«Ночной бухгалтер». ФНС завалит новыми требованиями

Налоговики придумали новые контрольные соотношения.
Требовательное
РСВ и 6-НДФЛ: налоговых требований станет еще больше.
Данные по доходам физлиц из отчетности будут сравниват с МРОТ и со среднеотраслевой зарплатой по региону.
И понятно, что у главбухов накипело. Они решили бороться с требованиями ИФНС.
Проверочное
Лавры налоговиков не дают покоя трудовым инспекторам.
С сегодняшнего дня трудовые проверки проводят по-новому.
Вышел рейтинг про проверки-2019: кого чаще проверяют, какие ведомства, в каких регионах.
Документальное
- Подавайте заявление в ФСС до 1 ноября по новой форме. Скидку к тарифу взносов «на травматизм» ФСС будет устанавливать по-новому.
- Кассовый чек в качестве первички: можно включать в расходы или нельзя.
Веселое
Штрафное
Знаете, когда просить не вредно? Есть вполне реальная возможность снизить санкции по налогам.
Ваша о таком даже и не мечтающая редакция
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