона № 273-ФЗ): удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной подготовке; свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.
- Структурное подразделение (графа 9)
Укажите структурное подразделение, в котором трудится сотрудник — в той формулировке, которая указана в вашем штатном расписании. Штатное расписание — это нормативный документ предприятия, оформляющий структуру, штатный состав и численность организации с указанием размера заработной платы в зависимости от занимаемой должности.
Если в виду малочисленности штата у вас нет штатного расписания (например, в компании только директор и бухгалтер), названия структурного подразделения у вас не будет. Как в таком случае заполнить графу 9 — оставить пустой или проставить прочерк — пока не ясно. Подождем официально утвержденных правил заполнения бланка СЗВ-ТД.
- Статья, пункт Федерального закона, причины при увольнении (графа 10)
В графе 10 укажите норму трудового законодательства, на основании которой произведено кадровое мероприятие.
- Основание для внесения сведений о трудовой деятельности (графы 11–13)
В графах 11-13 укажите название, дату и номер документа, на основании которого произошли кадровые изменения. Например, реквизиты приказа об увольнении.
Как часто нужно сдавать СЗВ-ТД
Данные по форме СЗВ-ТД в 2020 году нужно сдавать каждый месяц. То есть 12 отчетов за год предстоит оформить и сдать в ПФР каждому работодателю.
На оформление отчета после окончания отчетного месяца дается 15 календарных дней: не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, СЗВ-ТД должен быть отправлен в фонд.
Отчетные даты для СЗВ-ТД в 2020 году с учетом переносов представлены ниже:
Отчетный период 2020 года
|Крайний срок сдачи СЗВ-ТД
|Январь
|17.02.2020
|Февраль
|16.03.2020
|Март
|15.04.2020
|Апрель
|15.05.2020
|Май
|15.06.2020
|Июнь
|15.07.2020
|Июль
|17.08.2020
|Август
|15.09.2020
|Сентябрь
|15.10.2020
|Октябрь
|16.11.2020
|Ноябрь
|15.12.2020
|Декабрь
|15.01.2021
С 2021 года информацию о приеме и увольнении потребуется представлять в Пенсионный фонд практически в режиме онлайн: не позднее следующего рабочего дня после издания соответствующего приказа.
Наказание за СЗВ-ТД
С 2020 года законодатели планируют предусмотреть административную ответственность в виде предупреждения для должностных лиц, однократно нарушивших в календарном году сроки представления СЗВ-ТД или отразивших в нем искаженную/неполную информацию.
Если работодатель дважды за календарный год допустит нарушение: опоздает с отчетом, не сдаст вообще или представит в нем недостоверные сведения, его оштрафуют. Новой редакцией ст. 5.27 КоАП РФ предусмотрены размеры штрафных санкций для таких случаев до 50 000 руб. для компаний и до 5 000 руб. для ИП.
Если же работник не сможет вовремя устроиться на новую работу из-за недостоверных данных, представленных в СЗВ-ТД, прежнему работодателю придется возместить работнику недополученный в связи с этим заработок.
Как представлять отчет: на бумаге или электронно
Отчет СЗВ-ТД можно представлять на бумаге или электронно. Все зависит от количества работников у данного работодателя. Законодатели не стали утруждаться придумыванием специальных критериев, по которым работодатель мог бы сориентироваться по форме представления отчета — они аналогичны отчету СЗВ-М.
А именно: отчет СЗВ-ТД примут в ПФР на бумаге или электронного (на выбор работодателя) при количестве работников менее 25. Если же численность составляет 25 человек выше, сдать отчет можно только электронно по ТКС.
Подводим итоги
- Отчетная форма СЗВ-ТД вводится в связи с переходом на электронные трудовые книжки.
- СЗВ-ТД включает данные о работодателе и сведения о трудовой деятельности сотрудников.
- Представляется отчет в ПФР начиная с февраля 2020 года — первый отчет за январь 2020;
- Периодичность сдачи отчета — ежемесячная: отчитываться нужно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
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