Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». ФНС завалит новыми требованиями

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Налоговики придумали новые контрольные соотношения.

Требовательное

РСВ и 6-НДФЛ: налоговых требований станет еще больше.

Данные по доходам физлиц из отчетности будут сравниват с МРОТ и со среднеотраслевой зарплатой по региону.

И понятно, что у главбухов накипело. Они решили бороться с требованиями ИФНС.

Проверочное

Лавры налоговиков не дают покоя трудовым инспекторам.

С сегодняшнего дня трудовые проверки проводят по-новому.

Посмотрите, что спросят.

Вышел рейтинг про проверки-2019: кого чаще проверяют, какие ведомства, в каких регионах.

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Документальное

Веселое

У Силуанова скоро два новоселья. В Хамовниках и на Рублевке.
 
В Сети пишут: министр финансов оказался владельцем квартиры ценой 450 млн рублей.
 

Штрафное

Знаете, когда просить не вредно? Есть вполне реальная возможность снизить санкции по налогам. 

И еще будет проще избежать штрафа за нарушения с ККТ

Ваша о таком даже и не мечтающая редакция

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