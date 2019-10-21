«Ночной бухгалтер». Блокировок будет меньше (или больше). Инфа 100 %

Вы тоже устали не только от требований 115-ФЗ, но и от новостей о нем?

Мы, если честно, тоже

Но как обойти вниманием такую важную новость, тоже не знаем.

Итак, антиотмывочный 115-ФЗ садится на диету.

Из закона исключат устаревшие и неактуальные основания для отказа в проведении операций.

Вроде, все шоколадно: банкиры просят послаблений в вопросах идентификации клиентов и запроса документов.

Посмотрите, что изменится.

Но самое интересное: непонятно, хорошо всем нам от этого будет или нет.

Ибо 115-ФЗ — сейчас одна из основных кормушек тех, чьи имена нельзя называть вслух.

От чего вы не устаете

И всегда с удовольствием читаете — так это наш недельный обзор. Еще бы — тонну информации, которую дает «Клерк» за неделю, можно просмотреть за пару минут:

«К кому домой придут налоговики. Отпускные будут выплачивать по-новому».

И еще тема, которая всегда всех интересует: есть ли жизнь за границей.

На этот раз рассуждали об одном интересном отличии в ведении бизнеса на Западе и в России.

Еще и огрызаются...

Пока вы в пятницу вечером отдыхали, на нас наехал НПФ «Сафмар».

Сначала мы разместили о нем новость. Потом их пиарщица пришла и сказала «снимите заказуху». На наше недоуменное «ээээ...» откликнулся автор известного блога «Адских бабок».

И тут прилетел рассказ от нашего юзера: «Что будет, если проверить баланс своего счета в НПФ спустя 7 лет».

Ваша НИКОГДА не ведущаяся на предложения о заказухе редакция