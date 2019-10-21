«Ночной бухгалтер». Блокировок будет меньше (или больше). Инфа 100 %

Вы тоже устали не только от требований 115-ФЗ, но и от новостей о нем?
Мы, если честно, тоже
Но как обойти вниманием такую важную новость, тоже не знаем.
Итак, антиотмывочный 115-ФЗ садится на диету.
Из закона исключат устаревшие и неактуальные основания для отказа в проведении операций.
Вроде, все шоколадно: банкиры просят послаблений в вопросах идентификации клиентов и запроса документов.
Посмотрите, что изменится.
Но самое интересное: непонятно, хорошо всем нам от этого будет или нет.
Ибо 115-ФЗ — сейчас одна из основных кормушек тех, чьи имена нельзя называть вслух.
От чего вы не устаете
И всегда с удовольствием читаете — так это наш недельный обзор. Еще бы — тонну информации, которую дает «Клерк» за неделю, можно просмотреть за пару минут:
«К кому домой придут налоговики. Отпускные будут выплачивать по-новому».
И еще тема, которая всегда всех интересует: есть ли жизнь за границей.
На этот раз рассуждали об одном интересном отличии в ведении бизнеса на Западе и в России.
Еще и огрызаются...
Пока вы в пятницу вечером отдыхали, на нас наехал НПФ «Сафмар».
Сначала мы разместили о нем новость. Потом их пиарщица пришла и сказала «снимите заказуху». На наше недоуменное «ээээ...» откликнулся автор известного блога «Адских бабок».
И тут прилетел рассказ от нашего юзера: «Что будет, если проверить баланс своего счета в НПФ спустя 7 лет».
Ваша НИКОГДА не ведущаяся на предложения о заказухе редакция
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