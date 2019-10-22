«Ночной бухгалтер». ФНС завалит новыми требованиями

Налоговики придумали новые контрольные соотношения.

Требовательное

РСВ и 6-НДФЛ: налоговых требований станет еще больше.

Данные по доходам физлиц из отчетности будут сравниват с МРОТ и со среднеотраслевой зарплатой по региону.

И понятно, что у главбухов накипело. Они решили бороться с требованиями ИФНС.

Проверочное

Лавры налоговиков не дают покоя трудовым инспекторам.

С сегодняшнего дня трудовые проверки проводят по-новому.

Посмотрите, что спросят.

Вышел рейтинг про проверки-2019: кого чаще проверяют, какие ведомства, в каких регионах.

Документальное

Ваша о таком даже и не мечтающая редакция