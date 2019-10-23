«Ночной бухгалтер». Как на страданиях бизнеса кормится Первый канал

После потока, давайте назовем это, негатива, власти будут сдерживать налоги как могут?

Драма на Первом канале

Глава Комитета по налогам Андрей Макаров на главном телевизионном журил министра финансов, что налоги для малого бизнеса повышать не стоит.

Министр отбрехивался, как мог.

Вообще, передача огонь, в паре слов не опишешь: почитайте наши впечатления сами.

Интересно, эта передача на Первом (Макаров будет ее вести) — это новая платформа для рассуждений о процветании нашего бизнеса?

Не знаем, есть ли связь, но вчера стало известно, что в итоге налоги для малого бизнеса снизят. ЕНВД, который сначала на 2020 год хотели поднять на почти 5 %, в итоге поднимут на 3,8.

Еще хорошие новости

И опять, кстати, из той программы на Первом...

Режим самозанятых введут еще в 13 новых регионах.

Уже в 2020 году.

За 6 лет число банков в России сократилось более чем в два раза с 1094 до 414. За 2019 год была отозвана 31 лицензия, и зачистка банков, которые занимаются «нелегальщиной», должна закончиться в 2020 году. Средние размеры площадок по выводу денег заметно сократились. Какие тренды обнала ждет коммерческий сектор в 2020 году — читайте в авторском блоге «Фура на владик». Там много полезных практических статей из мира бухгалтерии, налогов, банков и полезные лайфхаки.

Кадровые вопросы

Это сейчас мода такая — все кадровые вопросы перепоручать бухгалтеру?

Для тех, кого чаша сия не миновала, пара шпаргалок:

— Табель учета рабочего времени: инструкция по 1С.

— Задержка отпуска и отпускных: последствия для работодателя.

Нервы сдают

Удивительная и очень невеселая история.

Реальный директор ООО под давлением налоговиков отрекся от своего бизнеса.

Не ходите в налоговую без юристов, в общем.

Ваша всем советующая быть осторожными редакция